«Мерещится мне всюду драма»: Победы и поражения Николая Некрасова

Портрет Николая ГЕ/Википедия

Грядет 200-летний юбилей классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова, который для многих остается пафосным заступником всех обездоленных и униженных, потративший всю свою жизнь на заботы о благе народа. «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Дедушка Мазай и зайцы». Эти произведения - предел наших знаний о его творчестве и его личности.

До сих пор существует флер общественного мнения о писателе, которого не всем довелось понять ни при его жизни, ни после нее. Некрасов, пожалуй, единственный русский классик, до сих пор вызывающий негативные оценки. Некоторые считают, что отзываться о нем плохо - это признак хорошего тона. Друг его Иван Тургенев в порыве ссоры как-то заявил: «Поэзия в его стихах не ночевала». Многие другие поэты-современники говаривали, что стихи Некрасова - профанация поэзии в чистом виде. Вплоть до Серебряного века Николай Алексеевич числился антипоэтом.

Классик родился в очень богатой семье, но как бы сказали сейчас «сделал себя сам». Источник: Википедия

Объективно оценить и отчасти реабилитировать его творчество смогли Александр Блок, Анна Ахматова и Николай Гумилев. Они поняли, что реформа, которую он внес в поэзию, сопоставима с пушкинской, а также с революцией футуристов и Маяковского. Некрасов создал новую русскую речь, расширил лексику русской поэзии и разрешил себе говорить о том, о чем в стихах не говорилось раньше никогда. До него никто не сочетал в одном произведении элегические, лирические и сатирические мотивы. Он первый в русской литературе поэт с отрицательным лирическим героем - циником и рыцарем на час. А еще - единственный литератор-издатель, который на выигранные в карты деньги содержал журнал, развивал талантливых и поддерживал неимущих творцов.

ОБМАНУЛ ОТЦА И ГОРДО ГОЛОДАЛ

Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немирове Подольской губернии в дворянской не очень богатой семьеПрадед будущего поэта проиграл в карты почти все состояние. Николай был вторым ребенком из тринадцати детей. Детство свое, проведенное в деревне Грешнево, он вспоминать не любил: тяжелая обстановка зверских расправ отца с крестьянами, его бурные оргии с крепостными любовницами и жестокое отношение к затворнице-жене - матери большого семейства.

Однако отец в некоторой степени положительно повлиял на формирование Николая. Крепкому и здоровому отпрыску уделялось много мужского внимания. С раннего возраста он отлично сидел в седле и метко стрелял, занимался с лучшими гувернерами.

Отец доверял Николаю начисто переписывать исковые заявления в своих делопроизводствах, а в 11 лет устроил его в кадетский корпус, чтобы потом сынок попал в петербургский Дворянский полк. Учиться подростку не нравилось - он не стремился в офицеры. Николай уже тогда записывал в тетрадку свои первые сатирические стихи. На протяжении всей жизни Некрасов испытывал ненависть к рабству и целенаправленно отказался от наследства с несчастными крепостными. Но природная барская предприимчивость, хитрость, талант карточного игрока и охотника, влюбчивость - все это дало возможность стать ему тем, кем он стал, имея всего четыре класса начального образования и два курса филфака университета в качестве вольнослушателя.

Первые годы жизни в Петербурге были для Некрасова мучительными: полная нищета и никаких перспектив. Узнав об обмане с образованием, отец лишил его содержания, а заработать оказалось не так просто.

Товарищ Некрасова Иван Панаев, вместе с которым они взяли в аренду журнал «Современник». Источник: Википедия

ГОДЫ В НИЩИТЕ

Питался будущий классик чем бог послал. Тогда он дал себе клятву не умереть на чердаке. К счастью, в городе существовали кафе и рестораны, где по утрам разрешалось ничего не заказывать, а только сидеть и читать прессу. «Возьмешь, бывало, для виду газету, а сам пододвинешь к себе тарелку с хлебом и потихоньку ешь», - вспоминал Некрасов. Но возвращаться домой он не собирался, несмотря ни на что.

