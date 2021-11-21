Скандальный епископ Чукотки умер страшной смертью в ДТП в Ленобласти

Бывший епископ Диомид погиб в ДТП в Ленинградской области. Фото: sinod-prc.livejournal.com

В Ленинградской области на 61-м году жизни погиб бывший епископ Русской православной церкви и архиерей Анадырско-Чукотской епархии Диомид (в миру – Сергей Дзюбан). Трагедия произошла вечером в минувшую субботу, 20 ноября. Об этом сообщает журнал «Синодальный вестник», учрежденный в 2018 году с благословения самого Диомида.

- Мы осиротели. Вчера вечером города Волхов Ленинградской области погиб в автомобильной катастрофе Преосвященный Диомид, епископ Анадырский и Чукотский, - говорится на сайте издания. - Упокой Христе Боже душу новопреставленного епископа Диомида. Ты служил Христу Богу до последнего своего вздоха и погиб при исполнении своих пастырских обязанностей, объезжая паству и совершая требы.

По информации «Комсомолки», роковая авария произошла на 507 километре трасы «Вологда - Новая Ладога». Легковушка, в которой находились три человека – в том числе и Сергей Дзюбан – вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с фурой под управлением эстонского водителя. Водитель и оба пассажира легковушки погибли. Водителю фуры оказали первую помощь на месте и отпустили домой.

Напомним: епископ Диомид при жизни прославился целым рядом конфликтов с правящей верхушкой Русской православной церкви. Он упрекал ее иерархов в ереси, а летом 2008 года выступил с обращением, в котором предал анафеме патриарха Алексия II и будущего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, служившего в ту пору в чине митрополита. Осенью того же года был лишен сана и переведен в монахи, после чего сам разорвал отношения с Русской православной церковью, назвав ее «служанкой антихриста».