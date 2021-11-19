«Открылась бездна, звезд полна»: Михаил Ломоносов и его русская наука

Так в 1787 году академика изобразил художник Леонтий Миропольский. Источник: Википедия

В его время люди в основном надеялись на Божью волю, но Ломоносов рассуждал иначе. «Можно, конечно, сказать, что все создал Бог и на этом остановиться, но человек должен понять, что же из этого получилось, как устроена природа», - писал он.

За таким поначалу простым взглядом стоит самородная любознательность плюс логический склад ума, образное мышление и разностороннее образование: он видел то, что не видели другие. А еще - дух авантюризма, который не раз спасал его в сложных ситуациях и позволил сделать такое множество открытий, которое с трудом умещается в одну человеческую жизнь.

В Марбургском университете Ломоносов проходил обязательную программу по горному делу, металлургии и теоретической химии. Фото: РАН

СБЕЖАЛ ИЗ ОТЧЕГО ДОМА

Михаил Васильевич родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской (сейчас Ломоносово) на Курострове недалеко от города Холмогоры. Семья была зажиточной, поскольку отец владел судами, на которых перевозил различные грузы, а также занимался рыболовным промыслом. Мать Ломоносова умерла, когда ему исполнилось 9 лет. С этого возраста отец стал брать Михаила с собой в экспедиции, где он развивал наблюдательность и задавался вопросами, как устроен мир. Этот уникальный опыт морских походов в Белое море и до Соловков, зимовки на островах он хорошо запомнил и в зрелом возрасте подробно описал явления холода и тепла, приливов и отливов, как добывают жемчуг, а также сделал альбом зарисовок про северное сияние.

Грамматику и арифметику подросток начал осваивать лишь в 12 лет благодаря наставнику, дьяку Семену Сабельникову. Обучение давалась мальчику так легко, что вскоре он отлично читал, писал и продолжал задавать вопросы, на которые ни отец, ни дьяк ответов не знали.

Ломоносов вырос в мудрой и талантливой среде крестьян-поморов - людей, которые умели выживать в суровых северных условиях и берегли самобытную культуру. Кроме того, вначале XVIII века Холмогоры еще сохраняли статус большого и важного города. Это был город-порт и центр епархии с кафедральным собором. Собор построил архиепископ Афанасий, который не просто являлся священником, но и просвещал население. В часовне храма имелась отличная библиотека и телескопы. Так что, убегая в 19 лет из отчего дома в Москву, Михаил был вполне начитанным и подкованным юношей. Мачеха не одобряла его увлечения книгами, отец хотел, чтобы он продолжил семейное дело и даже присмотрел для сына невесту. От этого в родном доме постоянно происходили мучительные ссоры, и находиться там было невыносимо.

РАДИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДДЕЛАЛ ДОКУМЕНТЫ

То, что Михаил Васильевич шел в Москву пешком, отчасти правда. В декабре 1730 года он среди ночи отправился догонять рыбный обоз, даже не попрощавшись с родными. Он больше никогда не вернется на родину. На третий день погони цель была достигнута. Обозники взяли его с собой. Три недели по холодной зимней дороге они где-то шли, где-то ехали на санях, где-то останавливались на ночлег. Тогда все так передвигались, другого способа еще не изобрели. Маршрут обоза совпадает с современной федеральной трассой М-8.

Московская Славяно-греко-латинская академия, куда стремился беглец, представляла трехуровневый комплекс: русский подготовительный, греческий (грамматика и языки) и высший (философия, риторика и прочее). Однако принимали туда только детей дворянских сословий, поэтому Ломоносову пришлось подделать документы. Директор после собеседования с юношей не усомнился в его статусе и выписал ему стипендию. С программой, рассчитанной на десять - двенадцать лет, прилежный ученик справился за четыре с половиной года, параллельно изучив математику, физику и историю в Киево-Могилянской академии.

В то время системы образования в современном понимании слова еще не существовало, многопрофильности факультетов не было. Чтобы получить комплекс знаний, приходилось учиться в нескольких вузах. В московско-киевский период Ломоносов прочитал огромное количество русской и переводной литературы, а также летописи святых отцов. Русский язык для него был не просто родным, но и языком с высоким потенциалом. Тогда уже он начал закладывать основы русского стихосложения, без которого мы не можем себе представить ни Державина, ни Пушкина.

