Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на декабрь 2021: официальный список

Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от коронавируса как нельзя актуальна сейчас. Помимо того, что она помогает защитить организм от инфекции, так еще и наличие сертификата буквально открывает двери во все общественные места. Всего в городе работают 177 прививочных пунктов в медицинских учреждениях. Публикуем официальный список адресов пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

Приморский район

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Санкт-Петербург, Ольховая ул., д.6

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 14, корп. 1, лит А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» Санкт-Петербург, ул. Королева, д.5

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Поликлиническое отделение № 33 Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д.18

- Поликлиническое отделение № 115 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Санкт-Петербург, Шаврова, д. 19, корп. 1

- Поликлиническое отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» Санкт-Петербург, Камышовая, д. 50, корп.1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Санкт-Петербург, Ланская ул.,д.12

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» Санкт-Петербург, Школьная ул., д.116,корп.1

- ООО "Ава-Петер" АПО Северной клиники, ул. Ильюшина, 4/1

- ООО "Лахта Клиника" Приморский ООО "Лахта Клиник", Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 73/50

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, лит. А

- ООО "Медилюкс-ТМ" Гаккелевская ул., д. 21 А

- Центр защиты здоровья «Благомед» Санкт-Петербург, Богатырсктй пр., д.59, корп.3, лит.А

- ООО «Новая клиника» АБИА» Санкт-Петербург, пр. Королева, д.48, к.7

- ООО «АВА-ПЕТЕР» Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 133, корп. 1, лит. В

- ООО «МедПомощь» Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 5, лит. А

- АНО «Медицинский центр «XXI век» Санкт-Петербург, ул.Шаврова, д.26

Адмиралтейский район

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 140

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 27

- ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» Европейский Центр вакцинации Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 132,литера З

- Филиал «Медицинский центр акционерного общества «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 126, литера А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 2

- ООО "Ава-Петер" АПО "Обводный канал", Московский пр., 73/4

- ООО «Медосмотр» Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80, лит.А

- ООО «АЗИМУТ-МЕД» Санкт-Петербург, Гороховая ул, д. 66 литера А

- ООО «МО «Она» Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.110, лит.Б, пом. 8- Н

- ООО «Американская медицинская клиника» Санкт-Петербург, наб.реки.Мойки, д.78

Московский район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 21" СПб, Костюшко ул., д. 6

- СПб, Бассейная ул., д. 19 30 СПб, Благодатная ул., д. 18

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 51" СПб, Космонавтов пр., д. 33-35

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 75" СПб, Кузнецовская ул., д. 9

- ООО "Ава-Петер" Московский пр., д. 193, корп. 2, лит. А

- ФГКУ «Поликлиника №4 Федеральной таможенной службы» Санкт-Петербург, Московский пр., д.141, стр.1

- ООО «РеаСанМед» Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5, корп.3, лит.А, пом.303

- ООО «Немецкая семейная клиника» Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11

- ООО «ЛенМед» Санкт-Петербург, ул. Мариинская, д. 7, лит.А

- ООО «Куратор» Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.125, лит А, помещение 13H

Невский район

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника №6 г.Санкт-Петербург пр.Елизарова 32 к 2 лит.Ф

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" Новоселов 45, лит А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" Русановская 17 к 2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района" пр. Солидарности, д.1, корп.1, лит.А, Санкт-Петербург, 193312

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 46" г. Санкт-Петербург, улица Седова, д.95, к.2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 46" г. Санкт-Петербург, переулок Матюшенко, д.14

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района" Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-кт д.25 корп. 1 лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №77 Невского района" Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны 261 корп. 2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 87" 193232, Санкт - Петербург, Дыбенко, д.21 корпус 2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района" СПб, Товарищеский пр. дом 24

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94 Невского района" СПб, Солидарности пр. дом 29 (отделение общей врачебной практики)

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 100 Невского района Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 10

- ООО «МедПомощь» Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1, лит. ЭА, пом. 16Н

