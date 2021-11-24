Петербург впервые за 20 лет принимает «Тэфи-Регион»

Финал премии впервые за 20 лет проходит в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этих людей вы видели по телевизору, слышали их голоса в передачах. А теперь мастодонты российской тележурналистики приехали в Петербург. В Северной столице впервые за двадцать лет проходит финал профессионального конкурса «Тэфи – Регион 2021».

23 ноября ведущие, репортеры, операторы, режиссеры региональных телеканалов сменили привычные рабочие места за праздничными столами в зале «Зимнего сада» отеля «Астории». Здесь прошло открытие финала конкурса, приз которого своего рода «Оскар» в мире журналистики.

Телеведущая Арина Шарапова в числе жюри. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цель конкурса – поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Наградой будет традиционная бронзовая статуэтка «Орфея», работа скульптора Эрнста Неизвестного.

- За время проведения конкурса выросло много профессионалов. Радует, что не все они уехали на федеральные каналы. Они стали звездами у себя в регионе, - отметила Этери Левиева, генеральный директор фонда «Академия российского телевидения».

Петербург выбран не случайно и даже символично, ведь история телевидения неразрывно связана с городом на Неве. Ровно 110 лет назад в Северной столице получили с помощью электронно-лучевой трубки. Эта дата и положила начало эре телевидения. А уже в 1938 году в Ленинграде на улице Академика Павлова открылся Опытный Ленинградский Телевизионный Центр, откуда 7 июля того же года была осуществлена первая телевизионная передача.

В финал прошли 54 тележурналиста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выбирать лучших будут звездные члены жюри. Например, главным гостем финала «Тэфи» стал Владимир Познер. Правда, на церемонии открытия он не появился - приедет позже, но к гостям присоединились его коллеги - телеведущая Арина Шарапова, Кирилл Набутов, комментатор «Первого канала» Антон Верницкий.

- Я в жюри был больше 30 раз и точно могу сказать, что сюда попадают только лучшие из лучших. И на этот раз тут тоже очень сильные ребята: репортеры, операторы. Много талантливых людей из регионов, которые снимают потрясающие истории, - поделился Кирилл Набутов, руководитель телекомпании «Адамово Яблоко».

В финал прошли 54 тележурналиста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из 428 участников в финал вышли лишь 54. Выбирать будут лучших в 18 номинациях: здесь и спортивные программы, и информационные, и просветительские. Есть отдельная номинация для детских передач.

- Сложно быть прорывным в любой номинации, но в этой особенно. Делать программы для молодежи и детей не так просто. Нужно поймать правильный язык, их тематику. Сейчас подростки смотрят «Тик Ток» и тоже стараемся говорить с ними по-тик-токерски, - рассказывает член жюри и продюсер детский проектов Антон Михалев.

На открытии был Максим Мейскин, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Церемония награждения состоится 25 ноября в Государственной академической капелле, там участникам вручат заветные статуэтки. А пока с ними поделятся профессиональным опытом члены жюри со время мастер-классов.