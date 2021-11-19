Гитарист Игорь Романов: «Земляне» собирали стадионы, а получали, как в филармонии»

Игорь Романов не часто бывает в родном Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Землянам» скоро 45! Легендарная группа, которая стала глотком свежего воздуха в советской рок-музыке, до сих пор в сердцах у поклонников. Чего только стоит «Трава у дома», которая стала гимном космонавтики. А недавно отец-основатель «Землян» Владимир Киселев объявил о возрождении группы.

Гитарист и солист Игорь Романов был секс-символом того времени и членом золотого состава группы. «Комсомолка» побеседовала с фронтменом «Землян» и выяснила, сколько зарабатывали культовые музыканты, кто и зачем преследовал артистов и почему Романов покинул группу на пике популярности.

"Земляне" в Ленинграде. Фото: личный архив Игоря Романова

НОВОЕ ИМЯ ДЛЯ «АПРЕЛЯ»

Прообраз группы был создан в Ленинграде в 1969 году студентами техникума радиоэлектроники. Коллектив, собранный оператором-администратором Андреем Большевым, назывался «Земляне». Репертуар состоял из кавер-версий зарубежных исполнителей.

Но коллектив, о котором узнал весь Советский Союз, появился лишь через десять лет. В сентябре 1978-го в стенах репетиционной точки ДК имени Дзержинского Большев собирает новый коллектив. Для этого он объединяется с Владимиром Киселевым и его группой «Апрель». Взамен разрешения репетировать руководство ДК настояло, чтобы музыканты оставили себе название от прежних коллег.

Романов, будучи студентом музыкального училища Римского-Корсакова, влился в состав «Апреля», а после перестановок стал полноправным «землянином».

- За то, что мы иногда выступали на сцене ДК, нам предоставили пару комнат для репетиций, - вспоминает музыкант. - В то время были записаны песни «Красный конь» и «Время тюльпанов». Но в 1979 году мы оттуда съехали: пришло время двигаться вперед и выступать на других концертных площадках.

Самой продвинутой на тот момент площадкой, где можно было по-настоящему оторваться, был Дворец молодежи. Туда-то «Земляне» и перекочевали. И вскоре начали собирать аншлаги. Правда, от современных рок-концертов выступления «Землян» отличались.

- Во время выступления зрителям запрещено было вставать и подходить к сцене. Все сидели. Хотя были фанатки, которые подбегали и начинали плясать. Но зоркий глаз милиционера не упускал таких, они уводили девчонок за руку на место, - смеется Романов. - А еще у нас на концертах было много финнов. Пьяные веселые ребята. В те года в их стране был сухой закон, и вот они все выходные обитали в Ленинграде.

Игорь Романов, концерт группы "Земляне". Фото: личный архив Игоря Романова

ФРОНТМЕНОМ СДЕЛАЛА КРАСОТА

Всесоюзная слава к «Землянам» пришла в Кемерово на первых гастролях. Очередь за билетами занимали с шести часов утра.

- Мы чувствовали себя советскими «Битлз»: тогда одной надписи «рок-группа» на афише вместо привычного «ВИА» уже было достаточно, чтобы зрители на тебя пошли. А мы были первой рок-группой тогда, - говорит музыкант.

Вскоре череда концертов захлестнула «Землян». Выступали по несколько раз в день, а потом переезжали в другой город.

Но чтобы попасть в золотую коллекцию русского рока, артистам надо было познакомиться с композитором Владимиром Мигулей. Именно он написал уже давно всем известные строчки про Землю в иллюминаторе. Любопытно, что «Траву у дома» сам автор исполнил 1980-м на телевидении, на передачи «Притяжение Земли». Но в сердцах слушателей песня зазвучала только через три года после выпуска «Песни года», когда с ней выступили «Земляне».

Кстати, видеозапись того выступления до сих пор вызывает много вопросов у поклонников. Кажется, будто поет Игорь Романов, но на самом деле мы слышим голос Сергея Скачкова (клавишника группы). Руководитель «Землян» Владимир Киселев посчитал, что гитарист - красивый фактурный парень - будет выглядеть более представительно, чем неприметный вокалист. Именно так, не будучи вокалистом, Романов стал фронтменом группы.

Впрочем, Романов стал не только лицом группы: именно он сделал потрясающую аранжировку «Травы у дома», которая всем так полюбилась.

Кстати, все помнят, что песня в легендарной аранжировке звучала в мультфильме «Ну, погоди». Для музыкантов это стало такой же неожиданностью, как и для поклонников: Романов признается, что никто из создателей с ними не связывался и разрешения не простили. Но «Земляне» были только рады стать частью еще одной легенды.

Игорь Романов вместе с Владимиром Киселевым решили возродить группу "Земляне". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЪЕМКИ КЛИПА В - 30

Еще один хит «Землян» - песня «Каскадеры». Ансамбль снял на нее безумный по меркам того времени клип с элементами трюков. По сюжету музыканты катались на снегоходах по снежным дюнам. Казалось бы, ничего сложного, но на съемках пришлось ой как несладко!

- Снимали под Ярославлем на заброшенном аэродроме. На улице - 30. Перерывы делали на десять минут, разрешали недолго погреться в автобусе. Это был наш первый такой опыт, впечатления свежи до сих пор, - добавил артист.

Несмотря на безумную популярность в стране, «Земляне» не зарабатывали никаких миллионов на концертах. Собирали стадионы - а зарплату получали от филармонии.

- Сначала ставка была 14 рублей за концерт. Потом ее подняли до максимальной 22 рублей за концерт. При этом билет продавался за 2,5 рубля, - перечисляет Игорь.

Группа "Земляне" и Юрий Антонов. Фото: личный архив Игоря Романова

КСТАТИ

Романов ушел из группы на пике: гитаристу захотелось сольной карьеры, и она у него получилась. В 90-х он собрал коллектив Romanoff, написал несколько инструментальных альбомов гитарной музыки. Благодаря виртуозному владению гитарой Игорь стал востребованным сессионным музыкантом. В течение 15 лет он был гитаристом группы «Алиса», с которой записал восемь альбомов, принимая активное участие в аранжировке.

Сейчас Киселев и Романов решили снова собрать знаменитый состав. В октябре «Земляне» выступили перед киноэкипажем в составе Клима Шипенко и Юлией Пересильд, которые летали в космос снимать фильм «Вызов».

Игорь Романов, Владимир Кисилев. Фото: личный архив Игоря Романова

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Девушки сходили с ума

Лидер группы быстро стал секс-символом. Девушки сходили по красавчику Романову с ума, писали ему письма и караулили у гримерок.

- Все спрашивают о сексе с поклонницами. Конечно, девочки были в каждом городе, как без этого, - откровенничает Романов.

Но были и пугающие случаи. До сих пор Игорь вспоминает, как его преследовала одна женщина. Дама постоянно сопровождала его в общественных местах и провожала его от дома до репетиционной базы. А однажды незнакомка подошла к Романову в трамвае и засунула руку в его карман. Когда артист отскочил и крикнул, фанатка убежала.