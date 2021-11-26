Смольный вернулся к идее строительства Орловского тоннеля

Новые транспортные потоки пройдут через Смольную и Свердловскую набережные. Фото: Метрогипротранс

Идея Орловского автомобильного тоннеля вновь попала в фокус общественного внимания. Подводная автомагистраль может соединить Центральный район с Калининским и Красногвардейским. Новые транспортные потоки пройдут через Смольную и Свердловскую набережные. При этом концепция тоннеля не нова, и Смольный отказывался от нее несколько раз. На момент последней попытки, в 2011 году, проект оценивали в 115 миллиардов рублей. Актуальную стоимость разработчики не афишируют. Мы узнали подробности нового проекта.

ПРОБОВАЛИ, И НЕ РАЗ

Впервые в генеральном плане Петербурга Орловский тоннель появился в 1948 году. В Советской России до его реализации не дошли. В современной – впервые заговорили об этом всерьез в 2003 году. Выиграл тендер институт «Ленметрогипротранс». К разработкам привлекли европейских специалистов. Однако из-за отсутствия финансирования процесс приостановили. Вновь подняли тему в 2005, когда нашелся инвестор и изменилась расстановка политических сил. Объявили конкурс на проектирование, а потом продлевали его срок и меняли техническое задание. Ничего не вышло.

Еще одна транспортная переправа через Неву будет полезна городу. Фото: Метрогипротранс

В 2006 предложили новую схему финансирования: 50% от федерального центра, 25% - от города, 25% - от инвестора. После долгих и сложных процессов выбрать подрядчика планировали в 2008-м, но наступил экономический кризис.

В 2010 все-таки подписали концессионное соглашение с исполнителем со сметой на 44,7 миллиардов рублей. В течение года оценочная стоимость проекта выросла до 76 миллиардов. Тогда тоннель рассматривали в том числе как инфраструктуру для Охта-центра и нового Музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной. В итоге все проекты остались только на бумаге. В 2011-м тоннель расценили как слишком дорогой и небезопасный для зданий по соседству. Слабые грунты в этой местности требуют особой осторожности.

В 2017 проект вернулся в концепцию развития Петербурга. И вот наконец в октябре 2021-го разработчик и потенциальный концессионер официально предложил правительству Петербурга вернуться к согласованию и реализации идеи.

22 ноября Смольный рекомендовал компании направить актуальную предпроектную документацию в комитеты правительства Петербурга.

НОВАЯ ВЕРСИЯ: БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНО И ДЕШЕВО

Чем новый проект отличается от старого? Учитывает ли он критику прошлых лет?

- Основные отличия от проекта 2011 года заключаются в планировочных решениях по размещению въездов и выездов из тоннеля на правом берегу, с учетом выделения основного направления транспортного потока по Пискаревскому проспекту как основной транспортной магистрали района, а также на шоссе Революции и Свердловскую набережную, - рассказали «КП» в компании «Метрогипротранс», которая занимается разработкой проекта. - Новым проектом учтены планы городских властей по расширению Пискаревского проспекта.

Создание тоннеля обещает стать и более экономичным. Десять лет назад его предлагали сделать под шестиполосное движение (по сути, два тоннеля по три автомобильных полосы). Сейчас в проекте четыре полосы (разделенные на две части, как и раньше). Это сократит и стоимость, и продолжительность строительства.

Тоннель предусмотрен Генеральным Санкт-Петербурга. Срок реализации – 2040 год.

Сохраняется ли риск для жилых зданий в районах строительства? Как учитываются особенности грунтов?

- Тоннели не будут проходить непосредственно под жилой застройкой, ориентировочная глубина прохождения тоннеля вблизи зданий составит от 20 до 30 метров, – объясняют в «Метрогипротранс». – В ходе разработки проекта будут рассчитаны зоны влияния строительства. Здания, которые туда попадают, обследуют. При необходимости, усилят их конструкции.

Прежний проект тоннеля также предполагал вырубку около 750 деревьев. В сочетании с ростом автомобильных потоков это выглядело как экологическая угроза для жилых районов.

