Сносить ТРЦ «Галерея» или уходить к метро: Новый пассажирский терминал ВСМ «Москва-Петербург» не помещается в центре города

В Петербурге не могут найти место для нового пассажирского терминала ВСМ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В центр Северной столицы пытаются впихнуть невпихиваемое: новый пассажирский терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». ВСМ лезет со скрипом – как ни крути, а ради нее придется либо сносить исторические здания, либо ликвидировать торговый центр «Галерея», либо в два раза раздувать и без того немаленький бюджет проекта. Пока ни один вариант ни РЖД, ни город не устраивает.

ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ, ИСТОРИЯ НОВАЯ

Ситуация с ВСМ «Москва-Петербург» наглядно демонстрирует: вся человеческая история так или иначе развивается по спирали. Трудная «врезка» будущей гигантской магистрали в городскую застройку, снос ради нее целого исторического квартала – все это Северная столица уже проходила в начале девяностых, когда специалисты института «Ленгипротранс» работали над первым, советских еще корней, проектом скоростной железнодорожной «трассы» между двумя столицами. Жаль лишь, что «второй заход» случился именно сейчас, а не годом позже – тогда с тех памятных событий прошло бы 30 лет ровно.

Один из возможных вариантов развития событий - снос ТЦ "Галерея". Однако авторы проекта на это идти не хотят - слишком дорого и накладно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, как бы то ни было, проблема есть, и она серьезная. В девяностых, как, наверное, помнят старожилы, грандиозное строительство закончилось ничем: вблизи Московского вокзала снесли под ЖД-платформы восемь дореволюционных доходных домов, выкопали котлован, да так все и бросили из-за внезапно возникшей «нехватки финансирования». За минувшие с той поры два с лишним десятилетия на месте котлована вырос торговый центр «Галерея». И теперь поиск места для «реанимированной» ВСМ в центре города и вовсе напоминают попытки запихать слона в кастрюлю: как ты ни дави его крышкой, все равно то хобот торчит, то нога. Так, на недавнем заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга представители РЖД предложили снести для строительства магистрали еще один исторический квартал. На этот раз речь шла о 18 зданиях за «Галереей», в границах Лиговского проспекта, Транспортного переулка и уже существующих железнодорожных путей.

- Это в основном бывшие складские помещения и пакгаузы – склады Северного страхового общества Кокоревых, помещения шоколадной фабрики «Бликген и Робинсон» и так далее, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и член Совета при правительстве Петербурга Александр Кононов. – Сейчас они в основном продолжают использоваться, но уже не по прямому назначению, конечно – там огромное множество мелких арендаторов: торговых точек, общепита, пунктов ремонта одежды и так далее.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ПРОБКИ

Эту инициативу Совет предварительно заблокировал: квартал, намеченный под снос, определен как представляющий историческую ценность и охраняется законом Санкт-Петербурга. А менять закон под каждый инвестпроект – это никуда не годится. И вот тут мы наконец добираемся до главной проблемы – получается, что идти ВСМ вроде как больше и некуда.

- Все участки, где можно было бы разместить необходимую инфраструктуру, за последние годы были распроданы и застроены, - констатирует Александр Кононов. – В прежние годы, например, рассматривался вариант размещения платформ для скоростных поездов с восточной стороны путей – то есть, прямо напротив складов Кокоревых, правее «Галереи». Но там в 2014 году появился жилой комплекс.

Уже официально известно, что Московский вокзал под нужды ВСМ реконструировать не будут - новый терминал разместится рядом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Получается вилка: исторические здания сносить нельзя. Жилые дома – тем более. Восстановление исторической справедливости и снос «Галереи» теоретически возможно, но, во-первых, потребует колоссальных расходов на выкуп земли (только кадастровая стоимость участка оценивается в 735 000 000 рублей), а во-вторых, подорвет экономику целого района.

