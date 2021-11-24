В благодарность за дела ратные: В Ленобласти открыли парк Александра Невского

В будущем там, где святой молился перед битвой со шведами, появится монумент. Фото: Российское военно-историческое общество

НАМОЛЕННОЕ МЕСТО

1240 год. 19-летний князь Александр Ярославович с дружиной выдвигается навстречу врагу - шведские рыцари к тому моменту уже покорили Юго-Западную Финляндию и племя емь, на территории которого претендовал и Новгород. Битва за спорные территории была неизбежна. И на этот раз шведы вторглись в границы Новгородских земель, чтобы захватить устье Невы и овладеть участком пути «из варяг в греки».

По преданию, князь прошел навстречу шведам по реке Волхов, а в Старой Ладоге, в церкви Георгия Победоносца, освятил свой меч. В ночь перед решающей битвой дружина остановилась на Графской горе - возвышенности на правом берегу Тосны между Ульяновкой и Никольским. Александр молился, прося Бога послать им победу. А ижорскому воеводе Пелгусию, стерегущему сон воинов, явились святые мученики Борис и Глеб, ставшие предзнаменованием военного успеха.

Утром 15 июля 1240 года войско Александра перешло вброд Тосну. Там к ним присоединились ижоры. Вместе они атаковали шведов. И хотя врагов было больше, русская дружина смогла застать их врасплох и одержать победу. Именно после этой битвы князь получил прозвище Невский.

ВИДНО ДАЖЕ С САМОЛЕТА

В Ленобласти победу в Невской битве отмечают с 2010 года. Пять лет назад на Графской горе установили поклонный крест и памятный знак - гранитный камень. На нем выгравирован портрет князя с мечом и надпись, которая рассказывает о его первом подвиге. Из года в год рядом с памятником проходили исторические реконструкции. Теперь же здесь к 800-летию великого полководца открылся природно-исторический парк Александра Невского.

О создании зеленой мемориальной зоны заговорили в прошлом году. Первый этап строительных работ прошел этим летом: смонтировали освещение, благоустроили газоны, вымостили камнем дорожки.

С воздуха дорожки складываются в силуэт распятия. Фото: Комитет по культуре и туризму Ленобласти

Если посмотреть на парк сверху, заметно, что его дорожки складываются в форму православного креста. Их специально подсветили, чтобы в темноте крест можно было увидеть даже из иллюминатора самолета. Так в архитектурных формах парка запечатлели крестостояние, когда священнослужители и участники праздника массово совершают молебен, выстраиваясь в большой православный крест. Такие акции проходили в честь святого князя на месте будущего парка несколько раз. В епархии эти православные «флешмобы» назвали уникальными для истории современной церкви.

… и напоминают о крестостояниях, проводимых на Графской горе с 2010 года. Фото: Санкт-Петербургская митрополия

Вдоль дорожек высадили березки и кусты кизильника. Расставили много скамеек, обустроили путь к новому пешеходному мостику через ручей. В парке уже можно погулять - вход свободный.

КНЯЖЕСКИЙ КЛАСТЕР

Но это лишь первый этап. Со временем по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) в парке появится памятник Александру Невскому. Полководца хотят изобразить молящимся перед битвой. Мемориал установят на вершине креста из дорожек.

Когда именно в парке появится памятник, пока неизвестно. Но несколько эскизов и моделей монумента уже подготовили. Над ними работает скульптор Салават Щербаков. Сейчас он дорабатывает последние штрихи, чтобы утвердить окончательный облик Невского и приступить к отливке.

Кстати, еще один памятник работы Щербакова, с подачи РВИО, откроют в Алма-Ате. Там князь предстанет в образе дипломата и миротворца во время его путешествия в Каракорум - столицу Монгольской империи.

В перспективе в центре «распятия» откроется часовня. Когда, пока не решили. Но уже точно известно, что в следующем году перед входом обустроят парковку для машин и туристических автобусов. Пустовать стоянка точно не будет, ведь новый парк станет частью межрегионального туристического маршрута «По местам Александра Невского».

- В новом общественном пространстве будут проходить традиционные мероприятия в память об Александре Невском, - рассчитывают в областной администрации.

В комитете по культуре Ленобласти говорят: дальше пространство будут благоустраивать так, чтобы туристы задерживались здесь на пару дней. В планах большой туристический кластер со сценой для представлений, открытым полем для исторических реконструкций и крытым павильоном-лекторием.

СКАЗАНО!

«Для Ленинградской области фигура князя имеет особое значение: это часть нашей истории. Александр Невский совершил свой первый подвиг на невской земле, разгромив шведов. А перед этим он молился недалеко от Никольского. Князь из рода Рюриковичей, а мы помним, что именно в Старую Ладогу - первую столицу Руси - прибыли Рюрик и Олег. Для нас, ленинградцев, Александр Невский не просто историческая личность: это пример для всех - от политиков и до школьников. Мы чтим его и стараемся на него равняться».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Памятник полководцу поставили под Кингисеппом

Памятник Александру Невскому открыли на Никольском скиту Александро-Невской лавры в Кингисеппском районе Ленобласти. Событие приурочили к двум датам: 800-летию со дня рождения великого князя и Дню народного единства.

Бюст полководца выполнил скульптор Александр Дементьев. Он, кстати, изготовил их несколько: один установили в Александро-Невской лавре 12 сентября, в день рождения князя, а другой - в середине ноября в Белграде, на площади у храма святого Александра Невского.

Бюст установили в Никольском скиту Александро-Невской лавры. Фото: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

В Ленобласти памятник расположили на площадке с видом на первый на Северо-Западе сад сирени - сирингарий, тоже созданный и названный в честь святого: еще летом здесь высадили 200 кустов сирени. Кстати, дорожки сирингария тоже символичные - их пересечение образует Андреевский крест в память о взорванной в годы войны базе Балтийского флота «Ручьи».

По словам главы региона, фигура Александра Невского способна объединить самых разных людей, которые готовы внести вклад в укрепление общества.

- Мемориал не только увековечит память о величайших заслугах князя, но и станет центром притяжения для тысяч людей, которые будут вдохновляться здесь на служение Отечеству, - уверен Александр Дрозденко. - В будущем в Кингисеппском районе возникнет крупный духовный центр.