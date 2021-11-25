Смольный отложил введение режима QR-кодов в ТЦ и общепите Петербурга

Смольный отложил ужесточение режима QR-кодов в Петербурге до 27 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто до сих пор не получил QR-код вакцинации от коронавируса, получили еще немного форы от Смольного. Если раньше ужесточить «антиковидный» режим в Петербурге планировали с 1 декабря, то теперь этот срок отодвинули почти на месяц – до 27 декабря. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

- Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе к ним только тех посетителей, которые завершили вакцинацию от COVID-19, перенесли само заболевание или имеют медицинский отвод.

Шанс законно получить QR-код появился даже у тех, кто не сделал еще ни одной прививки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поясняем простым человеческим языком: с 1 декабря, чтобы попасть в бар, ресторан, заселиться в гостиницу или посетить непродовольственный магазин, QR-коды не потребуются. А потребуются с 27 декабря. Так что даже те, кто до сих пор не сделал ни одной прививки, получают все шансы наверстать упущенное. Только не теряйте времени – его все равно остается в обрез. Также кроме «поствакцинального» QR-кода можно будет на законных основаниях предъявлять справку о перенесенном заболевании – но только в том случае, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Медотводы тоже принимаются – но только при наличии отрицатель6ного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа. Прохода по тестам на антитела по-прежнему нет.

Впрочем, судя по последним абзацам постановления, ситуация еще может измениться. Так, Смольный постановил – органам исполнительной власти проработать и до 15 декабря предоставить в комитет по промышленной политике предложения по дополнительным ограничениям, а также по усилению контроля за уже существующими. Предполагается, что если компром их одобрит, работать они будут с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.