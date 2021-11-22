Когда сомкнулось блокадное кольцо

Ленинград стал первым городом в Великой Отечественной войне, у стен которого враг был остановлен. Пересъемка Тимура ХАНОВА

Бои у стен Ленинграда начались в сентябре 1941 года. С юга напирали немцы, с севера - финны. Город жестоко обстреливали и бомбили. Горели дома, госпитали, склады с продовольствием.

Немцы были абсолютно уверены, что Ленинград падет с часу на час. В произведениях многих советских авторов - Михаила Дудина, Ольги Берггольц, Александра Штейна - можно прочитать, что гитлеровцы по случаю своей победы даже назначили банкет в гостинице «Астория». Их опыт войны в Европе показывал, что стремительный натиск приводит к быстрому успеху. Действительно, Францию немцы покорили за 6 недель, а Данию - всего за 6 часов. Готовясь к нападению на СССР, гитлеровское командование разработало план «Барбаросса», в котором установило сроки завершения военной кампании до наступления холодов. Но блицкриг оказался блефом. А фашистский банкет в «Астории» не состоялся. Известный художник Жозеф Ефимовский даже нарисовал по этому поводу карикатуру.

Вот так выглядела разрушенная труба Ижорских заводов. Пересъемка Тимура ХАНОВА

Что происходит на войне, когда враг начинает штурм крепости или города? Все замирает, люди прячутся по убежищам и подвалам, со страхом ожидая своей участи. В Ленинграде все было не так. Город превратился в крепость, но горожане не оставили свои привычные дела. Конечно, они жили с поправкой на воздушные тревоги и комендантский час ночью. Но продолжали работать заводы. Также, как до войны, ходили трамваи, в театрах давали спектакли, а в кинотеатрах крутили кино…

Уже замкнулось блокадное кольцо, но жаркие бои продолжались. Да, судьба Ленинграда в те дни висела на волоске. «Враг у ворот!» - с такой передовой статьей вышла 16 сентября газета «Ленинградская правда», призывающая всех жителей к оружию.

К концу сентября 1941 года фашисты прекратили штурм. Ленинград стал первым городом в Великой Отечественной войне, у стен которого враг был остановлен.

Во вражеском кольце оказался и Кронштадт. Пересъемка Тимура ХАНОВА

Но началась осада. Когда мы произносим слово «блокада», мы обычно представляем окруженный Ленинград. На самом деле география была сложнее. Во вражеском кольце оказался не только Ленинград, но и Кронштадт, а также небольшой участок суши на южном берегу Финского залива вокруг Ораниенбаума - нынешнего города Ломоносова. Во второй половине сентября 1941 года фашистам удалось прорваться к Финскому заливу и захватить Стрельну и Петергоф. Противник отрезал от основных сил группу наших войск в районе Ораниенбаума на небольшом пятачке земли размером 25 на 65 километров.

В начале блокады думали даже оставить Ораниенбаумский пятачок. Но тогда фашисты завладели бы всем южным побережьем Финского залива, могли бы ввести сюда свой флот, захватить Кронштадт - и Ленинграду было бы не выстоять. Поэтому защитникам дали приказ держаться.

В дождливую ночь с 19 на 20 сентября батальон смельчаков капитана Василия Дубика бесшумно высадился на левом берегу Невы у деревни Московская Дубровка. Немцы были захвачены врасплох. Тогда прорвать блокаду не удалось, но возник легендарный Невский пятачок. Его размеры варьировались от 2,5-5 километров по фронту и до 800 метров в глубину.

К концу сентября 1941 года фашисты прекратили штурм. Пересъемка Тимура ХАНОВА

Бои на Невском пятачке шли беспрерывно. Это то место, где не действовало солдатское правило, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Они, как кратеры вулканов, отчетливо видны даже сегодня.

Невский пятачок стал плацдармом для прорыва блокады. С пятой попытки в январе 1943 года это удалось. Ораниенбаумский пятачок тоже сыграл свою роль: в январе 1944 года с него началась операция «Январский гром», положившая начало разгрому немцев под Ленинградом.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

От передовой в районе Пулковских высот до Дворцовой площади было всего 16 км. На юго-восточных рубежах - 4 км до проходной Ижорских заводов, на западных окраинах - 2 км до Кировского завода.