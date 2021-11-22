В Питере – пить: эксперт рассказал о качестве водопроводной воды в городе и способах сделать ее полезной для здоровья

При этом качество воды резко ухудшается попадая в жилые дома петербуржцев через трубы водоканала. Уже в мае качество водопроводной воды в северной столице резко снизилось: показатели мутности, цветности, содержанию общего и растворенного органического углерода значительно превысили норму. Сотрудники водоканала объяснили это погодными явлениями, в частности, сильными весенними морозами и снегопадами, большим объемом осадков в период с апреля по май. Специалисты компании «Барьер» также провели проверку питьевой воды в городе на Неве и выяснили, каким нормам она не соответствует. Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании, объяснила причины превышения показателей в воде Санкт-Петербурга, а также дала рекомендации как сделать ее полезной для здоровья.

При проведении химического анализа питьевой воды в городе Санкт-Петербург в процессе создания «Карты воды» России сотрудники компании «Барьер» выявили ряд несоответствий. У воды из Невы повышена цветность – на 20 - 400 в зависимости от места забора воды. При норме в 200 результаты проб показывали от 220 до 600. Повышенная цветность воды свидетельствует о возможной ее природной загрязненности, особенно, органическими веществами из почвы - гуминовыми и фульвовыми кислотами. Именно они негативно влияют на здоровье человека, делая воду более биологически активной и повышая проницаемость в кишечнике ионов металлов: железа, марганца.

Это особенно опасно, учитывая, что питерская вода и так чересчур перенасыщена железом – в 2,5 раза выше нормы. Регулярное употребление такой воды может привести к неприятным последствиям: нарушения в работе печени и системе пищеварения, возникновение проблем с сердечным ритмом и щитовидной железой, утомляемость, слабость, ухудшение памяти, а также появление аллергической реакции, дерматита. Кроме того, повышенная концентрация железа в воде становится причиной преждевременного выхода из строя бытовых приборов: ржавчина, появление коррозии особенно опасны для работы нагревательных элементов бойлеров и стиральных машин, а также кранов и водопроводных труб.

С учетом того, что вода в Санкт-Петербурге еще и очень мягкая - жесткость от 0,7 до 1 мг-экв/л при норме до 7 мг-экв/л – не удивительно, что состояние водопроводных труб в городе неудовлетворительное. За последний год в Петербурге более 60 раз происходили коммунальные аварии с прорывом труб. Одна из причин инцидентов в том, что вода с уровнем жесткости менее 2 мг-экв/л оказывает более сильное коррозийное воздействие на водопроводные трубы, нежели жесткая вода.

«Несмотря на выявленные отклонения, питьевая вода в Санкт-Петербурге гораздо более качественная, чем в среднем по России, - отмечает эксперт-биохимик компании «Барьер». – Но можно сделать ее еще более чистой и полезной при помощи фильтров. Например, для питерской воды подойдет специальный фильтр для мягкой воды с защитой от коррозии, который очистит воду от вредных примесей, например, тяжелых металлов, но сохранит минеральный состав воды, или фильтр-кувшин со специальной кассетой для очистки водопроводной воды с избыточным содержанием неорганического железа”.