Инфекционист Алексей Яковлев рассказал, как заражаются вакцинированные и почему мытье рук не спасет от COVID-19

Известный врач, профессор Алексей Яковлев посетил студию радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как читать тесты на антитела, как правило вакцинироваться, почему мытье рук не спасет от заражения, и когда закончится пандемия — на самые острые вопросы о COVID-19 в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) ответил Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук и экс-главный врач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

«ПАЛИТРА» АНТИГЕНОВ

- Алексей Авенирович, вопрос, с которым к нам чаще всего обращаются и читатели и слушатели — можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела?

- Сейчас уже в некоторых странах приняты решения — при каком уровне антител в так называемых «биологически активных единицах» (они же BAU) можно посещать различные учреждения и мероприятия. В целом — да, выраженность иммунной защиты напрямую связана с уровнем специфических антител. И если вакцинация приходится на очень высокий уровень антител, то мы можем получить явление, которое называется гипериммунизацией. На организме оно сказывается неблагоприятно — считается, в частности, что человек может быть гипериммунизирован только один раз в жизни. Поэтому и выбран срок в шесть месяцев — как правило, именно за этот период количество антител снижается, и организм начинает нуждаться в дополнительной защите.

В использовании вакцин должна быть логика: так, по мнению ученых первичную вакцинацию лучше проходить "Спутником V", а вот ревакцинироваться - "КовиВаком". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А как понять, при каком уровне антител вакцинироваться не стоит?

- Есть несколько тест-систем. Каждая из них — это как бы линейка, на которой нанесены определенные значения. Поэтому надо в первую очередь смотреть, какая именно система используется в клинике, где вы сдаете анализ на антитела. Есть, например, наша, отечественная «Вектор-Бест». Она способна показывать лишь уровень до 500 BAU, дальше — только в масштабах «больше-меньше». У тест-систем «Эббот» и «Рош» чувствительность выше — они способны измерять BAU в тысячах единиц. Так вот считается, что безопасным в плане развития тяжелого течения болезни считается уровень антител в 1 000 — 1 500 BAU. Вакцинироваться на таком уровне антител не стоит.

- Почему у некоторых людей вырабатывает крайне мало антител? А у некоторых они не вырабатываются вообще?

- Тут надо еще понимать, чем именно вы вакцинировались. Потому что у каждой вакцины есть свой показатель иммуногенности — способности формировать иммунный ответ. Наивысшей иммуногенностью обладают МРНк-вакцины, к нам их пока не привозят. На втором месте — аденовирусные, такие, как «Спутник V». Наконец, на третьем — вакцины на инактивированном вирусе, это китайская «СиноВак» и наш «КовиВак».

- Есть, как мы знаем, много людей, которые специально ждут как раз «КовиВак». Получается, они делают ошибку?

- Не совсем так. Есть определенная логика использования вакцин. Вот смотрите: «КовиВак» содержит весь набор антигенов вируса. В то время как «Спутник V» содержит S-белок. И с этой точки зрения да — после «Спутник V» вы можете получить гораздо более высокий уровень антител к S-белку. А вот ревакцинироваться, с моей точки зрения, логично как раз «КовиВаком», потому что в этом случае вы как бы расширяете палитру антигенов и, соответственно, лучше будете готовы ко встрече с вирусом.

Шанс заразиться у привитых и непривитых одинаковый - а вот болеть они будут по-разному. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ РУЛЕТКА»

- Сейчас, по сути, единственное противопоказание для постоянного медотвода от вакцинации — анафилактический шок на какую-либо вакцину в анамнезе. А если человек не прививался вообще? Как ему понять, что вакцинация от коронавируса пройдет для него без осложнений?

- В целом, всегда если есть в анамнезе аллергические реакции — любые — то перед вакцинацией требуется переговорить с доктором. Но если у вас, скажем, аллергия на рыбу, это вовсе не значит, что разовьется аллергия и на вакцину. Если же говорить в целом, то сейчас мы уже накопили колоссальный мировой опыт — привиты миллионы, практически миллиарды людей. И этот опыт свидетельствует о том, что все могут успешно перенести вакцинацию. Как готовиться и надо ли вообще готовиться — это зависит от того, какие у вас есть патологии. Безусловно, существуют определенные лекарственные препараты, которые можно принимать перед вакцинацией, чтобы снять возможные негативные проявления. Но все они индивидуальны. И назначать их может только лечащий врач.

- А если речь идет не об аллергических реакциях, а о хронических заболеваниях?

- Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, не надо вакцинироваться во время его обострения. Сначала нужно это состояние скорректировать, потом уже спокойно сделать прививку.

- Вопрос — ребром. Почему заражаются вакцинированные? И не только заражаются, но еще и, зачастую, попадают в больницу — в том числе в отделения интенсивной терапии.

