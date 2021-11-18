Эксперты объяснили, зачем деревья на Московском проспекте замотали в мешки

Деревья вдоль этой трассы укрывают уже четвертый сезон. Фото: Полина ШАНДРАК

Деревья, укрытые большими коричневыми мешками, вызвали удивление у петербуржцев. Многочисленные фото с комментариями появились в соцсетях в среду и четверг.

Это действительно новшество — отмечают в петербургском комитете по благоустройству. Именно такие защитные чехлы используют впервые. Эксперимент затронет только Московский район.

- Мы ежегодно укрываем молодые посадки, которые нуждаются в этом. Но вот такие большие чехлы для деревьев мы используем впервые. Раньше такого не делали, — объясняют в пресс-службе комитета. - Московский проспект—очень интенсивная трасса, и экологическая нагрузка на зеленые насаждения там больше, чем в других местах.

Деревья вдоль этой трассы укрывают уже четвертый сезон. Цель — защитить от холода и действия вредных веществ от автомобилей.

Есть и альтернативный взгляд на ситуацию. Использовать мешки для лиственных деревьев бессмысленно — заявляет координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника.

- Это никак не работает, ничего не защищает. Проблема может быть с корнями, поэтому их лучше замульчировать: оставить опавшую листву, либо посыпать почву измельченной корой, опилками, травой, - отмечает Тиника.

По ее словам, в международном опыте чехлы используют в основном для хвойных деревьев. Солнце и снег могут привести к высыханию иголочек и к ожогам. А у таких деревьев, как липа, листья по осени, разумеется, опадают — поэтому для них подобных рисков нет. Бывают полезны для деревьев чехлы и во время сильных затяжных снегопадов. В таком случае это защита от повреждений для веток.

А вот укрывать деревья просто так — не только бессмысленно, но и не совсем безопасно. Чехлы мешают нормальному распределению нагрузки на ветви и стволы, циркуляции воздуха.

Всего в этом году в Петербурге планируют укрыть 694 дерева. 390 из них - на Московском проспекте. Еще 80-ти тысячам зеленых насаждений утеплят корни. Снимут чехлы весной, к началу апреля.