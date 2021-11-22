Страшнее бомб оказался голод

И все-таки город держался! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в октябре число погибших превысило потери от вражеского огня и авиаударов. Люди теряли сознание от голода на улице и на работе, фиксировались первые случаи смерти от истощения...

Особенность любого мегаполиса, в том числе и Ленинграда, заключается в том, что в них никогда не делали больших продуктовых запасов, а торговля всегда работала, по сути, с колес. Согласно справке от 21 июня 1941 года, на складах города хранились мука и зерно, в том числе предназначенные на экспорт (кстати, в ту же Германию), на 52 дня. Крупа - на 89 дней, мясо - на 38… А больше и не требовалось. Только железных дорог в Ленинграде сходилась дюжина. Налаженный транспортный конвейер работал без сбоев.

В Ленинграде было выпущено рекордное для СССР количество видов карточек - 171. Фото: Олег ЗОЛОТО

Блокада перерезала дороги, реки и каналы. 8 сентября вражеские самолеты подожгли Бадаевские продовольственные склады и маслозавод «Красная звезда». Погибли основные продовольственные резервы. А поступлений становилось все меньше.

Вот справка, составленная секретарем ленинградского обкома по торговле и промышленности Петром Лазутиным и заведующим отделом торговли горисполкома Иваном Андреенко: «16 октября 1941 года. В Ленинграде муки, включая заменители, осталось 17 105 тонн. Предполагаемое поступление водным транспортом по Ладоге и самолетами 2500 тонн. Итого - 19 605 тонн».

«При фактическом расходе муки в сутки 920 тонн, население, РККА и КБФ (Рабоче-крестьянская Красная армия и Краснознаменный Балтийский флот. - Прим. ред.) будут обеспечены на 21 день, или по 6 ноября 1941 г. (включительно)». Далее идет расчет. Если сократить нормы по армии и флоту, то хлеба хватит на 23 дня, или до 8 ноября. А если сократить нормы по армии и флоту, а также гражданскому населению, то запасы хлеба можно растянуть на 26 дней, или до 11 ноября.

Трудно было принимать решения по сокращению норм. Документ демонстрирует, что снабжение гражданского населения было в приоритете. Расчеты по сокращению норм питания начинали с армии и флота. Но, как ни считай, экономия мизерная - на 2-3 дополнительных дня.

Паек 125 грамм ленинградцы получали только месяц - с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Затем благодаря Дороге жизни нормы стали повышать. Но это не сразу изменило ситуацию - люди продолжали умирать. Организм многих ленинградцев был подорван.

Печальный символ блокады - легендарные 125 грамм для служащих, детей и иждивенцев. И это не знаменитый душистый ленинградский хлеб… В блокадном хлебе, дай бог, половину составляла ржаная мука. Остальное: жмых, солод, отруби, целлюлоза… Фото: Олег ЗОЛОТО

И все-таки Дорога жизни сделала свое дело. Главный методист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Надежда Черепенина, много лет посвятившая изучению документов, свидетельствует: «В марте начиналось резкое снижение смертности: в первой декаде она казалась еще огромной, а потом пошла вниз. То есть наладилось питание, появились запасы продовольствия».

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга выпустил уникальный альбом «Повседневные документы ленинградцев в годы войны и блокады». В поле зрения историков попали документы, которые официально не подлежат обязательному хранению, но дошли до наших дней, по сути, случайно.

Например, паспорта. Их после смерти владельца обычно уничтожают. А тут документы разных годов. Оказывается, в 1942-м пришлось срочно проводить замену паспортов, потому что на оккупированных территориях немцам досталось огромное количество бланков, и они этим пользовались, засылая в наш тыл лазутчиков.

И, конечно, карточки. На хлеб, крупу, одежду, обувь и даже… водку. Сегодня мало кто задумывается, что карточки давали лишь право на приобретение того или иного товара. Но не бесплатно - его нужно было покупать в магазине. И сами карточки нужно было выкупать. Сначала блок хлебных карточек стоил 10 копеек, затем 25.

Нормы на отпуск продуктов все время менялись, сокращался их перечень, потом начал расширяться. В Ленинграде было выпущено рекордное для СССР количество видов карточек - 171!

И все-таки Ленинград держался. Сохранились тысячи билетов в театры, на выставки. И просто трамвайные билеты. Жизнь продолжалась.

Самые важные точки на карте, напоминающие о тех событиях. Фото: Ольга ЖУК

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