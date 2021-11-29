Малому бизнесу Ленобласти помогают пережить ограничения

Предприниматели могут получить льготный целевой микрозаем на выгодных условиях. Фото: Анна КУСТЯКОВА.

Нерабочие дни, перевод сотрудников на удаленку, введение ограничительных мер, обязательная вакцинация - в таких условиях сегодня живет и развивается бизнес. Далеко не у всех компаний есть ресурсы, чтобы продолжать работать в прежнем режиме. Тяжелее всего приходится начинающим предпринимателям, у которых не так много опыта, связей и нет финансовой «подушки». Поэтому государство поддерживает бизнес как на федеральном, так и на региональном уровне.

Перестроиться и поменять привычные схемы в работе быстро и без потерь областным компаниям и частным предпринимателям помогает Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Для малого и среднего бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, фонд проводит бесплатные семинары и тренинги, мастер-классы, обучающие программы. Эти инструменты подходят как для начинающих, так и для опытных предпринимателей. Есть специальные программы и для самозанятых. Например, обучение по размещению товаров на маркетплейсах, которое фонд проводит впервые. Это поможет самозанятым гражданам найти новых клиентов и покупателей и вывести свое дело на новый уровень.

Кроме того, предприниматели и самозанятые могут получать бесплатные консультации как специалистов фонда, так и профильных экспертов по разным вопросам своей деятельности, которых у бизнеса немало.

В качестве реальной финансовой поддержки предприниматели, которым нужны средства на открытие и развитие своего дела, могут получить льготный государственный заем в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, для самозанятых - до 500 тысяч, притом до 350 тысяч - без залога. Ставка составляет 5 процентов годовых, что ниже ставки рефинансирования Центробанка на 1,5 процента. Условия выгодные: не нужно оформлять страховку, залогом может стать имущество, а в качестве поручителя выступить супруг или супруга.

Для областных предпринимателей из пострадавших отраслей благодаря ряду региональных законов снижена налоговая нагрузка. Например, установлена минимальная стоимость патента по 22 видам экономической деятельности, продлена до 2024 года нулевая налоговая ставка в течение двух лет для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в значимых сферах бизнеса, налоговая ставка в размере 1 процента для социальных предприятий, включенных в федеральный реестр, и налоговая ставка 2 процента для организаций потребительской кооперации. Эффективная мера поддержки - это новая субсидия для тех, кто работает в сфере общепита, развлечений, дополнительного образования, спорта и отдыха, а также для музеев, салонов красоты. Средства возмещают расходы по аренде помещений за три месяца - с августа по октябрь. Прием заявок стартовал 18 ноября.

В ноябрьский локдаун предприниматели из пострадавших отраслей получили право также на федеральную субсидию. Из Ленинградской области на эту федеральную субсидию подано уже 5,5 тысячи заявлений на общую сумму около 270 миллионов рублей.

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