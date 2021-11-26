«Редкий случай, когда на участок выдают одну болгарку»: Метростроевцы жалуются на дефицит инструментов

В ближайшее время на строительстве метро должно появиться новое оборудование.

После того, как осенью 2021 года на смену «Метрострою» пришел «Метрострой Северной столицы», у жителей Петербурга появился свет в конце тоннеля. А сказка про новые станции метро почти стала былью. Подкупил горожан и актуальный план развития подземки, по которому в 2024 году откроют и «Горный институт», и «Путиловскую», и «Казаковскую», а в 2025-ом еще и «Театральную». Небывалые для нас темпы строительства метро и обрадовали, и насторожили нас. В реальности все так и оказалось.

Как изменится метро.

Как рассказали «КП-Петербург» метростроевцы, их перевод в новую компанию и зарплата без задержек, несомненно, хорошо, но многие проблемы, тормозящие стройку, все еще остались. В частности, сразу несколько рабочих, согласившихся с нами пообщаться, пожаловались на дефицит инструментов.

- Того нет, другого не хватает, - вздыхает Иван (по просьбе героя мы изменили его имя, - примеч.Авт.). - Работаем тем, что осталось с прошлых времен. За 6 лет, что я тут, ни разу инструмента нового не видел. Редкий случай, когда на участок выдают одну болгарку. Это что вообще такое? Конечно, это отражается на качестве работ. Был бы инструмент, материал, за 5 лет не одна станция открывалась бы, а гораздо больше.

Коллега Ивана, который трудится на «Казаковской линии», озвучил те же самые проблемы.

- Мы сейчас ходим, ищем дополнительную работу: ходы пробиваем… это тоже нужно, все равно будет делаться, - объяснил мужчина.

В «Метрострое Северной столицы» о проблеме знают, но уверяют, что в ближайшее время ситуация изменится - на материалы получено дополнительное финансирование.

- У нас сейчас все оборудование взято в аренду у «Метростроя», - объяснили «КП» в Петербурге» в пресс-службе МСС. — В количестве, рассчитанном на прежний объем работ. Мы работаем по двум веткам: Калининская линия и Лахтинско-Правобережная. Это те объекты, которые вел старый «Метрострой». К новым объектам мы еще не приступили. Планируем выкупить прежнее оборудование и приобрести новое. Мы приступили к работам только 29 октября, когда был подписан соответствующий госконтракт, поэтому на текущий момент мы совершенно не можем сказать, что находимся в активной фазе работ. Идет подготовка.

Метростроевцы ждут активной фазы работы.

Как пояснил «КП» в Петербурге» бригадир Ринат Галиев, рабочие действительно сейчас готовятся к активной фазе строительства, при этом процесс не останавливается.

- Примерно две недели назад был запущен проходческий щит на участке между станциями Юго-Западная (Казаковская) в сторону станции Путиловская. Вышли на плановый объем. И строятся, соответственно, тоннели, - объясняет Ринат. - И на других участках также происходит строительство тоннелей, станций. Все входит в штатный режим сейчас.

Отметим, что город и группа ВТБ, которые теперь отвечают за «Метрострой Северной столицы», уже сделали допэмиссию в уставный капитал предприятия (10,9 млр рублей). Средства пойдут как раз на обновление существующего парка и на закупку нового горнопроходческого оборудования.

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