15 кошек спасли при пожаре в квартире-студии на юге Петербурга

Полтора десятка кошек вытащили из горящей студии на проспекте Ветеранов. Фото: instagram.com/solnechnyigorod_life

Полтора десятка кошек спасли пожарные из маленькой квартиры-студии дома на проспекте Ветеранов. Днем 24 ноября здесь вспыхнуло пламя и жители многоэтажки вызвали МЧС. Приехавшие на помощь спасатели не только погасили огонь, но и откачали надышавшихся дымом мурлык. А соседи обитателей студии наконец-то узнали, откуда шел специфический запах и звук мяуканья.

- Во вчерашнем пожаре в доме 171/4 было спасено 15 кошек. Спасибо вам! – благодарит пожарных паблик ЖК «Солнечный город» Инстаграме.

А чуть ниже администраторы сообщества добавляют: «Оказывается, на эту квартиру много раз поступали жалобы, на мяуканье, вонь, грязь. Но управляющая компания не реагировала».

Что касается хозяйки квартиры, то она, по предварительным данным, не пострадала – только ее кошки.

- 24 ноября в 13:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Ветеранов, дом 171, корпус 4.В квартире-студии обгорела обстановка на площади три квадратных метра. В 14:24 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

А вот что стало с кошками, осталось неизвестным. В комментариях к видео жители комплекса обсуждают судьбу животных и собирают им корм и средства на лечение.

- А кто знает, что будет с котиками? Их жалко, они не виноваты. Надеюсь, они теперь не на улице? Готова пожертвовать на медицинскую помощь и корм, - пишут сердобольные горожане.