В Петербурге ему нравилась сама атмосфера: низкое небо, гордые фасады и изваяния, интересные люди - бесконечные столичные контрасты. Живой город, но такой несправедливый, как и сама петербургская погода. Несколько лет лишений парня не сломали. Он легко сходился с людьми и постепенно обзавелся полезным кругом знакомств. Начал давать частные уроки абитуриентам, стал писать заметки в «Русский инвалид» и «Литературную газету». Переводил статьи из французских газет и журналов для «Сына Отечества». Сюда же строчил отзывы на книги и театральные пьесы. Сочинял сказки в стихах для детских изданий и даже водевили для Александринского театра (под псевдонимом Перепельский).

«Господи, сколько я работал», - мелькнет в его дневниках. Но усердный труд над прозой, поэзией, драматургией, публицистикой и критикой дали Некрасову колоссальный, ни с чем не сравнимый опыт и вполне сносный доход.

К тому же, бывая по долгу службы в типографиях, общаясь с книготорговцами, имевшими мелкие издательские проекты, видя, на каком хламе они делают деньги, Некрасов тоже решил попытать счастья в этом бизнесе. Для начала при поддержке петербургских знакомых он выпустил книжку своих стихов «Мечты и звуки». Затем вышел в свет ряд альманахов под его непосредственной редакцией: «Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология Петербурга» (1845), «1 апреля» и «Петербургский сборник» (1846). В них дебютировали Дмитрий Григорович, Иван Тургенев, Александр Герцен и Аполлон Майков. В последнем сборнике был напечатан роман Федора Достоевского «Бедные люди». Почти все издания обругали эти сборники за «низость тем», но поднятый шум помог росту продаж. Все авторы публиковались безвозмездно по просьбе публициста и литературного критика Виссариона Белинского.

Авдотью Панаеву литератор добивался несколько лет, но союз с ней не стал счастливым. Источник: Википедия

ЗАМАХНУЛСЯ НА ПУШКИНСКИЙ «СОВРЕМЕННИК»

25-летний Некрасов почувствовал, что вполне способен справиться с работой редактора и издателя ежемесячного журнала. Правда, после восстания декабристов организовать новое периодическое издание в городе было практически невозможно, но взять в аренду уже существующее никто не запрещал. Вместе с близким другом, писателем и журналистом Иваном Панаевым замахнулся на журнал «Современник», основанный еще Александром Пушкиным. Для аренды Панаев вложил 25 тысяч рублей из своих сбережений, Некрасов одолжил и внес еще 5 тысяч. Владельцу журнала договорились платить 3 тысяч рублей ассигнациями в год. Приглашенному юридическому редактору журнала, официальному цензору Александру Никитенко - 5 тысяч, Виссариону Белинскому - 8.

Главным конкурентом «Современника» тогда был журнал «Отечественные записки», годовая подписка на который составляла 17 рублей 50 копеек. Цену подписки на «Современник» пришлось сделать на рубль меньше. А еще добавить бесплатные приложения. К первому номеру, например, прилагалась отдельная книжка с повестью Александра Герцена «Кто виноват?». И еще авторы получали в «Современнике» повышенный гонорар.

Некрасов взвалил на себя самую тяжелую часть работы по журналу - он вычитывал все рукописи для каждого номера. Это более 40 печатных листов корректур в месяц. Причем корректур внимательных, переписываемых, согласованных с цензорами. По этому поводу у него тоже есть отметка в дневниках: «Случается писать без отдыха более суток, и как только паралич не хватил правую руку».

При его титанически успешной журнальной политике с ним периодически случались припадки апатии. Он мог лежать по три дня лицом к стене. Мучительная ипохондрия - подозрения у себя всех болезней. Дикая тоска, когда он никого не мог видеть. В такие моменты его спасала только охота. Некрасов был страстный охотник. По воспоминаниям бывавших в его доме друзей и коллег, в каждой комнате стоял шкаф для оружия. Охотился он не только на мелкую дичь, но и на медведя.

Цензура зверствовала. Порой статьи и даже готовые рассказы или повести приходилось переделывать по несколько раз, чтобы пропустили в печать. Из-за этого журналы, по воспоминаниям Некрасова, «стали скучными и до крайности пошлыми». Число подписчиков резко уменьшилось. Деньги от подписки уже не окупали затраты. «Современник» задолжал не только за бумагу и типографии, но и авторам.

