График выплаты пенсий в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Социальные выплаты и пенсии в декабре 2021 года в Северной столице начнут выдавать с 3 декабря. А последним днем станет 21 число. Поэтому, лучше не опаздывать с получением денег, чтоб не остаться без средств накануне Нового года. Публикуем точный график выплаты пенсий в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.

В отделениях почты:

3 декабря - за 3 и 4 декабря

6 декабря - за 5 и 6 декабря

7 декабря - за 7 декабря

8 декабря - за 8 декабря

9 декабря - за 9 декабря

10 декабря - за 10 и 11 декабря

13 декабря - за 12 и 13 декабря

14 декабря - за 14 декабря

15 декабря - за 15 декабря

16 декабря - за 16 декабря

17 декабря - за 17 и 18 декабря

20 декабря - за 19 и 20 декабря

21 декабря - за 21 декабря

В отделениях почты с выходными понедельник-воскресенье:

3 декабря - за 3 и 4 декабря

4 декабря - за 5 и 6 декабря

7 декабря - за 7 декабря

8 декабря - за 8 декабря

9 декабря - за 9 декабря

10 декабря - за 10 и 11 декабря

11 декабря - за 12 и 13 декабря

14 декабря - за 14 декабря

15 декабря - за 15 декабря

16 декабря - за 16 декабря

17 декабря - за 17 и 18 декабря

18 декабря - за 19 и 20 декабря

21 декабря - за 21 декабря

Выплаты для тех, кто не успел получить пенсию будут производиться 22 декабря 2021 года, а по дополнительному массиву - 16 декабря.

Через отделения Сбербанка:

20 декабря - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский и Кировский районы;

21 декабря - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;

22 декабря - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы.

Выплаты по дополнительному массиву 6 и 24 декабря.