Приведет ли новый налог к подорожанию аренды гаражей в Петербурге

Стоимость машиномест на территории коммерческих паркингов уже сейчас можно назвать завышенной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Мариинского дворца 17 ноября во втором чтении обсудили законопроект, который предполагает обложение гаражей и машиномест налогом по кадастровой стоимости. На ближайшие пару лет запланирован переходный период. Так, с 2022 года года сумма налога составит 50 процентов, а в 2023-м - уже 75. Инициатива направлена на получение дополнительного дохода в бюджет Санкт-Петербурга. «Комсомолка» решила выяснить, как это повлияет на стоимость аренды для простых автомобилистов в Северной столице.

По данным основных порталов с объявлениями о недвижимости, снять гараж или место на стоянке в нашем городе можно в среднем за 5 000 рублей в месяц. Цифра весьма условна, ведь встречаются варианты за 3000 рублей и за 10 000 рублей, а то и выше. В ближайшие годы эта сумма может стать стать еще больше. Сам налог на кадастровую стоимость в Петербурге составляет 0,01 процента.

Однако эксперты считают, что подорожание вряд ли будет значительным, но при этом ждать роста цен все-таки стоит. Как нам объяснили представители Всероссийского общества автомобилистов, кадастровая стоимость участка в центре города может быть очень высокой. Уже сейчас известны случаи, когда налог на парковочное место в новостройке оказывался больше, чем на квартиру в этом доме.

- Скорее всего, речь пойдет о незначительном увеличении. Сейчас многие интересуются, стоит ли оформлять землю под гаражами в собственность. Но из-за предстоящего роста налогов, все больше людей решают повременить. Если земля также будет оставаться в собственности города, то повышения арендной ставки ждать не стоит, - рассказал руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.

С этим мнением соглашается и заместитель председателя комиссии по взаимодействию с ОНК Александр Холодов, отмечая тот факт, что сейчас многие гаражи находятся под управлением некоммерческих организаций. Однако после приватизации ситуация может в корне измениться.

- У нас впереди гаражная амнистия, которая пока, правда, недоработана. Если общественные организации и частные лица будут приватизировать землю, то конечно, они будут платить этот налог, и стоимость аренды повысится, - Что касается коммерческих паркингов и стоянок, то здесь все проще. Они полностью попадают под законопроект. Так что, здесь можно ожидать постепенного увеличения цены аренды соразмерно поэтапному введению налога.

Автоэксперт Денис Шубин придерживается немного иной точки зрения. Он считает, что стоимость машиномест на территории коммерческих паркингов уже сейчас можно назвать завышенной. Новый налог, скорее, станет лишь поводом к увеличению цены.

- Даже если подорожание будет, в целом ничего не изменится. У нас есть две категории людей: те, кто готов платить за паркинг, и те, кто принципиально оставляет машину где попало, лишь бы сэкономить. Уровень дохода на выбор позиции влияет редко, - отметил Денис Шубин.

ОФИЦИАЛЬНО

Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

- В первую очередь законопроект направлен на юридических лиц, которые создают коммерческие машиноместа, но не платят налоги. Однако инициатива коснется также физилиц. Гаражные кооперативы попадут под законопроект в последнюю очередь, так как более 90 процентов находятся на земле, принадлежащей городу. Налоги, которые будут платить собственники гаражей, будут приносить в бюджет по несколько десятков миллионов рублей ежегодно. Эти деньги очень нужны Петербургу в условиях пандемии, когда каждая копейка на счету.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: