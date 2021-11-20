Эксперты «Общественного контроля» вычислили огурцы с нитратами

Образцы огурцов отправили на экспертизу в лабораторию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Время свежих огурцов с грядки закончилось - остается довольствоваться тем, что нам предлагают в магазинах. С виду и на вкус огурчики практически ничем не отличаются от домашних: ароматные, хрустящие, с пупырышками на кожице. Но не все так просто. Специалисты организации потребителей «Общественный контроль» выяснили, что на прилавках в Петербурге можно встретить вредные овощи с нитратами.

Для выращивания несезонных овощей производитель часто используется стимулятор - в народе, нитраты. Такие огурцы опасны для человека. Конечно, от одного съеденного плода ничего не будет, а если в больших количествах - быть беде. Нитраты дадут о себе знать через некоторое время. Риски - отравления, расстройства работы желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

- Нитраты отрицательно влияют на печень. Чем больше в организме накапливается нитратов, тем слабее наш иммунитет, а значит, человек становится более восприимчивым к различным заболеваниям,- предупреждает доцент кафедры гигиены питания СЗГМУ имени Мечникова, главный специалист-диетолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Мосийчук.

Фото: "Общественный контроль"

В лабораторию отправили 10 образцов, но больше всего нитратов, а это 349 миллиграммов на килограмм, обнаружили в огурцах «Люкс» из Ленинградской области. Провалила проверку и компания «Круглый год»: в ее овощах нашли 309 миллиграммов нитратов на килограмм.

Среди образцов, отправленных на экспертизу, были и огурцы «Бакинские» сорта «эспагон» из Азербайджана под торговой маркой «Южные овощи». По содержанию нитратов они оказались в середине рейтинга (185 миллиграммов на кило), хотя стоили 333 рубля за килограмм. Для сравнения: орловские огурцы «Луховицкие» продавались почти вдвое дешевле (178 рублей за кило), а содержание нитратов в них было в 2,5 раза меньше. Выбор для покупателя очевиден: орловские огурчики не только безопаснее, но и доступнее по цене.

На «пятерку» справились с испытаниями еще одни «Луховицкие» сорта «салина» под торговой марки «Русфрукт+». По данным лаборатории, нитратов в них всего 74 миллиграмма на кило.

- При этом все проверенные образцы формально соответствовали обязательным требованиям Технического регламента по содержанию нитратов - не более 400 миллиграммов на килограмм продукта, - сообщили в «Общественном контроле».

Фото: "Общественный контроль"

КСТАТИ

Вместе с нитратами проверяли и вес упаковок. Проверку на честность не прошли огурцы «Владимирского тепличного комбината» - в этикетке массу продукта занизили на 22,8 грамма (4 процента). О неточностях в маркировке уже сообщили в Роспотребнадзор.