Ситуация осложнялась еще тем, что жена Панаева - молоденькая красавица Авдотья Яковлевна, живя под одной крышей с законным супругом, стала гражданской женой Некрасова. Он добивался ее пять лет и добился. Панаев был не против, даже признателен. Теперь Николай Алексеевич должен был содержать не только журнал, но и раскачанную «любовную лодку».

Зинаида Некрасова была простой малограмотной девушкой с добрым сердцем. После смерти мужа она уехала к себе на родину под Саратов и прожила остаток дней в одиночестве. Источник: Википедия

СТАЛ «ГОЛОВОРЕЗОМ КАРТОЧНОГО СТОЛА»

И тогда Некрасов изобрел гениальный способ добывать деньги и одновременно проталкивать журнал через цензуру, давая цензорам заработать за картежным столом. В начале 1850-х годов он часто наведывался в Английский клуб поиграть в коммерческий преферанс. Тургенев называл его «настоящим головорезом карточного стола». Он всегда умел проиграть ровно столько, сколько было ему выгодно. Ни одного разу не сыграл в минус себе, сколотил на этом целое состояние.

Некрасов - один из самых удачливых и талантливых картежных игроков в русской литературе: феноменальная память (он знал наизусть около сорока тысяч стихотворений), умение владеть собой и наблюдать за соперником. В Английском клубе его уважали. А когда возникало желание сыграть на крупные суммы без зрителей, то из клуба игроки перемещались на квартиру к Некрасову и порой просиживали там за картами по двенадцать - четырнадцать часов. Он никого не обчищал до нитки, но и его выигрыши иногда достигали десятков тысяч рублей. По признанию самого писателя, самый крупный превысил цифру 80 тысяч.

«В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Многие, конечно, завидовали ему, некоторые обращались к нему: кто за деньгами, кто за покровительством его влиятельных знакомых», - писала Авдотья Панаева в мемуарах.

Конечно, дело было не только в заработке, но и в возможности узнать, куда дует политический ветер. Ведь многолетние партнеры Некрасова - генералы, чиновники высшего звена, министры и аристократы - о многом проговаривались за картами.

Пристрастие Некрасова к картам резко осуждалось общественностью, как при его жизни, так и после кончины. Но Иван Панаев считал иначе.

«Много почитаемых и уважаемых людей играет в карты, и это не мешает им быть почитаемыми и уважаемыми в обществе. Клевета не касается их имени. По крайней мере, деньги, выигранные Некрасовым у людей, которым ничего не стоило проиграть, были им употребляемы уже гораздо лучше, чем деньги, выигранные другими. На деньги Некрасова много поддерживалось неимущих людей, много развилось талантов, много бедняков сделалось людьми», - писал он в своих воспоминаниях.

УСТРОИЛ ДЕБЮТ ТОЛСТОМУ

«Современник» стал делом жизни Некрасова. Кроме того, что он открывал новых выдающихся писателей, он и сам являлся одним из основных авторов. Здесь печатались его стихи, проза и критика. Помог Некрасов реализоваться литературному таланту и Авдотьи Яковлевны. Два романа «Три страны света» и «Мертвое озеро» под его чутким руководством были написаны и опубликованы в «Современнике» под выбранным ею мужским псевдонимом Ставицкий.

В 1857 году, когда финансовая сторона «Современника» выправилась, Некрасов вместе с Панаевыми арендовал второй этаж в доме Краевского на Литейном проспекте, 36. Две квартиры стенка в стенку позволяли им с большим удобством заниматься журналом. В одной из комнат у Некрасова размещалась редакция. Особенно людно бывало здесь по понедельникам, в приемный день. Николай Алексеевич разговаривал с каждым, кто сюда приходил, а прийти мог любой человек с улицы. Некрасов об этом писал: «Отпусти человека, не поговорив, и уйдет Лев Толстой или Жорж Санд». Удобные диваны-атаманы, красивые резные стулья и настольная лампа, стол под зеленым сукном - все располагало для дружеской беседы.

