Новое поколение должно сохранить память о подвиге наших предков

Под руководством Ивана Исакова были налажены первые перевозки на озерной трассе Дорога жизни. Фото из архива Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ветераны! В первую очередь хочется сказать, что мы вас очень любим и ценим. Каждая встреча с вами заряжает нас энергией, а каждое слово, сказанное вами, становится молитвой. За годы благотворительной деятельности я неоднократно принимал слова благодарности от вас, но с сыновьей любовью говорю о том, что ваша поддержка значит для меня намного больше, чем то, что я могу для вас сделать.

Ветераны и жители блокадного Ленинграда - особые люди, самые добрые и самые благодарные. Они знают цену жизни, верности, умеют сопереживать и обладают невероятной энергетикой и позитивом. Считаю, что мне очень повезло, что я могу с ними общаться. И что вообще нам выпала честь знать этих людей.

Меценат, общественный деятель Грачья Погосян.

Меценат, общественный деятель Грачья Погосян.Фото из архива Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна.

Благотворительная деятельность Грачьи Погосяна началась еще в конце 90-х годов с помощи жителям блокадного Ленинграда. Меценат помогал пожилым людям продуктами питания, организовывал вечера встреч, отправлял в санатории и по местам боевой славы. Позднее регулярно стал оказывать помощь жителям блокадного Ленинграда не только в Санкт-Петербурге и области, но и проживающим на территории Эстонии, Литвы и Латвии.

- О том, что наши предки сохранили нам свободу, должны помнить наши дети и внуки. Мы удостоены чести видеть жителей блокадного Ленинграда, ветеранов и общаться с ними лично, но пройдут десятки лет, и о тех страшных событиях будут напоминать лишь памятники, книги, экспозиции в музее, - считает Грачья Погосян.

Сейчас меценат является почетным членом Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также состоит в Совете ветеранов войны и военной службы - однополчан. А значит, знает, в какой именно поддержке и помощи нуждаются ветераны и блокадники. Так, в 2020 году, в период пандемии коронавируса, Благотворительный фонд Грачьи Погосяна взял под опеку порядка 70 особо нуждающихся в поддержке пожилых людей Санкт-Петербурга. Еженедельно весь апрель и май им оказывалась адресная помощь в обеспечении продуктами питания и средствами первой необходимости. Списки нуждающихся в адрес Благотворительного фонда направили 11 организаций.

СПРАВКА

За 20 лет, как частное лицо и как руководитель именного благотворительного фонда, Грачья Погосян установил, восстановил, отреставрировал свыше 250 объектов культурного, духовного и исторического значения. Более 150 из них хранят память о событиях и героях Великой Отечественной войны.

В числе реализованных проектов - памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших свой город», установленный меценатом по обращению жителей блокадного Ленинграда в 2017 году. Бюсты адмирала флота Советского Союза Ивана Исакова, под руководством которого были налажены первые перевозки на озерной трассе Дорога жизни, были переданы Фондом Грачьи Погосяна в дар Центральному военно-морскому музею, Музею обороны и блокады Ленинграда, а также музею «Дорога жизни».