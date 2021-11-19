В Ленобласти водитель иномарки с номерами АУЕ* снес девочку на «зебре» и спокойно уехал

В Гатчине водитель иномарки с "тюремными" номерами сбил девочку на "зебре" и уехал. Фото: СОЦСЕТИ

В Гатчинском районе Ленинградской области водитель иномарки с «тюремным» номером АУЕ* сбил школьницу на пешеходном переходе, а после этого спокойной уехал с места происшествия. Все произошло около 16:10 в пятницу, 19 ноября, в микрорайоне Аэродром на улице Авиатриссы Зверевой. Водитель «Фольксвагена» не притормозил перед «зеброй» и снес девочку. Заплаканный ребенок только успел встать и отойти, держась за голову, как машина рванула и умчалась вдаль.

Видеозапись громкого ДТП опубликовала очевидец, следовавшая за синей иномаркой. Момент наезда попал на камеру регистратора. Позже запись опубликовали в группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте». По словам очевидцев, девочке оперативно вызвали «скорую». На голове школьницы появилась большая гематома.

- Шоковое состояние. Ребенка увезла реанимация, - добавляет автор видео.

Полиция объявила автомобиль в розыск. Как стало известно «КП-Петербург», иномаркой владеет 40-летний житель Гатчины Денис З. Вероятно, он догадывается, что его ищут. Тем временем гатчинцы в комментариях под видео гадают, что с совестью у водителя «Поло».

- Господи, насколько безразлично было водителю, надо было хоть спросить о состоянии ребенка. Получит по всей строгости! – уверен один из жителей Гатчины.

* - «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) включено в перечень запрещенных экстремистских организаций в России.