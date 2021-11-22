Оставила предсмертную записку: Блокадница с онкологией сама сделала себе операцию, не дождавшись помощи врачей

Сейчас пенсионерка находится в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Эту историю, возможно, никто бы никогда не узнал, если бы не работница скорой помощи Виктория Шутова. У себя в соцсетях медик рассказала о пенсионерке с онкологией из Ленинградской области, которая едва не умерла из-за отложенной на неопределенный срок операции. Отчаянной бабушке, пережившая войну и голод, ничего не оставалось, как самой себя прооперировать.

«Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», - такую предсмертную записку оставила Нина Игнатьевна (имя изменено, - прим. ред.) перед тем, как решиться на проведение операции.

По словам Виктории, получить своевременную медицинскую помощь в больнице пенсионерка, которой больше 90 лет, не смогла. Но на фоне онкологии у нее появились осложнения в виде асцита - скопления жидкости в брюшной полости.

Больше всего женщина переживала за своих близких ФОТО: соцсети

- При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже дышать, - объяснила Шутова. - И бабуля решила провести лапароцентез - сделать надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость.

В своих действиях Нина Игнатьевна не была уверена, именно поэтому появилась предсмертная записка. Бабушка не столько переживала за собственное здоровье, сколько боялась, что в случае чего родных обвинят в ее смерти.

- Эта история закончилась хорошо, - рассказала «КП-Петербург» Виктория Шутова. - Я разместила пост, чтобы найти бабушке достойных врачей и облегчить жизнь. У нас это получилось. Сейчас она находится в больнице, о ней заботятся медики и родные.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по здравоохранению Ленинградской области: Проводится проверка

- По нашим данным, плановая операция не состоялась из-за проблем женщины с анализами. У нее был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту.