Труп с перерезанным горлом выпал из багажника авто во время ДТП в Ленобласти

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткая история произошла утром в субботу, 20 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области. Началось все с банального, казалось бы, происшествия: на 25 километре трассы А-121 «Сортавала» неизвестный водитель, очевидно, не справившись с управлением, протаранил отбойник. Но вот дальше…

- На место оперативно прибыл наряд ДПС, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Сотрудниками было установлено, что в десяти метрах от автомобиля лежит труп мужчины 30-40 лет на вид с повреждениями на шее.

Судя по всему, труп везли закапывать: по крайней мере в ходе осмотра автомобиля следственно-оперативной группой в салоне обнаружились лопата, веревка и несколько зеленых мешков. Но роковая авария помешала злодеям, кем бы они ни были, осуществить свои планы.

Владелец автомобиля уже установлен – им оказался 57-летний житель Оренбургской области. Находился ли он за рулем в момент столкновения, на данный момент не сообщается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По ней причастным к жуткой истории грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.