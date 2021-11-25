Полуденный выстрел, автопробег и подарки блокадникам: «Комсомолка» отдала дань памяти Дороге жизни

22 ноября исполнилось 80 лет с момента открытия ледовой трассы, которая спасла осажденный Ленинград. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АРТЕРИЯ ЖИЗНИ

Дорогу жизни, которая связала Ленинград с Большой землей и спасла блокадный город, знают во всей стране. Именно там, на Ладожском озере, в ноябре 1941 года решалась судьба Ленинграда. Лед сковал Ладогу уже в ноябре. На тот непрочный покров 22 ноября из деревни Кобоны выехала первая полуторка с продовольствием. В это время хлебная норма в городе снизилась до минимальных 125 граммов в день. Водители знали: каждые два рейса - это десять тысяч спасенных жизней. Дорогу использовали не только для перевозки еды - в январе 1942 года была организована массовая эвакуация. Петербуржцу Анатолию Васильевичу Потапову было 8 лет, когда его вывезли по ледовой дороге из блокадного кольца.

- Ехали ночью в полной темноте, и мама постоянно шептала мне: «Не спи!» Вдруг шум, крики - это соседняя машина ушла под лед. Я навсегда запомнил чей-то пронзительный крик: «Мамочка, прощай!», - вспоминает Анатолий Васильевич.

Анатолий Потапов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПАМЯТЬ НА ВЕКА

В Петербурге все даты, связанные с Великой Отечественной войной и блокадой, вспоминают и отмечают с особым чувством - проводят памятные мероприятия, концерты, открывают музеи и памятники, чествуют ветеранов и блокадников. Конечно, «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» не могла остаться в стороне. 22 ноября мы выпустили специальный тираж газеты с памятным выпуском «80 фактов о Дороге жизни», а также открытки в подарок жителям блокадного Ленинграда.

80-летию Дороги жизни был посвящен также полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона - его доверили совершить генеральному директору и главному редактору «КП» - Санкт-Петербург» Ирине Жегловой.

80-летию Дороги жизни был посвящен полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы в бесконечном долгу перед теми, кто сумел создать и обеспечить работу Дороги жизни. Наша память не должна иметь срока давности, поэтому важно, чтобы в почитании этого дня объединялись представители разных сфер и разных поколений, - говорит генеральный директор и главный редактор «КП» - Санкт-Петербург» Ирина Жеглова. - И наша задача, как одного из самых популярных СМИ страны, - рассказывать на страницах газеты, сайта, в эфире радио о тех страшных временах. Чтобы помнили...

22 ноября мы выпустили специальный тираж газеты с памятным выпуском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блокада - это та правда Великой Отечественной, к которой трудно прикасаться. На долю ленинградцев выпали самые страшные испытания, и забывать об этом нельзя. Для всей страны Ленинград стал (и остается до сих пор) примером мужества.

Генеральный партнер проекта компания «Супротек» передала подарки службе социального такси. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Для миллионов ленинградцев, которые 80 лет назад оказались в кольце блокады, слова «дорога» и «жизнь» стали абсолютно конкретным, единым, слитым болью и верой словосочетанием. Дорога стала синонимом жизни не в образном, а в абсолютно реальном смысле. И каждый километр этой дороги, как каждый грамм блокадной хлебной пайки, давал надежду. Надежду жить, - сказал генеральный директор компании «Супротек», генерального партнера проекта «КП» «Дорога жизни», Сергей Зеленьков. - Да, право жить для сотен тысяч ленинградцев оплачено дорогой ценой. Каждый рейс по зыбкому льду для водителя полуторки и его пассажиров мог стать последним. Для сотен из тех, кто строил и работал на трассе, лед Ладоги стал надгробной плитой. Но за каждой отданной жизнью стоят тысячи спасенных. И сегодня мы говорим спасибо ветеранам, блокадникам, настоящим героям тех безумно трудных лет. Спасибо вам за то, что мы можем идти по вполне мирной и прямой дороге. Низкий вам поклон!

Сергей Зеленьков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, память - это не только слова. Городские власти поддерживают проживающих в Петербурге льготников и в том числе жителей блокадного Ленинграда. Специально для нуждающихся создана служба социального такси, а о том, чтобы техника как можно дольше не ломалась, заботится бизнес. Компания «Супротек» вручила подарки сотрудникам службы социального такси - масла и автохимия помогут транспорту служить дольше.

