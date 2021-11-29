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Происшествия29 ноября 2021 6:01

Фабрика по производству медицинских масок горит под Гатчиной

На месте работают спасатели из шести пожарных частей Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Фабрика полыхает в городе Коммунар. Фото: vk.com/pod_komm / Ариадна Кот

Фабрика полыхает в городе Коммунар. Фото: vk.com/pod_komm / Ариадна Кот

Крупный пожар произошел на фабрике нетканных материалов в Ленинградской области. В городе Коммунар Гатчинского района утром 29 ноября вспыхнули корпуса предприятия «Фанема», где производят, в том числе, и медицинские маски.

- В 06:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчинский район, г. Коммунар. На месте происшествия работают дежурные смены шести пожарных и пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и руководство Главного управления МЧС по Ленинградской области, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Всего с огнем борются около 25 человек, по состоянию на 7637 пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. При этом местные жители сообщали о громком хлопке, предшествующем пожару, но в МЧС факт взрыва опровергают. Сама фабрика горит уже не впервые.

- Опять Фанема горит? – Уже часа два или три как, - пишут жители Ленобласти в паблике «Подслушано Коммунар» ВКонтакте.

На данный момент тушение пожара продолжается, причины ЧП устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Гатчинскому району. Проверку по факту ЧП начала и местная прокуратура.

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