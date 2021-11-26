В Китайском дворце сняли VR-фильм с Екатериной Великой в главной роли

Образ правительницы воплотила актриса Екатерины Гусева. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Прогуляться по императорским покоям вместе с Екатериной Великой? Попасть в голову великого архитектора Ринальди? И пролететь над красивейшим парковым ансамблем Петергофа, будто птица? Все это под силу зрителям фильма «Китайский дворец. Наследие императрицы», снятого в формате виртуальной реальности.

Невероятная премьера состоялась в студии «Лендок» 25 ноября. Получасовую кинокартину на стыке художественного искусства, документалистики и новейших технологий создали по инициативе и при поддержке ПАО «Газпром», а специалисты государственного музея-заповедника «Петергоф» выступили научными кураторами фильма. Как отметил один из первых зрителей VR-кинокартины, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, получилось «качественно, здорово и просто блестяще».

ПРОЛЕТАЯ НАД РЕЗИДЕНЦИЕЙ ГОСУДАРЫНИ

Китайский дворец в Ораниенбауме – единственный сохранившийся в России аутентичный дворец в стиле рококо. Его реставрация, при поддержке «Газпрома», идет с начала 2000-х. Сейчас для публики открыто большинство уникальных залов, но реставрация продолжается. Ради сохранности во дворец пускают небольшой поток гостей, и то лишь в теплое время года.

Но теперь «прогуляться» по воссозданным залам можно в любое время года. А гидом станет сама Екатерина.

– В наших интерьерах предлагают снимать много кинокартин, и мы часто отказываем: дворцы такие хрупкие! Но, увидев сценарий этого фильма, сразу согласились, – рассказывает генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. – Вместе с меценатами мы шаг за шагом идем по пути спасения дворца уже много лет. И вот, перешли от классической реставрации к реставрации художественно-философской – с помощью VR-технологий.

Съемки провели в отреставрированных залах уникального дворца. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Сюжет разыгрывается в исторических интерьерах и в парке. В его основу положили архивные данные из личной переписки Екатерины Второй. Но для большего эффекта красоту и достоверность облекли в ультрасовременную оболочку – в 360-градусную съемку. Надев VR-очки, зритель буквально попадает внутрь фильма. Кажется, что до главных героев – императрицы и архитектора Ринальди – можно дотянуться рукой.

Создатели фильма – творческая группа Videofabrika.ru и студия «Супер8» – то поднимают зрителя в воздух, чтобы он окинул взглядом весь дворцовый комплекс, то бросают в южные моря, которыми вдохновлялся архитектор-итальянец. На глазах зрителя в парке зажигают фейерверки, во дворце раздвигают потолок и набирают паркет из редких пород дерева, а на драгоценных стенах Стеклярусного кабинета оживляют диковинных птиц.

Импровизированный VR-кинотеатр на вечер открыли в Белом зале «Лендока». Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

– Подобные проекты всегда рискуют скатиться в формат аттракциона. Мы достигали баланса за счет исторической достоверности и выразительных средств, – рассказывает режиссер проекта Михаил Антыков. – Но так как исторического материала было много, мы позволяли себе немного похулиганить в визуале, чтобы зритель не заскучал. Фактически фильм погружает нас в воображение Екатерины и Ринальди.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Съемки проходили в интерьерах, в зелени парка и на «зеленке» в павильоне. На помощь создателям пришли девятиглазая панорамная видеокамера, компьютерная графика, 3D-mapping и смекалка. Так, уже на месте съемочная группа выяснила, что в залах просто нет розеток для светового оборудования. Светить прожекторами внутрь пришлось снаружи из окон, а затем в оконные проемы на видео добавляли зеленые виды парка.

Некоторые сцены пришлось разыгрывать на «зеленке». Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

За исторической достоверностью в фильме следили научные кураторы.

– Я была историческим консультантом по проекту: помогала с цитатами Екатерины (для сценария использовали подлинные отрывки из писем), присутствовала на съемках. Все эти моменты и создают атмосферу эпохи – фильму веришь, – объясняет заведующая сектором «Собственная дача» ГМЗ «Петергоф» Татьяна Сясина. – Правда, сначала идея снимать кино во дворце меня напугала. Я подумала тогда: а вдруг из-за фильма люди перестанут приходить в музей? Но теперь, глядя на итог, понимаю: от такого полного погружения в историю желание увидеть все своими глазами лишь возрастает.

Происходящее вокруг фиксировала девятиглазая камера. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Екатерину Великую сыграла Екатерина Гусева. Актриса признается, что во время необычных съемок, да еще в драгоценных залах Петергофа, почувствовала себя Алисой в стране чудес.

