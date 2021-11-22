Кому из петербуржцев положено увеличение пенсии с 1 ноября 2021 года

С 1 декабря соответственно увеличится пенсия у тех, кому 80 исполнилось в ноябре. И так далее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургской редакции «Комсомолки» в последние дни задали много вопросов об увеличении пенсии с 1 ноября 2021 года. Читателей интересует, кому из пожилых положено увеличение выплат. Разъясняем.

- У кого увеличилась пенсия с 1 ноября?

У пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. Привязки к конкретной дате в этом случае нет, исключительно к возрасту. С 1 декабря соответственно увеличится пенсия у тех, кому 80 исполнилось в ноябре. И так далее. Закон, увеличивающий выплату пенсионерам старше 80 лет, действует уже не первый год.

- Какая выплата увеличивается?

Фиксированная выплата для пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. Это гарантированная выплата, которая устанавливается государством и не зависит от страховых взносов.

- Это разовая выплата?

Нет, увеличенную выплату пенсионер, достигший 80 лет, будет получать ежемесячно.

- На сколько увеличится?

На такую же величину - в 2021 году ее размер составляет 6044 рубля 48 копеек. Соответственно с того момента, как пенсионеру исполнится 80 лет, она составит 12 088 рублей 96 копеек.

При этом с ноябрьской пенсией должны будут также компенсировать выплату за период с даты 80-го дня рождения пенсионера и до конца месяца. Эту сумму каждому высчитывают индивидуально.

- Нужно ли подавать заявление?

Нет, перерасчет делается автоматически, без заявлений.

- Кому не положено повышение?

Пенсионерам, которые получают социальную пенсию по старости, по потере кормильца. Как пояснили в Пенсионном фонде, также не увеличивается фиксированная выплата у инвалидов 1-й группы, потому что они уже получают ее в двойном размере из-за инвалидности.

ПРИМЕР «КП»

79-летний пенсионер получал пенсию 20 000 рублей, из них 6044 рубля 48 копеек составляла фиксированная выплата. 15 октября ему исполнилось 80 лет, и ПФР пересчитал размер пенсии, увеличив фиксированную выплату вдвое. Таким образом, в ноябре пенсионер получит уже не 20 000 рублей, а 26 044 рубля 48 копеек. Кроме того, ему компенсируют выплату за период с 15 по 31 октября.