Во время учебы за границей студент бывал в разных городах. В этом доме во Фрейберге он жил в 1739-1740 годах. Фото: РАН

НЕЗАКОННО ЖЕНИЛСЯ

В 1735 году Московская академия в числе двенадцати лучших учеников отправила Ломоносова продолжать образование в Академический университет (будущую Академию наук и искусств) в Петербурге. Традиционно, если студент оканчивал этот вуз с отличием и его готовили на место академика, он должен был обязательно поехать в одну из ведущих европейских стран и в течение трех лет получать дополнительные знания.

Германия тогда являлась центром европейской науки, в том числе горного дела. В России на тот момент совсем не было своего металла, и в специалистах по горному делу нуждались как в воздухе. Требовалось открывать рудники и строить заводы. Только металл решал проблему изготовления станков и оружия. Ломоносова отправили в Марбургский университет, чему он был очень рад, и с 1736 по 1740 год учился там у разных профессоров и в разных городах. Студентам оплачивали жилье и выдавали стипендию. На некоторую часть этих денег разрешалось докупить дополнительные лекции. Михаил Васильевич параллельно с обязательной программой по горному делу и металлургии, а также механике и теоретической химии, занимался рисованием, фехтованием, танцами и европейскими языками. Все это он совмещал с литературными занятиями и написанием научных трудов по физике и химии.

Жилье он снимал у вдовы пивовара, где закрутил роман с дочкой хозяйки Елизаветой Цильх. Девушка была старше ухажера на девять лет и вскоре родила ему дочь. Пара обвенчалась лишь через год, после рождения ребенка. Обряд прошел в церкви реформатской общины Марбурга, несмотря на то Михаил был православным. По сути, брак не являлся законным, но оказался счастливым. Супруги прожили вместе всю жизнь, родив троих детей, двое из которых умерли в младенчестве. Понятие «любовь» Ломоносов сформулировал в своем учении о красноречии: «Любовь есть склонность духа к другому, чтобы из его благополучия иметь услаждение».

ДЕЗЕРТИРОВАЛ ИЗ АРМИИ

За время жизни в Германии у молодого ученого скопились большие долги, так как российская академия нерегулярно присылала деньги на содержание студентов, часто задерживала платежи. Чтобы вернуться в Петербург, Ломоносову пришлось распродать свою очень ценную библиотеку, которую он тщательно собирал. В Россию он добирался через Лейпциг, рассчитывая на помощь курляндского дипломата на русской службе, но встретиться с ним не удалось. Дальше в Голландию путь лежал через королевство Фридриха Вильгельма I. В Дюссельдорфе студент попал в засаду. Вербовщики хитростью заманили его отужинать и напоили до беспамятства… Очнулся Михаил Васильевич уже в казарме прусской армии. Но, дождавшись подходящего момента, дезертировал. От расстрела его спасло только то, что побежал он не в сторону России, а назад, в Германию.

Еще около года он провел с семьей в Марбурге и, выждав удобный момент, отправился в Петербург. Взять с собой беременную жену с дочкой он не мог - сначала надо было обосноваться в городе на Неве и заработать. Семья переедет к нему через пару лет. В Петербурге они обвенчаются по православному обряду, а в феврале 1749 года у супругов родится еще одна дочь Елена, которая будет единственной наследницей отца.

Макет физической лаборатории Ломоносова. Фото: Википедия

НА ЗАСЕДАНИЯХ МОГ ПОДРАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ

Сразу по возвращении в Академию наук, а это 10 июня 1741 года, Михаила Васильевича попросили изучить ботанику с естествознанием и приступить к составлению Каталога собраний минералов и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры. Причем он все еще пребывает в статусе студента, не получая жалованья. Через два месяца он подает на суд академиков сразу две диссертации - одну по химии, вторую по физике, но долгое время не получает одобрения. Ученые мужи не спешат знакомиться с содержанием его трудов. А пока ничего не происходит, он переводит статьи профессора физики Крафта.

В ноябре 1741 года, когда на престол взошла Елизавета Петровна, Ломоносов прибег к крайней мере воздействия на академиков: он подал заявление на рассмотрение его диссертаций на имя императрицы. В итоге академики в срочном порядке диссертации проанализировали и присвоили автору звание адъюнкта физического класса, что давало ему право на стабильное жалованье, квартиру с дровами, а также на самостоятельные научные изыскания и возможность участия в работе академического собрания.

Вся российская наука сосредотачивалась в ту пору в одном месте - в Санкт-Петербургской академии. И ее руководство, и интеллектуальное управление, и ученые в основной массе были немцами, то есть русской наукой занимались люди, в ней совсем не заинтересованные. Поэтому Ломоносов получал периодически не помощь в начинаниях, а «палки в колеса».

Первое же его предложение устроить научно-исследовательскую и учебную химическую лабораторию, которой никогда не имелось при Академии наук, не обратило на себя ни малейшего внимания.

Но у Михаила Васильевича был очень крутой нрав. Он периодически дрался с немецкими коллегами, иногда прямо в процессе академических заседаний, некоторым от него доставалось чем-нибудь тяжелым. Несмотря на административные взыскания и длительный арест за «плохое поведение», во время которого он написал «Краткое руководство к риторике», три крупные статьи по физике и свои лучшие стихи, Ломоносова вскоре назначили профессором химии, что соответствовало статусу действительного члена Академии наук и дворянскому титулу.

«НЕ ЖАЛЕТЬ СИЛ И ВРЕМЕНИ НА ПОСТИЖЕНИЕ НАУК»

В созданной химической лаборатории ученый делал анализ руд, изготавливал цветные краски и придумал рецепт непрозрачного цветного стекла для бисера и смальты. Он первым открыл один из основополагающих законов природы - закон сохранения материи.

С помощью четырехгранных брусков разного сечения смальты он создавал яркие творения - мозаики, где применил свои самые передовые открытия в области химии и физики. Тут он стал буквально родоначальником изобразительной школы, которая не имела предыдущего опыта в России.

«Все материалы имеют такую же прочность и качество, как и римские, а краски их не изменяются ни от воздуха, ни от солнца, ни вследствие истечения времени, так как они изготавливаются на сильном огне», - писал Ломоносов, и время это подтвердило.

Появился у ученого со временем и собственный физический кабинет с громовой машиной - прибором, на котором он проводил опыты с атмосферным электричеством. Ему удалось открыть тайну гроз, природу северных сияний и выдвинуть теорию о вертикальных атмосферных течениях.

Занимался Михаил Васильевич и оптическими системами не только для нужд мореходства и плавания, но и для астрономии, где без оптики вообще делать нечего. До него в телескопах металлических зеркал было два, и они слишком поглощали свет. Ломоносов предложил одно зеркало убрать, а второе поставить под углом. Одним из его важных открытий является атмосфера планеты Венеры.

Когда императрица Елизавета Петровна начала курс на поощрение национальных кадров в армии, науке, культуре, литературе - везде, Михаил Васильевич воспрял духом, но мечтал о том, чтобы Академия наук стала российской, чтобы там сосуществовали свои, а не немецкие академики, профессора и студенты, чтобы готовить местные молодые кадры. Идея создать университет в Москве принадлежит Михаилу Ломоносову и Ивану Шувалову. Они составили «Проект об учреждении» и написали программу обучения. Это было необходимо для обновления русской науки и должно было переломить существующую ситуацию. Теперь в университет могли поступать люди из всех сословий, кроме крепостных крестьян. Проходить обучение на русском языке, а не на латыни, минуя богословский факультет. В новом университете было три факультета - философский, юридический и медицинский. Студенты сначала постигали основы гуманитарных знаний на философском, а уже потом выбирали себе научную специальность... Первокурсники МГУ до сих пор ежегодно произносят как молитву ломоносовскую заповедь: «Не жалеть сил и времени на постижение наук».

Сам Михаил Васильевич никогда ничего не жалел для науки, объединял теории и практики, сочинял оды государыням, готовил фейерверки к праздникам для двора. Екатерина Великая была настолько покорена масштабом личности ученого, что теряла дар речи при встрече с ним. Она не раз наведывалась к нему в гости, чтобы просто посидеть за одним столом и откушать кислых щей. Михаил Ломоносов прожил всего 54 года, умерев от банальной простуды. О его открытиях нам известно так много, потому что в Академии наук велся подробный журнал учета рабочего времени. В него вносили записи все ученые. Там же был прописан и каждый день Ломоносова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Директор Историко-мемориального музея Михаила Ломоносова на Курострове Николай ВЫМОРКОВ - о том, что помогло ученому добиться успеха.

- Михаил Васильевич - многогранная личность и безусловная наша гордость, - говорит Николай Выморков. - Академики на Курострове рождались довольно часто. Даже XVIII век показал, что не только один Ломоносов выходец из этих мест, но он, конечно, особенный. Племянник его Михаил Головин - математик, учившийся в Петербурге (не без поддержки дяди), и скульптор Федот Шубин - они оба достигли званий академиков. Думаю, секрет в местном характере.

Музей знакомит посетителей не только с биографией Михаила Васильевича, но и с бытом Русского Севера XVIII века. сточник: vk.com/lomonosovo.museum

- Какой секрет?

- Природная самостоятельность, привычка, если что-то не понимаешь, разобраться, в чем дело, потому что Север требовал и до сих пор требует от человека уверенности в себе и способности добиваться результатов. Если ты чего-то хочешь, то рассчитываешь в первую очередь на себя. Мы можем только предполагать, что творилось в душе у Михаила Ломоносова, когда он уходил в 19 лет из родной деревни в Москву. Тут никакой психолог не поможет. Но поступок довольно смелый по тем временам, да и по нынешним тоже. Человек шел практически в никуда, без финансовой поддержки семьи, не представляя, что с ним будет. Но вот это житейское упрямство, уверенность в том, что ты можешь достичь всего, чего захочешь, у него было не отнять.

- О чем вы рассказываете посетителям?

- Музей наш посвящен семье Ломоносова. Конечно, мы рассказываем обо всем полностью. Это и детство Михаила Васильевича, и его образование, научная карьера, достижения и открытия. Зачастую приходят школьники и взрослые люди, которые мало знакомы с фактами его биографии и не знают, чем знаменит этот человек. Но в первую очередь наш музей про местный быт, местную культуру и о том, как формировался характер Ломоносова, как жили люди в XVIII веке на Севере, о международной торговле, устном народном творчестве. Известно, что, когда рыбаки уходили на промысел, они брали с собой специального человека, который по вечерам всем рассказывал былины и сказки. Ему за это даже приплачивали. О том, какие были стартовые данные Михаила Васильевича, как он учился грамоте, какой была его первая книжка. Об отношении с отцом, матерью и мачехой, о причинах его ухода из дома.

- Разве не жажда знаний им двигала?

- Но были и другие причины, личные. Его ведь хотели женить насильно, дабы сохранить семейное дело. И он сделал для себя выбор.

- Как много у вас бывает посетителей?

- В Архангельской области, если живешь неподалеку от Холмогор, обязательно с классом тебя привезут в Музей Ломоносова. Я пока учился в школе, дважды бывал тут. Здесь люди с детства знают про Ломоносова. Личность его не теряет своей актуальности. И у нас есть планы, силы, амбиции и эмоции развивать музей дальше. Хотим его расширить до масштабов культурно-туристического центра. Вскоре откроется мельница-голландка, музей традиционных северных лодок, арт-резиденция. Мы хотим максимально раскрыть свои фонды, потому что очень многое скрыто от глаз посетителей. Хотелось бы показать Ломоносова не как застывшую фигуру, памятник самому себе, а как живого человека, вписанного в исторический контекст. Причем не только российский, а мировой.

КОНКРЕТНО

5 мест, связанных с академиком в Петербурге

Кунсткамера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская академия наук

Адрес: Университетская набережная, 3.

Санкт-Петербургская академия наук, основанная Петром I в 1724 году, располагалась в здании, которое теперь занимает Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, или Кунсткамера. Это единственный в городе сохранившийся архитектурный памятник, связанный с именем Михаила Ломоносова. Закончив обучение в Германии, в июне 1741 года ученый поселился на Васильевском острове, а в 1742-м стал адъюнктом физического класса при Академии наук. Здесь он проводил физико-химические опыты, а также работал над такими трудами, как «Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Петербургской академии наук» и создал первый в России учебник по экспериментальной физике.

