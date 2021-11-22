Проезд в метро в Санкт-Петербурге подорожает на 5 рублей с 2022 года

Стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте подорожает на 5 рублей с 2022 года в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге увеличат на 5 рублей стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов по итогам совещания городского правительства. Итого жители Северной столицы будут платить за жетон 65 рублей, а за билет на автобусе, трамвае и троллейбусе – 60 рублей. В Смольном называют этот тариф гостевым и считают, что он затронет преимущественно туристов.

Рост цен коснулся пользователей «Подорожника», коих в городе большинство. В 2022 году стоимость одной поездки по единому электронному билету подорожает на 4 рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. Небольшая экономия будет благодаря пересадочному тарифу «60 минут», но только с 1 апреля 2022 года. По этому билету цена первой поездки на социальном наземном транспорте обойдется в 40 рублей, второй – 10 рублей, а третья станет бесплатной. Останутся льготы и для держателей «МИРа».

- По-прежнему будет выгодно оплачивать поездки в метро банковскими картами с использованием платежной системы «МИР». Стоимость поездки в метро в 2022 году составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой, - рассказывают в Смольном.

Для жителей Зеленогорска, Ломоносова и других пригородов Петербурга придумали долгожданный бонус в виде уменьшения платы за поездки на большие расстояния. Это коснется и обладателей Единой карты петербуржца (ЕКП). Для них тариф станет дешевле на 4 рубля и в итоге составит 35 рублей. При этом с мобильных устройств платить еще выгоднее – возьмут 31 рубль.

Власти Северной столицы хотят отменить участковый и километровый тарифы, чтобы втридорога не ездить из города в условный Петергоф или Ломоносов. На этих маршрутах установят единый тариф 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по «Подорожнику». Но только с 1 апреля.

Добавим, что в Смольном называют грядущее подорожание стоимости проезда обоснованным.

- Все вопросы, связанные с тарифами, имеют большое значение для горожан. Решения по ним должны оставаться социально ориентированными, - цитируют слова губернатора в пресс-службе Смольного.