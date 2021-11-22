Двигаться, пока бьется сердце

Генеральный директор группы компаний «Супротек» Сергей Зеленьков. Фото: Андрей ГАШЕВ

Военно-автомобильная дорога № 101 - Дорога жизни - единственная нить, которая в ноябре 1941 года связала замерзающий блокадный Ленинград с Большой землей. Каждый ее метр, как каждый грамм блокадной хлебной пайки, давал ленинградцам надежду и веру, добавлял жизни.

Сегодня Петербург питают сотни дорог, но для многих блокадников они не совсем доступны. Здоровье, к сожалению, уже не то, чтобы садиться за руль самим. А в метро тяжело: крутые лестницы, толпы спешащих людей. Но власти города заботятся о жителях. Специально для нуждающихся создана служба социального такси. Блокадники могут поехать в больницу, госучреждения, на вокзал или даже в театр. Почти 2,5 тысячи машин обслуживает льготников города, в том числе жителей блокадного Ленинграда. О том, чтобы эта техника как можно дольше не ломалась, позаботилась компания «Супротек», вручив подарочные сертификаты сотрудникам службы. Масла и автохимия помогут транспорту прожить долгую жизнь и без проблем обслуживать тех, кому нужна помощь.

- Дорога жизни - это гражданский и ратный подвиг всех, кто обеспечивал работу и защищал этот единственный путь на Большую землю, - говорит генеральный директор группы компаний «Супротек» Сергей Зеленьков. - Это подвиг простых водителей, для которых каждый рейс по Дороге жизни - с продовольствием для осажденного города или людьми, отправлявшимися в эвакуацию, - мог стать последним. Сотни полуторок так и не добрались до другого берега. Для сотен ленинградцев надгробной плитой стал лед Ладоги. Но за каждым личным подвигом стоят тысячи спасенных жизней. Десятки и сотни тысяч людей были спасены. И сегодня, спустя восемьдесят лет, мы преклоняемся перед мужеством и подвигом наших соотечественников.

Как житель нашего великого города, на долю которого выпало столько испытаний, как предприниматель и гражданин, я благодарю ленинградцев, совершивших подвиг. И благодарю за ту волю к жизни и победе в невыносимых, чудовищных условиях, которую они демонстрировали тогда, в годы страшной войны. Это пример стойкости для ныне живущих. Эта память должна оставаться в наших сердцах. Эту память о подвиге наших отцов, матерей, дедов и прадедов мы обязаны передать потомкам.

Девизом нашей компании, которая была создана в Санкт-Петербурге 20 лет назад, стали слова «Добавь жизни!». И, я думаю, это произошло не случайно. Наверное, эти слова были подсказаны нам где-то на генетическом уровне. Ведь слово «жизнь» для ленинградцев-петербуржцев особенно сакрально и ценно. И все мы, двигаясь сегодня по нашей большой и мирной дороге жизни, говорим им большое сердечное спасибо.

Дорога жизни - это гражданский и ратный подвиг всех, кто обеспечивал работу и защищал этот единственный путь на большую землю. Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА

Группа компаний «Супротек» - российский научно-производственный холдинг, созданный в Санкт-Петербурге в 2002 году. Здесь же расположены основные производственные мощности компании и научно-исследовательский центр. ГК «Супротек» развивает несколько направлений деятельности в сфере инновационной химии для транспорта и промышленного оборудования.

На протяжении почти двух десятилетий группа компаний «Супротек» следует миссии - через предложение высококачественных инновационных продуктов для обслуживания и продления ресурса транспортных средств содействовать повышению культуры владения автомобилем и росту качества жизни автовладельцев в России и мире.