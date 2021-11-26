Родившая в самолете пассажирка рейса Петербург-Наманган рассказала врачам о своем единственном желании

Полет было решено прервать из-за родов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиры рейса, летевшего из Петербурга в Наманган (Узбекистан), неожиданно для себя стали свидетелями рождения новой жизни. Все произошло, когда самолет пролетал над Нижегородской областью. У одной из пассажирок внезапно начались роды. К счастью, стюардессы не растерялись и сумели принять их. Пока малыш появлялся на свет, командир судна решил прервать полет, чтобы ребенка сразу же доставили в роддом. Поэтому борт не успел улететь за пределы России и приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, где маму с младенцем уже ждала скорая помощь. "КП-Петербург" узнала подробности этой истории.

МЛАДЕНЕЦ ЗДОРОВ И БЕЗ ПАТОЛОГИЙ

Беременная женщина, как удалось выяснить "КП-Петербург", летела из Петербурга к себе домой. Маме ребенка 23 года, она гражданка Узбекистана. Малыш был уже доношен и вот-вот должен был появиться на свет. Поэтому женщина и спешила на родину, но ей не хватило буквально нескольких часов. К счастью, все прошло без осложнений!

- Новорожденный был доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр, - рассказали "КП-Петербург" в правительстве Нижнего Новгорода. - Сейчас он в отделении новорожденных. Состояние у малыша удовлетворительное.

Мальчик родился богатырем - вес ребенка при рождении 3 килограмма 450 граммов. Как говорят врачи, медицинская эвакуация мамы и младенца прошла без осложнений.

Экипаж самолета принял роды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Ребенок доношенный, у него все в порядке, родился без патологий, - объяснила "КП-Петербург" главврач перинатального центра Ольга Майнуленко. - Мама и малыш приехали к нам отдельно. У мамы тоже все хорошо. Она у нас иностранная гражданка, сейчас она мечтает выписаться и поехать домой!

"МАМЕ МАЛЬЧИКА НЕ СТОИЛО ЛЕТЕТЬ"

Роды в самолете на здоровье малыша не сказались. Правда, сами врачи по-доброму негодуют, что дама на таком сроке полетела на самолете.

- Авиакомпания не должна была допускать женщину с доношенной беременностью к полету. Сама мама тоже должна была сидеть дома и ждать начала родовой деятельности, - журят маму врачи роддома.

В самой же авиакомпании уточняют, что посадка прошла благополучно.

- Кабинный экипаж предпринял все необходимые действия, чтобы оказать женщине помощь, - рассказала "КП-Петербург" Юлия Спивакова, пресс-секретарь "Аэрофлота". - Командир воздушного судна сам принял решение совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Самолет продолжил выполнение рейса, вылетев из Нижнего Новгорода в Наманган через час после посадки.

К слову, хоть мальчик и родился в полете на территории России, гражданство нашей страны он не получит.

- В нашей стране не практикуется получение гражданства за роды на территории страны, независимо в полете это произошло или нет, - пояснил "КП" доктор юридических наук, адвокат Всеволод Сазонов.