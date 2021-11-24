А у нас подключат газ. А у вас? В Ленобласти стартовала программа социальной догазификации

За четыре года к трубам подключат 85 500 частных домов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине октября в России вступили в силу новые правила подключения к сетям в рамках программы социальной догазификации. Отвечаем на самые частые вопросы о том, как подвести голубое топливо к своему земельному участку.

Что такое социальная догазификация?

Догазификация - это подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках. А вот социальная догазификация - термин для нас новый. Он означает бесплатное для граждан подведение газа к их участкам. Это требование Владимира Путина, президент озвучил его в ходе послания Федеральному собранию нынешней весной.

Дальше все закрутилось очень быстро: 1 июня Госдума приняла законопроект в третьем чтении, а через 10 дней президент его подписал.

- Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, - пояснял тогда суть закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 18 октября новые правила вступили в силу. Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации, это сократит сроки подключения примерно вдвое.

Как проходит догазификация в Ленобласти?

Запустить процесс одновременно во всех регионах, конечно, непросто. Поэтому сначала выбрали пилотные. В их число вошла и Ленобласть. Уже подано порядка 10 тысяч заявок.

- Сейчас термин «газификация» разделен на два направления, - пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. - Первое - плановая газификация региона. По этой программе к 2025 году природный газ придет в 412 населенных пунктов, будут газифицированы около 54 тысячи потребителей. Второе направление - догазификация, то есть подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках.

Того, кто будет строить газопровод на ваших сотках, можно выбрать самостоятельно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в населенных пунктах, уже обеспеченных газом, подключить можно еще 85 тысяч жилых домов плюс садоводства. Трубы проложат бесплатно либо до границ земельных участков жилых домов, либо до границ садоводств, расположенных в границах населенных пунктов.

Как оставить заявку?

Есть несколько вариантов: либо лично в едином центре предоставления услуг «Газпром газораспределения Ленобласти», либо онлайн на портале gazprom-lenobl.ru или на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru.

Когда мой дом подключат?

В сводный план-график догазификации вошли 85 500 домовладений. Из них 3000 участков планируют подключить до конца 2021 года, еще более 60 тысяч - в 2022-м. На 2023-2024 годы останется порядка 20 тысяч домов.

Посмотреть график можно на официальном сайте комитета по ТЭК Ленобласти: power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya.

Как провести газ на территории участка и в доме?

Собственнику жилого дома нужно заключить с организацией договор на выполнение работ по подключению. В нем будет указана предварительная стоимость работ, доля гражданина и доля бюджета Ленинградской области.

Того, кто будет строить газопровод, собственник может выбрать самостоятельно. Важно, чтобы у организации были допуск к строительству газовых сетей и соглашение с комитетом.

А дадут ли субсидию?

Да, Ленобласть давно предоставляет жителям субсидии на покупки газового котла или плиты, а также на проведение коммуникаций по участку. Одно из условий - быть собственником частного дома на территории Ленобласти и быть зарегистрированным в нем более года. Выплата полагается всем ленинградцам вне зависимости от того, подключают их дом к газу в рамках плановой газификации или догазификации.

С 1 января размер субсидии значительно вырастет. Базовый ее размер составит 180 тысяч рублей (было 145 тысяч рублей). Для льготников - пенсионеров, многодетных родителей или усыновителей, семей с детьми-инвалидами, Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов боевых действий и людей, которые попали в зону радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС, - сумма увеличится до 200 тысяч. А для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - до 300 тысяч рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если населенный пункт до сих пор без газа?

Узнать о планах газификации можно в местной администрации. Также информацию можно найти на карте газификации Ленинградской области: gazprommap.ru/lenobl.