Петродворцовый район

- СПб ГБУЗ "Николаевская больница" Амбулаторно-поликлиническое подразделение СПб ГБУЗ "Николаевская больница": Петергоф, ул. Царицинская, д.1 (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 20 б)

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": взрослое поликлиническое отделение №110 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": Ломоносов, ул. Красного Флота, 13, и взрослое поликлиническое отделение №64 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": пос. Стрельна, ул. Львовская, д.16

Пушкинский район

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московская улица дом 15

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная улица, дом 35

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" 196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Первомайская улица, дом 20

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" 196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, г.Павловск, ул. Госпитальная, д.1

- ООО "Медицинский центр Экобезопасность" ул. Софийская, д. 115

Колпинский район

- СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 72" Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 95" Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 71» Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул.,д. 10

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22" Санкт-Петербург, г.Колпино, Финляндская ул. д. 13, корп. 4.

Центральный район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37" Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37" Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

- СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" 191167, Миргородская ул., д. 3

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.1, литера Б

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39" Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., д. 2

- ООО "АВА-ПЕТЕР 191014, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, д. 55а, к. лит А

- ООО «Евромед Клиник» Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.60, литера А

- ООО "Международный медицинский центр "СОГАЗ" Санкт-Петербург, Чебоксарский пер. д. 1/6, лит. А

- ООО "Ава-Петер" ПО "Парадный квартал", ул. Парадная,7

- ООО «Медси Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, ул.Марата, д.6, лит.А

- ООО «ИНВИТРО СПб» Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.109, лит.А, пом.1Н

- ООО «Технологии здоровья» Санкт-Петербург, 10-я Советская ул., д.4-6, лит.А

- ООО «МедПроф» Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.78, корп. 2, лит. А

- ООО «КДФ-СПб» (клиника «Art of Birth Clinic») Санкт-Петербург, Басков пер., д. 2, стр.1

Петроградский район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30" Санкт-Петербург, ул.М.Зеленина д.6

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №32" Санкт-Петербург, пер.Вяземский, д.3

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34" Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 15

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» Санкт-Петербург, пр.Динамо, д.3, литера А

- ООО «Адель-Мед» Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д.1А, пом.15Н

- ООО «МЕДЕФ» Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.13

- ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.6

- ФГБУ «Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 15/17

- ООО «Дельфин» Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 9/17 лит. А

- ООО «Хеликс Норд-Вест» Санкт-Петербург, Наб. Реки Карповки, д. 5, лит. Л

- ООО «АВА-ПЕТЕР» Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 1/22

Курортный район

- СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Борисова, д.9, литера А

- Поликлиника 70 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" Санкт-Петербург, пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52 а, литера А

- Поликлиника 69 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" Санкт-Петербург, Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.45а, литера А

Выборгский район

- СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 71" пр. Энгельса, д. 117, литер А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" 2-ой Муринский, д. 35

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" Поликлиническое отделение № 13 Тобольская ул., д. 4

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 116 ул. Асафьева, д. 1

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 52 п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Отделение общей врачебной практики ул. 1-го Мая, д. 107, корп. 5

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 97" Кустодиева, д. 6, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 99" ул. Есенина, д. 38, корп. 1

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 104 Сикейроса ул., д. 10

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 15 Удельный пр., д. 22

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" Поликлиническое отделение Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 12, лит. А

- ООО «Городские поликлиники» Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 8, литера А, помещение 84Н

- АНО "МИЦЛТ "Юнинова"" АНО "МИЦЛТ "Юнинова" Пункт вакцинации СанктПетербург, пр. Энгельса, д. 1

- МЦ Эко-безопасность пос. Парголово, Комендантский пр. д. 140.