В этой квартире сейчас находится мемориальный музей, где хранятся экземпляры «Современника». В разных сборниках были напечатаны литературные обзоры Белинского, «Сорока-воровка» Герцена, «Записки охотника» Тургенева, пьесы Островского… Однажды летом в редакцию пришел конверт с Кавказа с рукописью, подписанной инициалами Л. Т. Некрасов прочел и написал восторженное письмо адресату: мол, присылайте продолжение, напечатаем и сообщите ваше имя полностью. Так в возрасте 24 лет в литературе дебютировал Лев Толстой.

В Музее Некрасова сохранилось много подлинных вещей хозяев. На столе у редактора - фотографии в рамочках, не дешевое по тем временам удовольствие. На них - литературные собратья Некрасова. Тяжелая бронзовая собака. Такие литые скульптуры держали на столах для украшения, а еще под них клали рукописи, бумаги и документы, чтобы листы не разлетались. Картина Николая Ге «Пушкин в селе Михайловском» висела в кабинете Некрасова до самой его смерти. Сохранился стол, за которым он писал прозу, а вот стихи сочинял, прохаживаясь по кабинету. Авдотья Яковлевна вспоминала, что сначала он долго ходил, а потом садился к столу записать.

Стихи мои! Свидетели живые

За мир пролитых слез!

Родитесь вы в минуты роковые

Душевных гроз

И бьетесь о сердца людские,

Как волны об утес.

Из подлинных вещей в музее можно увидеть нож для разрезания бумаги, собственноручно вырезанный из дерева драматургом Островским, бюсты Пушкина и Гоголя, а также ручку-самописку Некрасова и многое другое.

- В этом году мы будем отмечать не только 200-летие Николая Некрасова, но и 75-летие Мемориального музея-квартиры Некрасова (филиал Всероссийского музея Пушкина. - Прим. ред.), созданного в 1946 году. В связи с этими датами мы откроем выставку, где представим и уникальные фотоматериалы, и материалы, связанные с перепиской создателей этого музея. Также часть экспозиции будет посвящена не только поэтической, но и издательской деятельности литератора, - рассказал директор музея Сергей Некрасов.

ТАЩИЛ ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ

В одной из самых больших комнат квартиры на Литейном проспекте проводились регулярные собрания литераторов. По воспоминаниям сестры поэта Елизаветы, обеды устраивались раз в месяц, когда выходил журнал из печати, преодолев все препоны цензуры.

Как вспоминал один из современников, «надо было обладать хитростью Некрасова, чтобы обойти все цензурные рогатки». Одна из таких уловок - это приглашение критика или государственного чиновника на обед, «прикормка зверя».

На таких приемах иногда встречалась вся литературная Россия: Гончаров, Тургенев, Писемский, Добролюбов, Чернышевский, Полонский, Островский… Нередко приглашали артистов и музыкантов. Роль хозяйки всегда выполняла местная звезда Авдотья Яковлевна. Она умела очаровать каждого, кто появлялся в этом доме. По ее воспоминаниям: «На одном конце стола сидел Николай Алексеевич и разливал щи, на втором - Иван Иванович предлагал суп. Кофе подавала я сама. Вот так и жили».

Отношения с Некрасовым у Авдотьи были, с одной стороны, романтические, а с другой - в постоянных взаимных обидах и выяснениях отношений. 16 лет она мучила его и мучилась сама. То приходила, то уходила, изменяла, совершала за его спиной не самые нравственные действия, присваивала не принадлежащие ей деньги, портила его репутацию. Они то ссорились, то мирились. Николай Алексеевич тоже не всегда поступал по отношению к Дуне красиво.

Тяжелый крест достался ей на долю:

Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;

Кому и страсть, и молодость, и волю -

Все отдала - тот стал ее палач!

Не говори, что молодость сгубила

Ты, ревностью истерзана моей;

Не говори!.. близка моя могила,

А ты цветка весеннего свежей!

Тот день, когда меня ты полюбила

И от меня услышала: люблю -

Не проклинай! близка моя могила:

Поправлю все, все смертью искуплю!

Два рожденных в этой любви мальчика не выжили. А через три года после смерти Панаева в 1865 году Авдотья Яковлевна и Некрасов окончательно расстались. Она вышла замуж за другого и, родив дочь, смогла наконец насладиться материнством в полной мере.

