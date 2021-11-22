Кусочек хлеба, прогибограф и водолазный шлем: Какие символы Дороги жизни и осажденного города хранятся в музее истории Петербурга

«Комсомолка» рассказывает о символах Дороги жизни, которые хранятся в особняке Румянцева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга хранит множество тайн и загадок. В одном из его корпусов - особняке Румянцева (Английская набережная, 44) - представлена экспозиция о войне. Открылась она в 1964 году и занимает 11 залов, которые расположены в хронологическом порядке: от начала и до окончания военных действий. Здесь можно увидеть уникальные предметы, связанные с Дорогой жизни. Корреспонденты «Комсомолки» побывали в музее и узнали, какие символы блокады в нем хранятся.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Музейщики воссоздали кусочек хлеба по блокадной рецептуре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В экспозиции музея представлен воссозданный кусочек хлеба по блокадной рецептуре. Его делали из муки ржаной дефектной (50 процентов), соевой муки (5 процентов), отрубей (5 процентов), жмыха (10 процентов), солода (10 процентов), обойной пыли (5 процентов), целлюлозы (15 процентов). Конечно, этой 125 граммовой порции на день не хватало, поэтому ленинградцам приходилось искать, чем заменить еду.

СТУДЕНЬ ИЗ КЛЕЯ

В блокаду из столярного клея, который напоминал шоколад, делали студень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня нам бы и в голову бы не пришло, а в блокадном Ленинграде люди из столярного клея готовили еду. Плитку столярного клея размельчали на мелкие кусочки, клали в кастрюлю, заливали водой. Варили клей до тех пор, пока он не растворялся в во[1]де. Готовую массу разливали по тарелкам и ставили в холод. Из одной плитки клея выходило три тарелки студня. Из кожаных сумок и ремней варили бульон и тоже его ели. А вот отвар из хвойных елочек заменял лекарство от цинги (заболевание, вызванное острым недостатком витамина C. - Прим. ред.).

ПРОГИБОГРАФ

Это прогибограф. Прибор фиксировал колебания льда. При помощи него водители груженых продовольствием и людьми машин понимали, с какой скоростью должны ехать, чтобы не провалиться по лед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лед на Ладоге был очень коварен. Зачастую груженые продуктами машины доезжали до пункта назначения, а на обратном пути, перевозя людей, проваливались под лед, хотя этот груз был легче. Чтобы разобраться, в чем же дело, ученые разработали прибор под названием прогибограф.

- С помощью него проводили замеры, а самописец фиксировал колебания льда. Оказалось, что во время движения подо льдом возникает волна и движется она примерно 35 километров в час. Если автомобиль едет с такой же скоростью, то возникает резонанс, и лед разрушается. Поэтому ехать с такой скоростью нельзя: нужно было либо значительно быстрее, либо очень медленно, - отмечает экскурсовод музея истории Петербурга Алиса Янчевская.

АРТЕФАКТЫ

Предметы, поднятые со дна Ладожского озера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке можно увидеть предметы, поднятые со дна Ладожского озера. Именно на том участке, где проходила Дорога жизни. Например, фонарь регулировщика, торцовый ключ, наковальня, пешня (инструмент для скола льда), совковая лопата, фрагмент трубы нефтепровода, который прокладывали в мае-июне 1942 года по дну Ладожского озера.

- Горючее доставляли по Ладожскому озеру в железных бочках. Но нацисты замечали цистерны и, естественно, их обстреливали. Тогда было решено проложить трубопровод, чтобы обеспечить город топливом, - говорит экскурсовод.

Есть версия, что эту идею предложила первая в СССР женщина-водолаз - Нина Соколова. Она и занималась прокладкой трубопровода. В музее представлен водолазный шлем того времени. Он огромный и сделан из меди.

КАБЕЛЬ ЖИЗНИ

Кабель жизни и водолазный шлем того времени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В музее хранятся элементы высоковольтного кабеля, который прокладывали летом 1942 года по дну Ладожского озера, чтобы у ленинградцев появилось электричество.

- Так как для изоляции не было бумаги, поэтому использовали бумагу с водяными знаками, которая предназначалась для денег, - объясняет Алиса Янчевская. - Все делали, конечно же, ночью, чтобы нацисты не поняли, что происходит.

Всего за 60 дней проложили пять нитей кабеля. Уже 23 сентября 1942 года в Ленинград начало поступать электричество Волховской гидроэлектростанции.

После снятия блокады «кабель жизни» подняли и использовали при ремонте городских линий.

ДНЕВНИКИ

Один из самых главных символов блокады хранится в особняке Румянцева - дневник Тани Савичевой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

641 803 человека - официальное число погибших от голода в Ленинграде. Сейчас ученые спорят о цифрах, они колеблются от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Среди погибших - семья Тани Савичевой. В экспозиции музея представлена копия дневника девочки. Оригинал хранится в фондах музея. В дневнике Таня фиксировала, как один за другим умирали ее родные в блокадном Ленинграде - сестра, брат, двое дядей, бабушка и мама. Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944 года в 14 лет. Ее дневник сохранился благодаря ее старшей сестре и брату. Он стал символом страшной блокады. В фондах хранится еще один своеобразный блокадный дневник - филенки дверей из квартиры семьи Малыгиных. Алексей жил со своей супругой Ольгой в доме 14 на проспекте Чернышевского. С началом войны мать с двумя детьми эвакуировали в Вологодскую область, а Алексей остался в Ленинграде - работал в школе подготовки радиоспециалистов. Его письма не всегда доходили до жены, поэтому, когда он заходил домой, оставлял записи для Ольги на межкомнатной двери. Он писал химическим карандашом с 1941 по 1943 год. В конце 1945 года семья воссоединилась в Ленинграде и вернулась в свою квартиру, а в 1956-м они переехали в новое жилье. Узнав в 1976 году, что дом на проспекте Чернышевского ждет капитальный ремонт, Алексей снял «исторические филенки» и передал на хранение в Государственный музей истории Ленинграда.

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