- ООО "Ава-Петер" Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ Санкт-Петербург, Литовская ул., д.2

- АНО « Медицинский центр «Двадцать первый век» Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 45, лит. А

- ООО «Медицинский центр «XXI век» Север» Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 107, корп. 4, стр. 1

- ООО «МедПомощь» Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, лит. З, пом. 55Н

- ООО «ЭкоМед» Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к. 1

- ООО «Медицинские услуги» Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.40, лит.А

Кронштадтский район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74" 197762 Кронштадт, ул. Комсомола д. 2, литера «А»

Василеостровский район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" 199406, г. Санкт - Петербург, Наличная ул., д.37, Лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" 199178, г. Санкт - Петербург, Большой проспект В.О., д.59 литер А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" Поликлиническое отделение № 2 СПб, 3 линия В.О., дом 50

- «МЦ «ГИППОКРАТ» 14 линия В.О., д.7

- Офис врача общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Санкт-Петербург, Наб. реки Смоленки, д. 3, корп. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" ПО № 3 199155,Санкт-Петербург, Железноводская ул., дом 64

- ООО «Клиника Доктора Пеля» Санкт-Петербург,В.О., 7-я линия, д.16-18, лит. А

- ООО "АВА-ПЕТЕР" Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 27

Кировский район

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» 198207, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 123, лит. А, кор. 2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» 198302, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова,д.14,корп.4

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» 198095 г. Санкт-Петербург, Косинова ул., д. 17. лит.А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» г. Санкт-Петербург, Кронштадтская, д.13

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, 6 лит.А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» 198255, г. Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого,д.5

- ООО "СОГАЗ Профмедицина" пр. Стачек, д.47

- АО «Северо-западный центр доказательной медицины» Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.5

- ООО «КЛИНИКА АЙДИ» Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.25, лит.А

- ООО "АВА-ПЕТЕР" Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 9, лит. А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» Санкт-Петербург,ул. Лени Голикова, д.35

- OOO "Морской медицинский центр" Межевой кан., д.5, литера АХ

Фрунзенский район

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» 192238, Санкт-Петербург, Пражская ул., д.11

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.20

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 40, лит.А.

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» 192239, Санкт-Петербург, Будапешткая ул., д.63, к.2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 192283, Санкт-Петербург Олеко Дундича ул., д.8, к.2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 192289, Санкт-Петербург, Моравский пер, д.5

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 192284, Санкт-Петербург, Купчинская, д.5, к.1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Санкт-Петербург, Стрельбищенская ул., д. 18 146 ООО «АВА-ПЕТЕР» Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 52, корп. 1

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербург 192007 Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 55, лит.А

Красногвардейский район

- ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 195067 Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47, павильон 26

- СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.49

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 17" Поликлиническое отделение № 10, пр. Шаумяна, д.51, лит. А

- Центр общей врачебной практики, пр. Маршака, д. 28

- Поликлиническое отделение № 17, пр. Металлистов, д. 56, лит. А

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 107" Поликлиническое отделение № 107, ул. Коммуны, д. 36

- Поликлиническое отедление № 11, ул. Ржевская, д. 18

- Поликлиническое отделение № 103, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

- Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 120" Городская поликлиника № 120, ул. Ленская, д. 4, к. 1

- ООО "Медицинский центр "Мария" Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.34, корп.1, лит.А

- ООО «Медицинский центр «XXI век» Восток» Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 17, корп. 1, лит. А

Калининский район

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54 Поликлиническое отделение №16 Комсомола, 14

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54 Васенко, 9

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86, Киришская, 5/3

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86 С. Ковалевской , 8/1

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 Пр. Просвещения, 53/2

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 и Поликлиническое отделение №90, Тимуровская, 17/1

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112 Пр. Науки, 71/2

- СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112 Академика Байкова, 25/1

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербург Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 23, лит.А

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» Санкт-Петербург,ул. Хлопина, д. 11, корп. 1

- ООО «ОСМА КЛИНИК» Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 7, корп. 3, стр. 1

- ООО «Медика» Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.22, корп.4

Красносельский район

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 91, ул. Отважных, д. 8

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 50, ул. 2-я Комсомольская, д.40, к.2

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" ул.Освобождения, д.15, лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" ОВОП, ул. Школьная, д.45, лит.А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" ВПО № 106, ул.Рихарда Зорге, д.1, лит. А

- СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" ВПО № 124, Брестский бульвар, д.3, корп.2

- ООО «МЦ «Двадцать первый век» Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.15, корп. 3, лит. А