– При классических съемках на площадке две камеры. А эта «стрекоза» снимала все вокруг: зрители были сразу везде. Поэтому мелочей быть не могло. Даже сзади наши костюмы выглядели безукоризненно, – делится Екатерина. – Чтобы натренировать мягкий немецкий акцент в речи Екатерины, я специально занималась с педагогом. Путеводной звездой для создания образа императрицы для меня стала Светлана Крючкова в роли Екатерины Второй из «Царской охоты». Здорово, что удалось отразить всю многогранность императрицы – по сюжету, в разные моменты она и властная, и строгая, и сильная, и хулиганка, и хохотушка.

«ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ»

Работа над фильмом, который снимали в разгар пандемии, растянулась на год. Вскоре VR-картина будет доступна к просмотру в Большом Меншиковском дворце и Картинном доме в Петергофе. Уже могут насладиться «прогулкой» по Китайскому дворцу и обладатели VR-очков по всему миру: фильм с озвучкой на русском, английском и китайском опубликован в сети.

– Именно для музеев и исторических реконструкций VR-технологии наиболее полезны, – уверены создатели фильма. – Это не скучный рассказ экскурсовода, а возможность «один раз увидеть». В таком формате люди лучше запоминают факты и даты, охотно рассматривают детали интерьера. К тому же, у них нет шансов отвлечься на телефон или попкорн. Видео 360 – сильный образовательный инструмент.

В фильмах формата 360 градусов видят видят сильный образовательный инструмент. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

В перспективе фильм вместе с комплектом VR-очков планируют возить по отдаленным регионам страны, детским домам и домам престарелых, а также по мировым фестивалям. Так прикоснуться к великолепию Китайского дворца смогли все желающие.

Создатели проекта мечтают продолжить съемки в Ораниенбауме фильмом о Катальной горке. С помощью новейших технологий зрителей хотят «покатать» по утраченным аттракционам времен Екатерины.

ДОСЛОВНО

Борис ПИОТРОВСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

– Петербург системно работает на уровне правительства по сохранению культурного наследия. И мы рады, что бизнес к этому активно подключается. Приятно, что сегодня ПАО «Газпром» – петербургская компания не только по месту прописки, но и по стилю ведения дел: у нее много проектов, связанных с сохранением архитектуры города, реставрацией, популяризацией наших культурных ценностей, просвещением, историей.

Фильм «Китайский дворец. Наследие императрицы» – новый виток нашего сотрудничества. Для его создания собралась хорошая петербургская команда, а премьера прошла в «Лендоке» – обновленной точке притяжения. Это очень важно, рассказывать о памятниках истории новыми нестандартными способами. Посмотрел фильм, оценил и немножко позавидовал, что не мог непосредственно участвовать в его подготовке. Все сделано блестяще!

СКАЗАНО!

Екатерина ГУСЕВА, заслуженная артистка России:

– Баланс соблюден: события разворачиваются в подлинных интерьерах, но это не назидательно и скучно, а легко и с юмором. Можно прогуляться по залам дворца. Можно выйти в парк и увидеть огромные дубы, которые стоят там и сегодня. Все это вызывает доверие у зрителя. Это не развлекаловка: это просветительский проект, это прикосновение к истории России.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил АНТЫКОВ, режиссер проекта «Китайский дворец. Наследие императрицы»:

– Скоро появятся такие VR-очки, что изображение в них нельзя будет отличить от реальности. Россиянам VR-фильмы кажутся чем-то элитарным, но в США они очень распространены. Когда-то телевизор тоже казался чудом, но прошел век – и посмотрите: телевизор у каждого в руке. Думаю, от широкого распространения VR-формата в России нас отделяет максимум несколько десятилетий.

Скоро изобретут такие VR-очки, что изображение в них нельзя будет отличить от реальности. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Китайский дворец – жемчужина музея-заповедника «Петергоф», первая резиденция Екатерины Второй. Он расположен в Ораниенбауме (Ломоносов) в глубине Верхнего парка и является частью екатерининского дворцово-паркового комплекса «Собственная дача». «Собственная» потому, что сюда приглашались лишь избранные.

Выстроить в Ораниенбауме небольшой дворец с увеселительным садом и катальными горками – фактически собственный «Диснейленд» – Екатерина мечтала, будучи еще великой княгиней. Воплотить грезы помог архитектор Антонио Ринальди. Свое название дворец получил благодаря отделке интерьеров в китайском духе – модном тогда шинуазри.

На сегодня Китайский дворец единственный аутентичный дворец стиля рококо в России. С 2004 года при поддержке ПАО «Газпром» здесь идет кропотливая реставрация. Уже завершены фасады и гидроизоляция, открыты 12 интерьеров из 17. Полностью работы закончат в 2024 году.