ПРИДУМАЛ ПОСЛЕДНЮЮ ЛЮБОВЬ

Вскоре закрылся «Современник», и тогда Некрасов арендовал и возглавил журнал-конкурент «Отечественные записки». Он будет руководить этим изданием последующие девять лет, до самого последнего дня своей жизни. В страницах «Записок» увидят свет памфлеты Салтыкова-Щедрина, очерки Глеба Успенского, драмы Александра Островского и многое другое. Капитал писателя продолжал приумножаться, и вскоре он не только помог отцу выкупить разоренное имение Грешнево, но и приобрел для себя соседнее - Карабиху, где восстановил винокуренный завод.

После нескольких неудачных романов, 48-летний Некрасов привел в петербургскую квартиру 23-летнюю барышню Зину. Зинаидой Николаевной ее стали звать с его легкой руки, хотя настоящее имя девушки было Фекла Анисимовна. Ходили слухи, что писатель то ли выиграл ее в карты, то ли выкупил из публичного дома. Это была простая, малограмотная девушка с добрым сердцем. Некрасов занимался ее образованием и никогда с ней не расставался: брал с собой и в заграничные поездки, и даже на охоту. Зиночка стала его радостью и второй его молодостью. Она наизусть заучивала его стихи и целовала руки - она боготворила Некрасова за свою счастливую жизнь. Однажды он подарил ей сборник своих, подписав: «Милому и единственному моему другу, Зине».

Впрочем, счастье было коротким. Некрасов тяжело заболел - рак кишечника. Смертельный диагноз поставили весной 1877-го. Вызванный из Вены хирург лишь на время смог облегчить страдания литератора. Зина ни на минуту не оставляла любимого, только ей он доверял делать болезненные перевязки. За несколько месяцев до смерти они обвенчались, вызвав священника на дом. Некрасов хотел, чтобы Зина стала его законной женой, носила его фамилию и была обеспечена в будущем. После его похорон, она уехала к себе на родину под Саратов и прожила остаток дней в бедности и одиночестве.

ОТ ГОЛОЙ ПРАВДЫ ДО НЕРВНОЙ НАСМЕШКИ

Критиков на протяжении всей жизни Некрасова раздражало то, что он всегда писал просто. От него требовали поэтических образов, а не голой правды. Но он ничего не выдумывал, а облекал в рифмованные одежды саму жизнь. «Ноги опухли, колтун в волосах», - написано в его знаменитой «Железной дороге». Поэт то и дело фокусировался на трагедии. Его буквально приковывало страшное, отчаянное, во всем он видел насилие, боль и унижение: «Мерещится мне всюду драма…»

Не было Некрасову равных в описании отчаяния. Что ему страдания Анны Карениной? Поэтому он спокойно пишет Толстому: «Ты доказал терпеньем и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать».

К концу жизни у Некрасова появилась армия почитателей и последователей. В поэзии 1860-х годов сформировалось условное понятие «некрасовская школа». Это была группа поэтов - Дмитрий Минаев, Николай Добролюбов, Иван Никитин, Василий Курочкин и другие, - которые считали себя сторонниками реального и гражданского направления. Если обычные читатели рыдали, читая стихи Некрасова, то эта компания четко подмечала в творчестве поэта интонацию нервной насмешки, потому что всерьез переживать все, что он писал, совершенно невозможно. Стали появляться талантливые пародии, что можно считать однозначной приметой признания автора.

30 декабря 1877 года Петербург прощался со своим поэтом. Похоронными дрогами (повозками. - Прим. ред.) даже не воспользовались. Гроб от самого дома до кладбища Новодевичьего монастыря несли на руках. У многих в толпе в карманах имелось оружие на случай, если полиция вздумает разгонять. Надгробную речь произнес Достоевский, сказав, что Некрасов достоин встать рядом с Лермонтовым и Пушкиным. Но какие-то студенты принялись кричать: «Выше, выше он!» «Некрасов - народный, не салонный», - не давая Федору Михайловичу высказаться, парировала молодежь.

