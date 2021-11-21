«Малышарики» повзрослели: как российский сериал стал любимым у взрослых и детей

Персонажи "Малышаров" полюбились миллионам детей по всему миру. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Смешарики», «Фиксики», «Тима и Тома», «ДиноСити», «Бодо Бородо» и «Малышарики» - все это одна большая мультяшная семья. Ну, а как в семье без праздников? 20 ноября создатели отмечают День рождения проекта для самых маленьких. «Комсомолка» узнала секреты сериала, как его снимают и кто его мамы и папы.

КУЗНИЦА ВОЛШЕБСТВА

Сотни любимых сюжетов для детей и взрослых рождаются в группе компаний «Рики» на Петроградской набережной. И ты уже у главного входа понимаешь, что место тут необычное. Поднимаясь по лестнице, сразу погружаешься в атмосферу сказок: в коридорах и залах встречают милые, шарообразные персонажи. А что будет дальше?

Мультфильм создают в Петербурге группа компаний "Рики". Фото: Артем КИЛЬКИН

Отправляемся в самое сердце, где творится магия мультипликации. Обычный кабинет, который больше похож на комнату малыша: в углу вигвам с подушками, милый комодик, кругом игрушки, на стенах раскадровки и стол посередине. Все эти предметы и есть вселенная «Малышариков», где Ежик, Нюшенька, Барашик, Пандочка, Крошик и Тигруня учатся новому. Над столом, словно пчелка, кружит художник-постановщик проекта - Наталья Онацко. Неспешными движениями она то ставит пластмассовых героев, то снова убирает. «Что происходит» - задаемся мы вопросом?

Для сериала взяли полюбивших детям персонажей из "Смешариков". Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это смешанная техника, поэтому выглядит не так, как обычная мультипликация. Мы снимаем видео фоны, в которые потом внедряем 3D анимацию. Чтобы понимать кто и где находится, мы ставим дублеров персонажей. Потом снимаем чистый кадр. Позже специалисты будут вставлять в чистый кадр 3D- персонажей. Есть у нас здесь и монтажер, он отвечает за эффекты, - объясняет Наталья. – У нас все четко, но иногда мы импровизируем. Наши персонажи маленькие, поэтому редко выходят за пределы одной комнаты.

Вместе с постановщиком на площадке командует оператор: «мотор», «стоп, снято». Прямо перед нами рождается серия про толерантность, где персонажи находят кактус, не похожий на остальные растения.

Художник-постановщик Наталья Онацко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Над проектом трудятся десятки людей: психологи, детские педагоги, сценаристы, продюсер, музыканты и актеры.

- У нас над «Малышариками» работают в основном девушки-женщины, мужская часть коллектива создает «Смешариков». Поэтому они у них с юморком и двойными смыслами для каждого возраста, а наши малыши получаются «ми-ми-ми». Даже сравните: наша Нюшенька не такая стервозная, а, скорее, мечтательная, - шутит ведущий режиссер Марина Мошкова.

Актриса Анна Геллер стала голосом мамы в сериале. Фото: Артем КИЛЬКИН

Над созданием одной пятиминутной серии «Малышариков» уходит почти полгода. Но это вместе с работой после съемок. На съемку, к примеру, одного эпизода тратится только один день, в месяц три серии. За шесть лет существования сериала вышло 4 сезона по 52 серии.

Идем дальше по коридорам вместе с Марией Мошковой. Для нее важно контролировать весь творческий процесс, задавать ритм и тематику нового сезона. За столько лет хоть и сняли несколько сотен серий, но не рассказанного осталось еще много.

Голосом папы стал Константин Хабенский. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кстати, многие зрители думают, что «Малышарики» это еще не повзрослевшие «Смешарики». Но это не так, здесь совсем разные вселенные. Несколько лет назад мы задумались, что хотим сделать проект именно для самых маленьких. На российском рынке ниша была не занята, может потому проект имел успех. Решили только, что возьмем уже полюбившихся персонажей, которые живут в мире людей у девочки в комнате. В сериях звучит голос мамы ребенка, где происходит действия, а также появляется папа, - говорит Марина. – Спустя пять лет у нас был кризис тем. Мы думали, что сняли уже все что только можно. И вот пришла мысль сделать апгред сериала. Наши «Малышарики» в новом сезоне идут в детский сад, а еще мы добавили героиню Тигруню. Вместе с этим появилось множество новых тем, вся команда вдохновилась и мы готовы работать с новой силой!

Создатели полны новых идей на нескольк сезонов вперед. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГОЛОСАМИ ДОБРЯКОВ

Еще одна святая святых, где творятся чудеса – студия звукозаписи. В этой комнате Нюшенька, Барашик, Пандочка, Ежик и Крошик приобретают голоса. Папу в сериале озвучивает знаменитый актер с убаюкивающим голосом Константин Хабенский, а мамой стала – актриса Анна Геллер. К слову, она настоящая героиня дубляжа. Этот тембр вы точно ни с кем не перепутаете – и Шамарханская царица в «Трех богатырях», и рыбка Лола в «Подводной братве». Интересный факт: все персонажи, которым она подарила свое звучание, были анти-героями или злодеями. И когда вдруг предложили стать доброй, мягкой и справедливой, Анна согласилась, не раздумывая.

Композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев написали больше 250 песен для сериала. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Моя героиня идеальная, окружает любовью малышат. Она готова пожалеть и пожурить, - признается актриса. – В работе мне помогает родительский опыт. Но в жизни я другая, даже мои дети в моментах, когда я строгая, говорят: «Стань такой же мамой, как в «Малышариках» (смеется). А вообще я горжусь этой работой, хоть за плечами много других. Муж утверждает, что эта роль самая успешная

Бессменные композиторы «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев тоже приложили руку к проекту для малышей. Кстати, именно они авторы строк «Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе». Узнали? Конечно, ведь их знают наизусть все родители дошколят!

- Как объяснить ребенку, что такое большой и маленький? На образах, конечно. Маленький котенок, а большой слон. Вот так и рождается детский шедевр. Песни должны быть очень доходчивы, но неожиданно остроумные. Поэтому мы не видим разницы между созданием песен для маленьких или для взрослых, - объясняет Марина Ланда.

После съемок художники рисуют 3D анимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сами композиторы отшучиваются, мол, наши мотивы не выкинуть из головы, но это наоборот хорошо. За годы работы в «Малышариках» Марина и Сергей написали 250 песен и стихов.

- Помогает собственный азарт, и мы пока еще не забронзовели. Нам каждый раз кажется, что может не получится. Мы волнуемся и сомневаемся, когда пишем песни. У нас нет никаких секретов, - добавил Сергей Васильев.

К слову, песенки из «Малышариков» да из «Смешариков» тоже давно живут за пределами мультфильмов. Про солнышко напевают, к примеру, в ТикТоке, снимая забавные ролики, а «От винта» стала гимном лагеря «Артек».

За месяц получается снять по три эпизода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Об успешности «Малышариков» может говорить как огромное количество просмотров на разных площадках, так и востребованность на зарубежном рынке. Например, сериал перевели на шестнадцать языков и транслируют в шестидесяти странах мира.