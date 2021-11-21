«Никого из «Собачьего сердца» не осталось: Бортко раздавлен смертью актрисы Нины Руслановой

По словам 75-летнего Владимира Бортко, в последние несколько лет он с Ниной Руслановой практически не общался. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый режиссер, народный артист России Владимир Бортко поделился с «КП»-Санкт-Петербург» своими воспоминаниями о замечательной актрисе Нине Руслановой, скончавшейся 21 ноября 2021 года на 76-м году жизни. В свое время Нина Ивановна блеснула в небольшой, но яркой роли в самом великом его кино - «Собачье сердце».

- Знаю, знаю, - вздохнул в трубку Владимир Владимирович. - Всё знаю. Какая же трагедия. Никого из «Собачьего сердца» не осталось. Наверное, и мне пора. Пора...

По словам 75-летнего Владимира Бортко, в последние несколько лет он с Ниной Руслановой практически не общался - их развели километры пути между Москвой и Петербургом. Но тем не менее, признается режиссер, легендарная актриса оставила глубокий след в его жизни.

Владимир Бортко вспоминает: Нина Русланова всегда покоряла его своей искренностью. Кадр из фильма «Собачье сердце».

- Она снималась у меня не так много, - рассказал Владимир Бортко. - Всего в четырех картинах. Хотя на самом деле даже в пяти - в «Тарасе Бульбе» у нее был маленький эпизодик, она играла продавщицу на рынке. Но как-то так потом сложилось, что фильм и без этого эпизодика собрался, и мы в итоге оставили его на монтажном столе.

Владимир Бортко вспоминает: Нина Русланова всегда покоряла его своей искренностью.

- Она ведь на самом деле ничего не играла, - признался режиссер. - Вот какая она на экране, на сцене - точно такой она была и в жизни. Радостной, порой неуживчивой, но всегда очень яркой и многогранной. И ее уход, повторюсь, это огромная трагедия для всех нас.

Напомним, Нина Русланова скончалась в воскресенье, 21 ноября, в Москве из-за долгой и тяжелой болезни. Ей было 75 лет.