Вечная память павшим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СВЯТОЕ МЕСТО

«Комсомолка» организовала автопробег до мемориала «Разорванное кольцо». Две железобетонные дуги высотой 7 метров символизируют кольцо блокады, разрыв между ними - Дорогу жизни. За монументом - пологий спуск к озеру. Именно отсюда, с Вагановского спуска, уходили машины с эвакуированными ленинградцами на Большую землю. Именно сюда прибывали из Кобоны полуторки с хлебом для голодающих блокадников. Журналисты «КП» вместе с блокадниками и партнерами проекта возложили цветы у Вечного огня и почтили память минутой молчания.

После автопробег «Комсомолки» отправился к Поклонному кресту рядом с музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда». Там состоялась заупокойная лития по погибшим. Трехметровый гранитный крест с неугасимой лампадой установлен на месте прорыва блокады на средства и по инициативе благотворителя Грачьи Мисаковича Погосяна. Символично, что в начале XX века на этом месте стояла церковь Святого Николая Чудотворца.

Грачья Погосян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня многие восхищаются нашим прекрасным городом, а сохранили его ветераны, жители блокадного Ленинграда. Нам нужно быть достойными того подвига, что совершили наши предки, а для этого необходимо вложить в сердца и души наших детей любовь и уважение к своей стране, ее прошлому. Считаю, что мне очень повезло, что я могу общаться с жителями блокадного Ленинграда. И что вообще нам выпала честь знать этих людей, - говорит Грачья Погосян.

Поклонный крест является одним из знаковых мемориалов Благотворительного фонда Грачьи Мисаковича Погосяна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проекты Грачьи Погосяна затронули судьбы миллионов людей. За 20 лет, как частное лицо и как руководитель именного благотворительного фонда, он установил, восстановил, отреставрировал свыше 250 объектов культурного, духовного и исторического значения. Более 150 объектов из этого числа хранят память о событиях и героях Великой Отечественной войны. Знаковыми мемориалами стали памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город», отреставрированный памятник ленинградским детям в Тихвине и Поклонный крест. Кроме того, Благотворительный фонд Грачьи Погосяна передал в дар Центральному военно-морскому музею и Музею обороны и блокады Ленинграда бюсты адмирала флота Советского Союза Ивана Исакова, а в музей «Дорога жизни» - бюсты Ивана Исакова и маршала Советского Союза Леонида Говорова.

Блокада была прорвана вблизи деревни Марьино Кировского района Ленобласти18 января. Ради освобождения города свои жизни отдали десятки тысяч советских солдат. Историки приводят лишь приблизительное число убитых, раненых и пропавших без вести - более 150 тысяч.

- Это особенное, священное место для всей России - Невский оборонительный плацдарм. История и биография Дороги жизни еще не дописана, мы узнаем еще немало фактов о ее работе и значении. Радостно, что вместе с общественными деятелями и филантропами мы можем увековечить память о погибших защитниках Ленинграда и их подвиге, - говорит протоиерей, настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге, благочинный Кировского округа Санкт-Петербургской епархии отец Вячеслав (Харинов).

Отец Вячеслав. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Война унесла миллионы жизней, и память об этом не умрет никогда. Мы помним тех участников войны, которые не думали о наградах и ценой своей жизни защищали нашу страну, - говорит председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Смирнова.

Галина Смирнова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сухопутном участке Дороги жизни и сейчас есть действующая трасса. Название менять не стали, это было бы неправильно. На современной магистрали установлено семь монументов, 46 километровых указателей - памятных столбов вдоль шоссе. Они и еще 56 километровых столбов вдоль железной дороги включены в мемориальный комплекс Зеленый пояс Славы, а Дорога жизни является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОФИЦИАЛЬНО

Марина Мерцалова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Марина Мерцалова, заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга:

- 80 лет назад первая полуторка пошла по легендарной Дороге жизни. Эту дату отмечают в нашей стране и знают во всем мире. Каждый год мы стараемся приурочить памятные мероприятия. Мы тесно сотрудничаем с медиагруппой «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и реализуем много совместных проектов. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится в дальнейшем.