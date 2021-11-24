Дороги Ленобласти подготовили к зиме

К сезону льда и холода в регионе проинструктировали дворников и подготовили технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Ленобласть пришла настоящая зима: устойчивый минус, местами снег, наледь и гололед.

- За выходные дорожные службы очистили от снега и наледи 2000 километров региональных трасс, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - «Ленавтодор» предупреждает водителей: зима вступает в свои права, поэтому пора переходить на зимнюю манеру вождения, пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

ЛЕД РАСТОПИТ ЖИДКАЯ СОЛЬ

Дороги к зимнему сезону готовить начали заранее. Работ очень много, ведь дорожное хозяйство Ленобласти отвечает за состояние 9300 километров проезжей части. Так, еще в начале октября специалисты проверили теплые стоянки для техники, состояние оборудования и машин, а также запас противогололедных материалов, которые понадобятся в скользкий сезон.

- Грядущей зимой на региональных трассах, особенно с интенсивным движением, в приоритете будет жидкая соль. Практика последних лет показала, что такой раствор при небольшом минусе быстро вступает в реакцию со снегом и льдом, не дает наледи образовываться на асфальте, быстро растапливая корку и обеспечивая надежное сцепление шин с дорогой, - отметили в администрации Ленобласти.

Также дорожники проверяют работоспособность тяжелых машин. Такие используют для эффективной борьбы с последствиями снегопадов и со снежными «барьерами», которые образуются вдоль дорог.

КТО РАСЧИСТИТ ДВОРЫ?

Если с улицами все понятно, то с внутридомовыми территориями сложнее. Все зависит от того, в чьем ведении тот или иной двор. За содержание муниципальных дорог отвечают муниципальные образования, за чистоту придомовых территорий - собственники дома.

Если у вас управляющая организация, то за расчистку дворов отвечает она. Если в доме ТСЖ, тогда за чистые тропинки под окнами нужно спрашивать с него, при этом ТСЖ может бороться сугробами и руками подрядчиков, и самостоятельно. При непосредственном управлении домом жильцами ответственность лежит на предприятии или организации, с которой жители заключили договор на работы по содержанию и ремонту общего имущества.

В регионе уверяют: к зиме полностью готовы! Управляющие организации уже закупили реагенты и песчано-соляные смеси, докупили автовышки и штанги для удаления наледи и снега с кровель и проинструктировали дворников, как соблюдать технику безопасности зимой.

НА СЛУЧАЙ АВАРИЙ

Морозы становятся серьезной проверкой для всей коммунальной инфраструктуры. В этом году в регионе подготовились к зимнему сезону основательно. Уже к октябрю все дома, где делали капитальный ремонт кровель и отопления, были готовы.

- Для предупреждения аварий и сокращения сроков их ликвидации на предприятиях ЖКХ области образована 661 аварийная бригада, - сообщают власти. - Сформирован парк резервных источников электроснабжения: у энергетиков и муниципальной власти есть 330 резервных дизель-генераторных установок, планируется закупить еще 15.

КСТАТИ

В этом году убирать дороги Ленобласти должны еще эффективнее. Для обслуживания региональных трасс в рамках специальной лизинговой программы купили 29 уборочных машин, полезных в любое время года. Зимой они будут расчищать трассы и вывозить снег, а летом - обслуживать региональные трассы: участвовать в ремонте и перевозить грузы.

ВАЖНО!

В регионе работает круглосуточная телефонная горячая линия по ситуации на региональных трассах: (812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграме: @dorogi_lo.

В минувшие выходные в Ленобласть пришла настоящая зима: устойчивый минус, местами снег, наледь и гололед. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А у вас какие планы на зиму?

Татьяна КОКАРЕВА, победитель конкурса «Лучшая медсестра Всеволожского района»:

- Работать. Если очень повезет, то встречу Новый год с семьей: так как видимся с родными редко, то отметить с ними праздник будет настоящим счастьем. Но нет никаких гарантий, что получится, ведь могут поставить смену.

Юрий ШЕВЧУК, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области:

- С осени на зиму мы перенесли проект по подготовке журналистов в экологическом клубе и общественной палате Ленинградской области. Это большое дело. Нужно набирать людей.

Гульчехра БАТУРАЛИЕВА, специалист по реабилитации детей с ограниченными возможностями:

- Как обычно, работа да дом, ничего особенного. Но будет и кое-что необычное - планирую делать на продажу шоколадные конфеты.

Сергей КАРАВАЕВ, общественник, экс-депутат Заксобрания Ленобласти:

- Буду заниматься организацией работы народной дружины. Жду, пока в Мурино появится еще одна подобная организация. Тогда можно будет устроить конкурс между дружинами. Пока это моя главная задача.

Алиса ВОКС, певица:

- Писать песни, снимать клипы. У нас, артистов, январь и февраль - мертвый сезон. Поэтому мы занимаемся созданием творческого материала. На Новый год я, возможно, буду выступать, а потом планирую уехать куда-нибудь погреться под пальмы, посмотреть разноцветных рыб.

Павел СИНЯВИН, автор проекта «Музеи Мурино»:

- Зимой буду заниматься развитием своего проекта. Мы получили грант губернатора Ленинградской области. В конце ноября намечается первая экскурсия. Надеюсь, что погода не подведет. У нашего города богатая история. Несмотря на то, что блогеры критикуют его, здесь есть что посмотреть!