- Новые планировочные решения минимизируют вырубку зеленых насаждений, – отвечают в компании. – Более того, они предполагают сохранение трамвайной линии на Среднеохтинском проспекте, учитывают недостаточную пропускную способность Апрельской улицы и позволяют избежать транспортных заторов. Реализация проекта уменьшит пробег автотранспорта. Сейчас он значительно выше из-за больших расстояний между центральными невскими мостами. Все это повысит безопасность движения и значительно улучшит экологическую обстановку.

ПРОЕКТ ДОРОГИЙ, НО СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ

- Конечно, нет сомнений в том, что еще одна транспортная переправа через Неву будет полезна, – говорит архитектурный критик Мария Элькина. – И мы видим, как сильно загружен Большеохтинский мост. Это именно потому, что расстояние от Литейного моста довольно большое. В городе уже были похожие истории. Мы сопротивлялись и строительству КАДа, и ЗСД. Нам казалось, что это может быть лишним, особенно скоростной диаметр. Но сейчас мы видим, насколько улучшилась транспортная ситуация в центре города.

К развитию пространства необходимо подходить комплексно. Избежать заторов и пробок в узких местах, создать комфортную среду поможет перенастройка движения в целом.

- Конечно же, рассматривать строительство тоннеля необходимо в тесной связи с теми районами, которые он соединит, – отмечает Михаил Бурцев, эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры. – Потребуется изменение уличной дорожной сети, перенастройка светофоров и отвод транспорта. Но хуже точно не станет.

Тоннель обеспечит круглосуточную транспортную связь правого и левого берегов Невы. Фото: Метрогипротранс

Однако, минус, из-за которого проект отвергали уже не раз, все еще остается. Подводный тоннель обойдется дороже моста. Это один из самых дорогих способов транспортной связи.

- Проект затрагивает исторический центр города. Поэтому главное, чтобы он не испортил облик набережной, – уверен Бурцев. – Финансовый вопрос важен, но он не в приоритете. Суммы, которые закладываются на проект тоннеля, оправданы. Впрочем, смета может быть еще пересмотрена.

В правительстве Петербурга подчеркивают, что тоннель предусмотрен Генеральным Санкт-Петербурга. Срок реализации – 2040 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по градостроительству и архитектуре: Переправа будет доступна круглосуточно

- Орловский тоннель – одна из востребованных перспективных водных переправ в Санкт-Петербурге – наряду с новыми мостами через Неву в створе улицы Коллонтай – Большого Смоленского проспекта, в створе Арсенальной улицы, а также в створе Фаянсовой – Зольной улиц. Тоннель обеспечит круглосуточную транспортную связь правого и левого берегов Невы, поспособствует перераспределению транспортных потоков на подходах к центру города и снижению нагрузки на существующие Литейный и Большеохтинский мосты.

КОМПЕТЕНТНО

Александр ЛЕДЯЕВ, заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения: Метод строительства вызывает вопросы

- Сейчас есть информация, что строить тоннель будут щитовым методом. Но мировой опыт показывает, что равнинная местность, гладкая поверхность воды, глубина от 8 до 12 метров – это идеальные условия для сооружения тоннеля методом погружных секций. Он более дешевый и рациональный. И самый современный. Все попытки построить Орловский тоннели кончились крахом: из-за денег, еще чего-то. Но главное: способ неправильно выбран. Строить в равнинной местности дорогим методом щитовой проходки – это, простите, смешить весь мир.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Инна САКСОНОВА, активистка Красногвардейского района: «Огромный поток транспорта упрется в забитый центр»

- Этот проект потенциально вреден по одной, но очень важной причине - он бессмысленен. Огромный поток транспорта с Пискаревского проспекта сразу после выхода из тоннеля упрется в забитый центр. Просто посмотрите на карту. Не буду говорить про возможности обрушения зданий, про лишение людей привычных условий жизни…Вполне достаточно именно этой пробки на выходе из тоннеля. Это моё мнение