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Общество21 ноября 2021 13:36

В аппарате уполномоченного назвали районы Петербурга, где происходит больше всего аварий с участием детей

Выяснилось, что чаще всего ДТП случаются по средам, четвергам, пятницам и субботам с 15:00 до 17:00
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В аппарате призвали водителей не гонять и внимательнее смотреть по сторонам.

В аппарате призвали водителей не гонять и внимательнее смотреть по сторонам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге представили статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Картина, откровенно говоря, не радует: в некоторых районах по сравнению с прошлым годом количество аварий на дорогах, в которых погибли или пострадали дети, выросло в два и даже в три раза, сообщают специалисты аппарата в воскресенье, 21 ноября.

- По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков увеличилось вдвое в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах, втрое - в Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом, - уточняют в ведомстве. – Наибольший пророст зафиксирован в Калининском районе. Чаще всего в ДТП попадают дети возрасте от 12 до 17 лет.

Главная причина – на нее приходится 11,5 % всех слкчаев – это «неподчинение сигналам городского регулирования»; или, проще говоря, переход дороги на красный свет. На втором месте – попытка перебежать через проезжую часть вне пешеходного перехода, на третьем – неожиданный выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, когда водитель просто не успевает сориентироваться.

Специалисты аппарата определили также самые опасные дни и самое опасное время, в которое происходит больше всего аварий: это среда, четверг, пятница и суббота с 15:00 до 17:00. Кроме того, исследование покзаало, что в 46 % случаев ДТП с участием детей происходят вблизи железной дороги, на переездах и обгонных путях.

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