Женщина родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Наманган

Пассажирка рейса Петербург-Наманган родила в самолете Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Необычная история произошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в город Узбекистана Намаган. В ночь на 26 ноября 2021 года рейс номер SU 602 авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде, так как одна из пассажирок начала рожать.

- В 1:31 часов самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Наманган, совершил экстренную посадку в аэропорту Чкалов города Нижнего Новгорода, - сообщает сервис Flight Radar.

Самолет совершил посадку в Нижнем Новгороде / Фото: flight ragar

Оказалось, что у одной из пассажирок начались схватки прямо в небе. Бортпроводники прибежали к роженице на помощь и успешно помогли ей родить прямо на борту самолета. В Нижнем Новгороде борт приземлился в 3:26 часов по местному времени.

На данный момент о состоянии мамы и малыша ничего больше не сообщается. "КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий.

Добавим, что самолет в итоге успешно отправился из аэропорта Чкалов и приземлился в пункте назначения в 7:05 часов.