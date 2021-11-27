График выплаты пенсий в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Социальные выплаты и пенсии в декабре 2021 года в Северной столице начнут выдавать с 3 декабря. А последним днем станет 21 число. Поэтому, лучше не опаздывать с получением денег, чтоб не остаться без средств накануне Нового года. Публикуем точный график выплаты пенсий в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.
В отделениях почты:
3 декабря - за 3 и 4 декабря
6 декабря - за 5 и 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 декабря
10 декабря - за 10 и 11 декабря
13 декабря - за 12 и 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 декабря
17 декабря - за 17 и 18 декабря
20 декабря - за 19 и 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
В отделениях почты с выходными понедельник-воскресенье:
3 декабря - за 3 и 4 декабря
4 декабря - за 5 и 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 декабря
10 декабря - за 10 и 11 декабря
11 декабря - за 12 и 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 декабря
17 декабря - за 17 и 18 декабря
18 декабря - за 19 и 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
Выплаты для тех, кто не успел получить пенсию будут производиться 22 декабря 2021 года, а по дополнительному массиву - 16 декабря.
Через отделения Сбербанка:
20 декабря - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский и Кировский районы;
21 декабря - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;
22 декабря - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы.
Выплаты по дополнительному массиву 6 и 24 декабря.