КОНКРЕТНО

5 адресов поэта в Петербурге

Дом Краевского

Адрес: Литейный проспект, 36. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние 20 лет жизни уже богатый и влиятельный литератор Николай Некрасов провел в одной из квартир шикарного трехэтажного дома на Литейном проспекте. Именно в этой квартире создавалось самое масштабное его произведение «Кому на Руси жить хорошо», а также поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос» и другие. Здесь же располагались редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки».

В этом доме Некрасов прожил 20 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дом интересен тем, что на нем установлено пять мемориальных досок, посвященных памяти знаменитых Николаев, - Некрасова, Добролюбова, Фигнера, Чернышевского и Пирогова. В 1946 году в квартире поэта открылся музей его памяти, позволяющий погрузиться в повседневную жизнь литераторов послепушкинской эпохи. Из окна некрасовской квартиры виден дом 39 - бывшее Министерство государственных имуществ. Видя, как почти ежедневно швейцар прогоняет крестьян-просителей, чуткий к народным бедам Некрасов сочинил «Размышление у парадного подъезда».

Дом Урусовой

Адрес: набережная реки Фонтанки, 19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дом на пересечении набережной реки Фонтанки и Итальянской улицы не включен в свод охраняемых памятников. Не известны ни год его постройки, ни имена архитекторов, но все же у него насыщенная история. В этом доме жил драматург и литературный критик Модест Чайковский. В гостях у него бывал старший брат Петр - известный композитор, а также писатель Антон Чехов. В 1847-1857 годах двумя комнатами в доме Урусовой владел Николай Некрасов. В них расположилась редакция журнала «Современник». Некрасов поселился тут же. При подготовке каждого номера он прочитывал до 12 тысяч страниц рукописей, сотни из которых корректировал, порой переписывая тексты целиком. Благодаря журналу печатную форму обрели многие важные произведения русской классики - «Обыкновенная история», «Кто виноват?», а также были опубликованы переводы работ Диккенса, Теккерея и других зарубежных авторов.

Дом в Поварском переулке

Адрес: Поварской переулок, 13. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом доме в разное время жили и работали поэт Константин Вереницын, Николай Чернышевский. Иван Тургенев написал здесь повесть «Затишье», а осенью 1846 год в квартиру номер 7 переехал Николай Некрасов. Поэт часто принимал у себя в гостях друзей-литераторов Дмитрия Григоровича и Федора Достоевского. Они придумали литературную мистификацию с названием «Пружинин, Зубоскалов, Белопяткин и Ко», под чьими именами сочинили «фарс совершенно неправдоподобный, в стихах с примесью прозы», изданный в комическом альманахе «Первое апреля».

Достоевский и Некрасов продолжали общение не слишком долго, но их взаимоуважение и взаимный интерес прошли через всю их жизнь. В 1856 году Некрасов завершил поэму «Несчастные», главный герой которой - несправедливо сосланный интеллигент. Когда Достоевский вернулся в Петербург из ссылки, Некрасов подарил ему том своих стихов, указав на поэму, со словами: «Я тут об вас думал, когда писал это. Это об вас написано».

Памятник Некрасову

Адрес: сквер на Литейном проспекте, 37. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скромный, но выразительный памятник признанному классику русской литературы изначально был установлен в саду «Прудки», в сквере на углу улицы Некрасова и Греческого проспекта. Работа скульптора Всеволода Лишева стала одной из первых в рамках проекта монументальной пропаганды, задуманного Лениным. Бронзовый бюст на гранитном постаменте выполнен в реалистической манере и через выражение лица передает дух некрасовской поэзии с ее одухотворенностью, прямотой и непреклонностью. В 1946 году памятник был перенесен в сквер перед домом 37 по Литейному проспекту.

Могила писателя

Адрес: кладбище Новодевичьего монастыря, Московский проспект, 100. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Николая Алексеевича не стало 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года). Огромная толпа людей собралась проводить его в последний путь. Поэт сам избрал Новодевичье кладбище в качестве места захоронения, о чем указал в завещании.

Могила писателя расположена справа от входа в некрополь. Бронзовый бюст поэта возвышается на массивном гранитном постаменте, украшенном лавровой гирляндой, выполненной тоже из бронзы.