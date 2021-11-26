С заморозками и снегом: Метеорологи рассказали о погоде на выходные в Петербурге

В выходные Петербург немного присыплет снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Морозная и умеренно снежная погода ждет жителей Петербурга и Ленинградской области в ближайшие выходные. Плюсовые температуры сменятся на положенные по климату минусовые, вместо дождя пойдет снег, а дороги покроет гололед.

- В выходные, субботу и воскресенье, продолжится понижение температуры, которое начнется вечером в пятницу. Ночью будет -4...-6 градусов, днем -1...-3. Сильных осадков не прогнозируем, но они, естественно, будут в виде снега. Ветер восточный и северо-восточный от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет повышаться, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Пришедшая вместе с календарной, погодная зима задержится в городе и области надолго. Благодаря очередному циклону на северо-западную часть России придут холодные массы, которые продержат морозную погоду минимум до десятых чисел декабря.

Уже в понедельник температура может упасть до -8 градусов, причем днем. Во вторник морозы немного «отскочат» до -3, но потом снова похолодает до -9. Столько будет в ночь на среду. Днем - «всего» -5 градусов.

Впрочем, чем долговременнее прогноз, тем меньше его вероятность. Точные предсказания метеорологи дают лишь на два-три дня.