Мужчина с автоматом напугал прохожих в Петербурге

Мужчина в черной маске и автоматом напугал жителей Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге жители города не на шутку перепугались, заметив на улице мужчину в черном одеянии и с автоматом наперевес. Подозрительного человека увидели прохожие вечером в четверг, 25 ноября 2021 года, на улице Тельмана. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- Мужчина в черной маске и с автоматом перепугал жителей, - сообщил источник.

Неизвестный был в черном до пола плаще, маске, кепке и накинутом на голову капюшоне. За спиной у него был массивный рюкзак, а в руках большой предмет, очень похожий на автомат. Прохожие успели заснять его на видео, пока тот шел по дороге. Однако, куда он направлялся, неизвестно.

Бдительные очевидцы вызвали полицию, но когда наряд прибыл на место, то подозрительного человека они не нашли.

"Комсомольская правда в Петербурге" продолжает следить за развитием событий.