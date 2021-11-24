Дзюба не может – Ракицкий поможет: «Зенит» вырвал ничью у «Мальме» при игре вдесятером

"Зенит" разошелся миром с "Мальме" со счетом 1:1 и вышел в Лигу Европы. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Мальме» в рамках пятого матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 21/22. В матче-триллере петербуржцы заработали удаление и два пенальти, один из которых не забил Дзюба. Сине-бело-голубым достаточно было сыграть вничью для душевного спокойствия – попадания в Лигу Европы. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак адекватно оценивал факт того, что шансы пробиться в плей-офф ЛЧ невелики из-за мощи «Челси» и «Ювентуса».

Первый тайм обе команды начали без особого энтузиазма. Разве что шведы действовали наглее, нежели в игре в Петербурге, где их разгромили со счетом 4:0. «Зенит» спокойно давал хозяевам владеть мячом, и на 28-й минуте «Мальме» продемонстрировал отличную позиционную атаку, закончившуюся взятием ворот Михаила Кержакова. Ловрен и Ракицкий не успели накрыть хлесткий удар Риекса в пределах штрафной – 1:0.

Сектор болельщиков "Зенита" на выезде в Швеции. Фото: ФК "Зенит"

На вторую половину встречи Семак выставил Ерохина и Мостового, заменив капитана Деяна Ловрена и Клаудиньо. «Зенит» сразу стал играть активнее, добавил агрессии и уже через 5 минут мог сравнять счет. Вендела сбил голкипер шведов, судья назначил пенальти, но его не смог реализовать Артем Дзюба. Лучший бомбардир чемпионатов России пробил незамысловато – по центру ворот. Вратарь Далин не успел завалиться в угол и смог отбить удар ногами. На 61-й минуте Дзюба все-таки вколотил мяч в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Отметим, что решение справедливо, это подтвердилось при просмотре VAR.

В последние 30 минут зенитовцы плотно насели на ворота хозяев, но стопроцентного голевого момента у гостей так и не появилось. Периодически на поле вспыхивали эмоции, игроки хватали желтые карточки. На 86-й минуте защитник Дмитрий Чистяков схлопотал второй «горчичник» и отправился в раздевалку. Казалось, все идет к обидному поражению.

Однако за минуту до окончания основного времени защитник «Мальме» решил устроить нервный срыв для шведских болельщиков – Дзюбу ударили локтем по лицу в штрафной. После просмотра видеоповтора судья назначил второй пенальти. В этот раз бить вышел Ракицкий, который был точен - 1:1.

- Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто, мы тоже проигрываем. Работа под давление - тоже своего рода мастерство и нужно быть готовым, - высказал мнение Семак на послематчевой пресс-конференции. - Есть молодые игроки, есть игроки, которые не справляются с давлением. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин выездных неудач.

Добавим, что «Зенит» набирает 4 очка в группе. А на первое место вырвался «Челси», разгромивший «Ювентус». Далее у сине-бело-голубых ответственный матч против ЦСКА в чемпионате России, но петербуржцы все равно лидируют с запасом.