Две собаки погибли, еще двадцать - ждут дома: Хозяйка приюта для животных из Мурманской области впала в кому после ДТП в Лодейном Поле

На участке Ларисы Виноградовой живет 21 собака. Пока хозяйка в больнице, за ними присматривает соседка. Фото: СОЦСЕТИ

В начале ноября 68-летняя Лариса Виноградова из города Никель Мурманской области возвращалась из Тверской области домой, где она уже много лет содержит приют для бездомных животных. Женщина ехала в фургончике, а вместе с ней и пятеро новых подопечных, один из которых - щенок. До пункта назначения они так и не добрались: в Лодейнопольском районе Ленобласти произошло непредвиденное.

- Фургон влетел в грузовик. Скорость была такой, что от удара у самосвала вылетело переднее колесо. Сзади в машину с собаками врезалась еще одна легковушка, - рассказывают очевидцы.

Собаки ехали в фургоне. Фото: СОЦСЕТИ

Последствия аварии оказались печальными. От фургона Ларисы Петровны осталась лишь груда искореженного металла. В ДТП погибли две собаки, остальные, испугавшись, сбежали. Сама пенсионерка сейчас в больнице. Вот уже три недели она в коме, и врачи не дают никаких прогнозов.

СОБАКИ УБЕЖАЛИ В ЛЕС

Узнав о случившемся, волонтеры бросились на помощь животным пенсионерки. Щенка и собаку Боню нашли быстро. А вот дворнягу Киру, которая умчалась в ближайший лет, пришлось искать 13 дней.

Боню забрали в приют, неравнодушные люди собрали для нее 90 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

- Собака, получившая во время аварии серьезные травмы, выжила чудом, - рассказала Ольга, представитель лодейнопольского приюта «Васильки». - Но нам удалось собрать 90 тысяч рублей на ее операцию и дальнейшее восстановление. Боню забрали сыновья Ларисы Петровны, а щеночка получилось пристроить в добрые руки. Сейчас мы очень переживаем за других животных пострадавшей женщины, оставшихся в ее приюте в Никеле. Нам сообщили, что собакам не хватает кормов.

Эта трехлапая собака погибла в ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно "КП" в Мурманской области возвращения хозяйки ждут более 20 хвостатых. О собаках пока заботится соседка и родные пенсионерки, но, конечно, это не может продолжаться вечно.

- Приют - это бывшая дача Ларисы Петровны, - объяснила невестка Ларисы Петровны Анна. - А началось все много лет назад с щенка, которого она не могла оставить. У нее очень доброе сердце, все ее питомцы - жертвы человеческой жестокости. У кого-то лап нет, у кого-то глаза... Содержит их за свой счет. И как сейчас справляться без нее - мы не знаем. Иногда мы приезжаем из Заполярного - это в 25 километрах от Никеля. Сейчас на участке живет 21 собака, мы скоро приедем, пересчитаем их еще раз.

ВРАЧИ СПАСАЮТ ПЕНСИОНЕРКУ

Вряд ли бы эта история получила широкую огласку, если бы о ней не написали журналисты. На днях в некоторых СМИ появились публикации, что Ларису Петровну буквально оставили умирать в Тосненской больнице, куда ее перевели из Лодейного Поля после положительного теста на ковид. Ходили слухи, что женщине, якобы незамедлительно требовалась операция, и ее перевели в Ленинградскую областную больницу в Санкт-Петербурге. На деле все оказалось не совсем так.

Состояние хозяйки приюта остается стабильно тяжелым. Фото: СОЦСЕТИ

- Лариса Виноградова попала сначала в Лодейнопольскую центральную районную больницу, где ей сделали ПЦР, который в итоге оказался положительным. Так как там не было мест в коронавирусном стационаре, ее перевели в Тосно. СМИ начали критиковать врачей, но местные медики спасли ей жизнь. В операции она не нуждалась. Однако по просьбе родственников Ларису Петровну перевели в Областную больницу в Санкт-Петербурге. Состояние оценивается, как стабильно тяжелое, - объяснил «Комсомольской правде» источник в сфере здравоохранения Ленинградской области.

В ближайшее время родственники пенсионерки собираются вылететь в Петербург, чтобы лично пообщаться с лечащими врачами.