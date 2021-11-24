Депутаты ЗакСа приняли бюджет Петербурга на 2022-2024 годы

ЗакС принял бюджет Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Заксобрания Петербурга большинством голосов приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Впервые за более чем 20 лет в бюджете нет так называемой «депутатской поправки» - средств в размере около 10 миллиардов рублей, распределяемых главой ЗакСа депутатам на различные проекты.

- В третьем чтении депутаты приняли в целом бюджет Санкт-Петербурга на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Голосование прошло поименно. «За» высказался 41 парламентарий, «против» - семеро, воздержались двое, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

В 2022 году доходы города составят 890,8 миллиарда рублей, расходы – 971,5 млрд, дефицит – 80,7 млрд.

В 2023 году в казну поступит 978,7 млрд рублей, а потратит город уже 1 триллион 049 миллиардов. Дефицит – 70,7 млрд.

В 2024 году произойдет то, о чем ранее говорил Александр Беглов, поступления в бюджет перешагнут отметку в один триллион рублей, но траты превысят доходы на 51 миллиард.

Теперь проект бюджета направят на подпись губернатору Петербурга