- На самом деле вся проблема проистекает от неумения работать с пространством, - отмечает Александр Кононов. – Дело в том, что из планирующихся к постройке железнодорожных платформ две вполне укладываются и вне квартала – и только третья задевает его самым краешком. И если бы дело ограничивалось этим, потребовалось бы снести всего ДВА здания. А еще шестнадцать планируют снести для того, чтобы организовать проходы к новому терминалу, подъезды, стоянки такси, залы ожидания и так далее.

Есть и еще одна проблема. К Московскому вокзалу и «Галерее» уже сейчас толком не подъехать, особенно по утрам и вечерам. Вклинить вблизи «бутылочного горлышка» в створе Невского и Лиговского проспектов еще и новый пассажирский терминал – значит, обречь центр на вечные монолитные пробки.

- И даже если эту проблему удастся каким-то образом решить – город ведь растет, - констатирует Александр Кононов. – А значит, лет через пять-десять она снова возникнет, и тогда центр вообще захлебнется. Можно было бы развернуть потоки в сторону Атаманской и Кременчугской улицы, сделать въезд-выезд со стороны Обводного канала, но это потребует совершенно нового проектного решения, на разработку которого потребуется еще больше времени.

Еще одна проблема - пассажирский терминал на Лиговском проспекте погрузит центр города в монолитные пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

РЕШЕНИЕ: ВРЕМЕННО ОТЛОЖИТЬ

Есть, впрочем, и альтернативные варианты.

- У нас в Петербурге, я вам напомню, вот уже почти 18 лет стоит Ладожский вокзал, проект которого в свое время получил множество престижных архитектурных наград, - объясняет профессор кафедры транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Горев. – Он максимально компактный, но при этом прекрасно организованный. И новый терминал для ВСМ вполне можно было бы построить по такому же принципу: часть инфраструктуры увести под землю, часть – например, те же платформы для скоростных поездов – наоборот, поднять.

Один из этих вариантов – конкретно строительство подземного терминала, если и не всего целиком, то по крайней мере частично – на заседании Совета также обсуждался. Но договаривающиеся стороны к единому мнению не пришли.

- Нам был дан ответ: это невозможно, - констатирует заместитель председателя Совета, историк архитектуры Михаил Мильчик. Он, к слову, еще в начале девяностых сам обследовал Кокоревские склады и нашел их весьма интересным образцом промышленной архитектуры. – Потому что под землей в том районе находится колоссальное количество инженерных коммуникаций. И если их все перекладывать и потом там строить, бюджет проекта вырастет в полтора, если не в два раза. Но ответ этот, на мой взгляд, неубедительный – во-первых, бюджет и так исчисляется триллионами рублей. А во-вторых, без дополнительных вложений в любом случае никак не обойтись. То же самое, к слову, касается и «Галереи» - на мой взгляд, построить терминал на ее месте было бы самым оптимальным и логичным вариантом. Просто потому, что изначально именно так и планировалось сделать.

Что касается транспортных потоков, то здесь, по словам экспертов, неплохо было бы заручиться опытом ближайших соседей – финнов.

- Поезд «Аллегро» делает несколько остановок в Хельсинки и его пригородах, - поясняет эксперт. – И здесь можно было бы воспользоваться такой же схемой: сделать остановки, к примеру, в Обухово, Шушарах и городе-спутнике Южный. Так мы и пассажиропоток сократим, и дороги в центре убережем, и просто людям будет удобнее: зачем человеку ехать до Московского вокзала, а потом возвращаться домой через весь город?

Эксперты предлагают, помимо прочего, разместить дополнительный пассажирский терминал в на юге города - чтобы по пути в центр отсеивались жители Обухово и Шушар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но и здесь, увы, все будут решать деньги. На кирпичный полустанок скоростной состав не заведешь – а значит, как минимум в Обухово придется строить нормальный полноценный терминал.

Одним словом, куда ни кинь – ВСМ упирается либо в закон, либо в городскую застройку, либо в разрастание бюджета. Что с этим делать, эксперты пока не придумали. Итог заседания – решение сформировать отдельную группу, куда войдут инженеры-проектировщики, специалисты по транспорту и градозащите. Как скоро ее удастся собрать, и когда пройдет первое заседание – пока не определено.