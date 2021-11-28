«Он был булгаковским Мастером»: Александр Розенбаум высказался о смерти композитора Александра Градского

последние годы Александр Градский был известен как член жюри в шоу "Голос" Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

В возрасте 72 лет не стало знаменитого композитора и певца Александра Градского. Об этом стало известно рано утром 28 ноября. Прославился музыкант еще в советские годы и за всю жизнь успел получить немало наград: звание заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.

В последние годы Александр Градский был больше известен как один из судей популярного шоу "Голос" и художественный руководитель театра "Градский Холл". О смерти музыканта в своих социальных сетях высказался певец Александр Розенбаум.

- Мы потеряли выдающегося человека. При всем моем уважении к тем, кто ушел раньше, Градский - первый, кто делал свое творчество, как профессионал высочайшего уровня, - написал Александр Розенбаум.

Александр Градский скончался на 73 году жизни Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

Певец также отметил, что успех Градского заключался не только в его великом таланте, но и в серьезном музыкальном образовании, которое тот получил.

- Александр Борисович не допускал, не мог даже подумать о возможности скатиться к дешевой моде и низкопробном заигрывании с невзыскательной публикой. Его принципы - это скромность, требовательность к себе и коллегам и восторг перед встречей с подлинным искусством. Этим он заслужил уважение к себе, - отмечает Розенбаум.

Певец также вспомнил рок-оперу Александра Градского "Мастер и Маргарита", написанную им в 2009 году.

- Саша, без сомнения, был булгаковским Мастером. Именно поэтому он написал свою музыкальную версию величайшего произведения. Он имел на это право и блестяще справился, - пишет Александр Розенбаум.

Певец также выразил свое уважение к памяти Александра Градского.