Дезинфекция столов и дверных ручек не поможет против вируса - он содержится в воздухе в виде аэрозоля и не оседает на поверхностях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дело все в том, что ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты. Тем более что мы с вами обсуждаем длительность иммунитета после вакцинации. Если просто учитывать, вакцинирован или нет, то это одна статистика. Если же брать во внимание сроки — когда была сделана прививка, когда человек заразился и так далее — то получится уже совсем другая. Да, вакцинированные люди могут заболеть. Но среди тех, кто попадает в отделения интенсивной терапии по всему миру, их единицы. Это свершившийся факт.

- А как понять, могу ли я именно я после прививки заболеть и попасть в больницу? Или это чистая русская рулетка?

- Нет, это не русская рулетка, а биологическая. Понимаете, в чем дело. Вот есть последние исследования, которые говорят, что в слюне вакцинированных и в слюне невакцинированных людей содержится примерно одинаково количество вируса. Это значит, что вакцинированный человек может заражать других. Вот это, наверное, самое неприятное из свежей информации о COVID-19, которую мы получили. Потому что изначально мы думали, что после вакцинации человек не будет передавать вирус. Увы, все оказалось не так.

То есть, подводя итог: заражаться и заражать других привитые и непривитые могут с одинаковой долей вероятности. А вот болеть они сами при этом будут совершенно по-разному. Шанс того, что у привитого человека болезнь перейдет в тяжелую форму, потребует помещения в отделение интенсивной терапии или реанимацию, во много, много раз ниже.

Среди пациентов больниц действительно есть привитые от коронавируса. Но их - единицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Можно ли заразиться ковидом от самой вакцины?

- Эти опасения имели под собой почву в прежние годы, когда люди активно пользовались «живыми» вакцинами, содержавшими ослабленный вирус. В частности, вы знаете, есть вакцина от полиомиелита, которая может сама этот полиомиелит — некий его вариант, во всяком случае - вызывать. Но ни среди вакцин от гриппа, ни среди вакцин от коронавируса «живых» нет. А от тех, которые есть, заразиться невозможно. Еще раз — заразиться в принципе после вакцинации можно. Заразиться от вакцины — нет.

ПРИДЕТ ЛИ К НАМ АФРИКАНСКИЙ МУТАНТ?

- И все-таки — что делать, чтобы не заболеть? Рекомендации по профилактике как-то изменились за последние полтора года?

- Проветривайте помещение почаще.

- И все? А мыть руки, например? Обрабатывать поверхности дезинфектором?

- Мыть руки, безусловно, хорошо. Но SARS-CoV-2 – респираторный вирус. В воздухе он содержится в виде аэрозоля. Нет ни одного документированного случая, чтобы кто-то заразился от собственных рук, телефона, дверной ручки, стола в кафе и так далее. Это было написано в самом начале пандемии, когда у некоторых сомневающихся не хватало знаний о том, как передаются респираторные инфекции. Другое дело, что синие платочки, которые мы носим на подбородке, тоже большого эффекта не дадут. В некоторых странах, например, требуют от населения носить респиратор не ниже стандарта N95 — он намного эффективнее. И это не спецоборудование — такие респираторы вполне свободно продаются в аптеках и заказываются через интернет.

Обычные медицинские маски с вирусом справляются слабо - для надежной защиты лучше надевать специальные респираторы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы в России еще только-только преодолели четвертую волну, а во Франции уже заговорили о пятой. Когда все это кончится?

- Общая тенденция говорит о том, что рано или поздно появится такой штамм вируса, который станет для нас сезонным. Но вот когда это случится — неизвестно. Обычно период пандемии длится порядка трех лет. Но сейчас мы активно вмешались в этот процесс вакцинацией. К чему это может привести? Скорее всего к тому, что этот период станет длиннее. Потому что вы вакцинируете людей, они полгода защищены, через полгода могут заболеть снова. То есть, так бы они заболели раньше, а так заболеют позже. Другое дело, что у нас выбора нет — я ведь уже объяснял, как именно работают вакцины, и для чего они нужны.

Зловещий штамм "Омикрон", если он продолжит распространяться, неминуемо дойдет и до России. Но паниковать по этому поводу преждевременно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Может ли прийти к нам новый штамм, который зарубежные ученые назвали «ужасающим», и из-за которого ВОЗ на прошлой неделе собирала экстренное заседание?

- Дело в том, что количество мутаций вируса в мире громадно. Конкретно в случае с этим новым штаммом всех беспокоит большое количество мутаций, затронувших его S-белок. Как он поведет себя - никто не знает. Вы должны помнить, что и до этого ВОЗ объявляла ряд штаммов, в отношении которых выражала особую озабоченность. Сейчас эта озабоченность резко выросла. И если этот штамм начнет распространяться, он, несомненно, придет и к нам. Мы не можем отгородиться от всего мира. Но волноваться пока не стоит. Все, что есть в распоряжении ученых на данный момент - лишь гипотезы. Пока что для того, чтобы оценить реальную опасность, которую представляет африканский мутант, не хватает данных - они появятся лишь позже.