Школьница из Петербурга попала в Книгу рекордов России, сделав невероятный акробатический трюк

11-летняя акробатка прославилась на всю Россию! Фото: из архива героя публикации

«ДВА МЕСЯЦА ДОКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВИДЕО – НЕ ПОДДЕЛКА»

11-летняя Анна Бэлла Гончаренко из Санкт-Петербурга прославилась на всю страну. Юная красавица – профессиональная акробатка и уже попала в Книгу рекордов России. Только представьте, девочка сделала 102 оборота на воздушном кольце на локтях за один раз. И на это ей понадобилось всего 2 минуты 30 секунд!

Воздушной гимнастикой она занимается с 6-ти лет! Фото: из архива героя публикации

- В гимнастике такие повороты на локтях считаются сложным трюком. В моей группе девчонки делают раз по 10-15, - говорит Анна Бэлла. – Но у меня с первого раза все получилось, было даже не сложно.

Идея зафиксировать рекорд появилась у мамы школьницы Юлии. Летом она случайно наткнулась в интернете на Книгу рекордов России. Предложила дочери поучаствовать, а она согласилась. Специалисты сначала даже не могли поверить, что им прислали видео, снятое с одного дубля. Думали, что это монтаж.

Чтобы выполнять такие сложные упражнения, девочки приходится следить за фигурой. Фото: из архива героя публикации

- Пришлось около двух месяцев доказывать, что это не так, - говорит Юлия. – Переснимали несколько раз. Приняли только после того, как добавили в кадр секундомер.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА В ЗАЛЕ, ПЯТЬ – В БАССЕЙНЕ

Спорт – это то, чем живет девочка с раннего детства. С шести лет она занимается воздушной гимнастикой. Много и упорно тренируется. Занятия утром по 1,5-2 часа два раза в неделю. Если готовится к выступлению, то и все четыре. А после обеда шесть раз в неделю девочка бежит на синхронное плавание. Там у нее нагрузка еще больше: тренировка длится целых пять часов. И в свои годы Анна Бэлла уже кандидат в мастера спорта!

В свои 11 Анна Бэлла - кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию. Фото: из архива героя публикации

- Это результат долгих тренировок, - с гордостью говорит Юлия. - Она выполнила норматив еще год назад, но звание не могли присвоить, так как дочке еще не было одиннадцати. В России кандидатов в мастера спорта по синхронному плаванию ее возраста всего семь человек.

На школу из-за такой нагрузки времени практически нет, поэтому девочка посещает уроки три раза в неделю. Большую часть программы осваивает самостоятельно.

- Учителя к этому уже привыкли. Главное, что они видят успехи дочки, - говорит Юлия. – На удивление, только физрук все время четверки ставит. Говорит, что дочка плохо играет в игры с мячом.

Ей нравится такой ритм жизни, но приходится жертвовать встречами с друзьями. Фото: из архива героя публикации

- В школе очень обрадовались, когда узнали, что я попала в Книгу рекордов России, - признается Анна Бэлла. - Первой поздравила классная руководительница.

На будущее у школьницы грандиозные планы: сначала она хочет выиграть олимпиаду по синхронному плаванию, а потом создать цирковое шоу с номерами в воздухе и на воде.

- Самое главное, что все эти занятия, - это решение Бэллы, - говорит ее мама. - У нас все только по обоюдному согласию. Я иногда говорю: «давай что-нибудь бросим». Но она отказывается. Ее успехи здорово нас всех заряжают, поэтому хочется больше ей помогать.

Девочка мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Фото: из архива героя публикации

КСТАТИ

Что на сладенькое?

Такой спортивный режим предполагает и особенное питание. Но на сладкое рекордсменка налегает не часто. Очень любит мамин домашний морковный торт, но ест его исключительно по особым поводам. Блюдет фигуру! Именно поэтому при росте 140 сантиметров акробатка весит всего 30 килограммов.

- Сегодня на завтрак я съела йогурт. На обед – борщ с гречей и котлетой, а на тренировку взяла салат. После занятий уже не ем, - признается школьница.