Экспозиция, посвященная ученому. Фото: Кунсткамера

В 1748 году стараниями Ломоносова при академии появилась химическая лаборатория, созданная целиком по его чертежам и эскизам. В этой лаборатории ученый фактически заложил основы физической химии, провел более четырех тысяч опытов, благодаря которым сделал ряд важнейших открытий. Здесь же он разработал особую технологию изготовления стекла, которая стала нормой для промышленности того времени. Ломоносов проработал в академии 23 года, до самой смерти. В 1949 году в Кунсткамере был открыт музей его имени, в котором достоверно воссоздана атмосфера научного учреждения XVIII века.

Усадьба на Мойке

Адрес: Большая Морская улица, 61.

Михаил Ломоносов стал владельцем участка между Большой Морской и Ново-Исаакиевской (Почтамтской) улицами в 1756 году. Он и его семья планировали переехать в течение пяти лет, но строительство завершилось уже через год. Ученый устроил на участке обширную городскую усадьбу: двухэтажный дом с мезонином и фасадом на реку, большой фруктовый сад с обсерваторией. Со стороны Мойки разместились деревянная пристань и набережная с балюстрадой. По бокам от главного здания установили два хозяйственных флигеля.

Усадьба на Мойке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со стороны Ново-Исаакиевской улицы участок замыкали два дома, один из которых использовался как конюшни. Во втором находилась мозаичная мастерская, где Михаил Васильевич создал знаменитое полотно «Полтавская баталия». В настоящее время оно украшает лестницу здания Академии наук.

Здесь Ломоносов прожил чуть более восьми лет, сюда приходили его друзья, коллеги и даже сама императрица Екатерина II. После смерти ученого 8 апреля 1765 года дом перешел по наследству его дочери Елене Михайловне. Сейчас в бывшей усадьбе находится управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Надгробие Михаила Ломоносова

Адрес: Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры, набережная реки Монастырки, 1.

Надгробие Михаила Ломоносова. Фото: lavraspb.ru

Памятник Ломоносову на Лазаревском кладбище является одним из первых архитектурных надгробий в лаврском некрополе. Он отличается насыщенностью и сложносочиненностью образного решения. Архитектурная форма с аллегорическими рельефами, белизна мрамора, блеск позолоты и торжественная эпитафия складываются в одно цельное высказывание, чествующее великого русского ученого.

Памятник был изготовлен в 1760-е годы в итальянской Карраре и доставлен в Петербург на средства графа Михаила Воронцова. На стеле высечена золотая эпитафия на русском и латинском языках, посвященная биографии Михаила Васильевича. Бронзовые рельефы символизируют заслуги Ломоносова перед отечественными науками и искусством.

Памятник около здания Двенадцати коллегий

Адрес: Менделеевская линия Васильевского острова, 1.

Бронзовый монумент на гранитном постаменте появился рядом со зданием Двенадцати коллегий 21 ноября 1986 года. Великий ученый изображен в подчеркнуто классицистическом стиле. Его образ одновременно выглядит отполированным до блеска и декоративно лаконичным благодаря соединению постамента в духе петровского барокко и торжественно строгой скульптурной части. Ломоносов не носит традиционный парик и его костюм не отягощен деталями - ученый не был большим любителем придворных условностей.

Памятник около здания Двенадцати коллегий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По рассказам создателей, памятник выполнили в короткий срок и с большим воодушевлением, а его открытие стало заметным событием в культурной жизни города.

Мост Ломоносова

Адрес: улица Ломоносова, пересечение с рекой Фонтанкой.

Мост с четырьмя башенками пересекает реку Фонтанку и соединяет Спасский остров с Безымянным. Изначально мост назывался Екатерининским в честь Екатерины Великой, затем его переименовали в Чернышев - по территориальной принадлежности к загородной усадьбе графа Чернышева. Имя Ломоносова он получил 23 августа 1948 года. Одновременно были переименована площадь, на которой расположен бюст Ломоносова.