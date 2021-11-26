«Я пытался всех реанимировать, но они умирали у меня на руках»: Единственный выживший горноспасатель рассказал, как ему удалось выбраться из шахты «Листвяжная»

Только один горноспасатель из спустившихся в шахту выжил. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

То, что произошло в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сейчас называют только одним словом - чудо. Ведь накануне вечером от спасателей пришла трагическая весть - в шахте не выжил никто. Погибли 46 горняков и 6 спасателей. Такой вывод сделали из-за того, что пережить сначала взрыв метана, а потом еще выжить там, где почти нет кислорода - просто невозможно. Позже даже опубликовали фото шести погибших коллег. Среди них с траурной лентой был портрет 51-летнего Александра Заковряшина. Все близкие мужчины, среди которых его жена и сын, считали его мертвым. Как признаются близкие, в своих умах они уже «похоронили Сашу». Но он выжил! И единственный, кто выбрался из шахты. Сейчас Заковряшин в больнице, над его состоянием работают врачи. О том, как Александру удалось выжить, как его семья провела эту ночь, и как горноспасатель пытался вытащить своих коллег, «КП»-Петербург» рассказала его супруга Ирина.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ПЫТАЛСЯ ИХ РЕАНИМИРОВАТЬ»

- Ирина, все переживают за вашего мужа. Вам уже удалось поговорить с ним, как он?

- Да, я уже поговорила с мужем. Вы знаете, он, конечно, бодрится, не падает духом. Но я переживаю за его здоровье. У него состояние критическое, поэтому не буду ничего говорить. Если второй раз с Сашей что-то случится, я не вынесу этого. Я боюсь что-то говорить. Да, он вышел из шахты. Да, он жив на данный момент. Это какое-то чудо. Это просто надо пережить, чтобы понять. Но я опасаюсь, мы все медицинские работники знаем, чем чреваты последствия аварии. Самое главное сейчас, чтобы он выздоровел и вернулся домой живой. Больше мне ничего не надо.

Выжить удалось только одному человеку Фото: Светличный Вячеслав

- Он сказал вам, что произошло в шахте?

- Я у него спрашивала: "Как ты вышел? Как это получилось? Он говорит: "Когда мы туда спустились, мои товарищи у меня на руках умирали. Я пытался их реанимировать. Но ничего не помогало. Никакие реанимационные действия не помогали". Я говорю: "А что потом?". Он отвечает: "Потом я просто пошел по струе (поток воздуха) куда-то". Я не знаю, как она там шел. И потом он в конце сказал: "Меня подхватили и вынесли". Он шел очень длительное время. Я говорю: "Откуда ты знал, куда нужно идти?". А он: "Мною двигало желание жить и выйти оттуда". Он сказал, что долго не может разговаривать.

- На ваш взгляд, что ему помогло выжить?

- Он всегда своим телом любую амбразуру прикрывал. В первых рядах спасал людей, выполнял свой долг. Он до последнего боролся за жизни товарищей, которые с ним были рядом. Он горный спасатель: каждый день спорт, каждый день тренировки. Но ни один спорт не поможет, если вокруг тебя взрывы и метан. Тут не от человека зависит, не от физических способностей. Я вообще не верю, что все это произошло. Я понимала, что в такой серьезной аварии больше 50 человек погибли в шахте. Все горноспасатели погибли. И мне сразу сказали, что надежд нет никаких. Я сама медработник и знала, что невозможно там выжить. Но это и чудо и везение - все вместе. Как он сказал: "Я хотел выжить". Видимо, все свои силы физические и моральные сконцентрировал на том, чтобы найти выход. Он в шахту спускался первый раз в своей жизни. Как это вышло - мне сложно сказать

Александр сам сумел выйти из шахты

МНЕ ПРИШЛИ И СКАЗАЛИ: «ВАШ МУЖ ПОГИБ»

- Как вы провели эту ночь?

- В три часа ночи ко мне пришли сотрудники МЧС и сказали: "Ваш супруг погиб в шахте". Дальше я была как в прострации, как в коме. Они посидели со мной два часа, измерили мне давление. И потом я до утра ходила по квартире. Я не могла представить, что мой муж, который с утра был жив, лежит где-то в шахте. Я его похоронила.

- А как восприняли новость, что все же жив?

- Я не верила, что он вышел из шахты. Думала, что это фейк. Не может такое произойти в жизни. Я человека буквально похоронила. Я до последнего не верила. Я видела, что его грузят в карету скорой помощи, и он разговаривает. Но я боялась, что он в слишком тяжелом состоянии. Ведь уже через 5 минут после шахты человек может погибнуть. Но надеюсь, что доктора, медицина и здоровье моего мужа смогут справиться с этим. Врачи сказали, что у него тяжелое состояние, возможно ухудшение. И сейчас я думаю о том, чтобы не лишиться мужа второй раз. Это ужасно. Это ужасно пережить. Это невозможно передать словами.

Об опасном газе в шахте знали абсолютно все - и начальство и, конечно же, сами шахтеры. Фото: Снимок с видео/Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

- Расскажите, что предшествовало это трагедии?

- Муж работает горноспасателем 11 лет. Год назад он получил пенсию шахтовую. Он должен был полтора года назад получить "Ветерана труда", но из-за скромности не решался пойти и оформить корочки. И буквально накануне перед сменой он сходит и все-таки получил их. Так еще сказал: "Может, я ими и воспользоваться не смогу". Я ему сказал: "Ты заслужил их, каждый день рискуя своей жизнью". Он обрадовался, получил и принес. Потом, когда мне сказали, что он погиб, я думала - как же так, он только получил и почти в тот же день погиб. Поэтому я не знаю, как дальше сложится наша судьба.

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