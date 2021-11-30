«Мою голову раз в неделю»: Школьница из Петербурга отрастила самые длинные волосы в России

Школьница отрастила локоны длиной 148 сантиметров и стала рекордсменкой России. Фото: из архива героя публикации

Пятнадцатилетнюю Анастасию Костину практически с детства называют Рапунцель, а о секрете ее шикарной шевелюры расспрашивают даже незнакомцы. При росте 165 сантиметров девочка отрастила локоны длиной 148 сантиметров. Юная красавица официально признана самой длинноволосой девочкой стране в своем возрасте: в ноябре она попала в Книгу рекордов России.

- Все еще немного в шоке, - улыбается Анастасия. – Но оказалось, что стать рекордсменкой не сложно. От меня требовалось только видео, на котором видны полностью мои волосы, копия свидетельства о рождении и студийная фотография. Я все отправила и через 10 дней мне позвонили и сказали, что рекорд подтвердили.

У Насти длинные не только волосы, но и ресницы. Фото: из архива героя публикации

По мнению Насти, такие шикарные волосы передались ей по наследству: у мамы, у бабушки и у сестры раньше тоже были длинные локоны.

- Последний раз обрезала волосы в 4 с половиной года. Перед тем, как поехать на море. А после этого было жалко резать: они становились все длиннее и длиннее, - продолжает школьница. - Не отращивала их специально. Получилось все само собой.

Такие шикарные волосы передались ей по наследству. Фото: из архива героя публикации

Секрет таких волос не только в генетике, но и в правильном уходе. Настя часто меняет шампуни. На марки внимание особо не обращает, больше - на состав и назначение. Чередует средства для длинных волос, для объема, для питания.

- Всегда покупаем бутылки по 500 мл, так как 250 мл уходит за 2-3 недели, - объясняет рекордсменка. - Два раза в неделю мою только корни, примерно раз в неделю всю голову. Процесс очень долгий. Примерно часа два-три уходит на то, чтобы волосы помыть и расчесать. Без этого никак, они очень путаются. Одна я, конечно же, не справляюсь, поэтому мама мне помогает.

Обычно рекордсменка ходит с заплетенными косами. Фото: из архива героя публикации

Помимо шампуня Настя использует бальзам и кондиционер, наносит масло жожоба на кончики волос. Иногда делает питательные маски. Ничем не красит. Сушит голову всегда феном, а вот вместо плоек, утюжков предпочитает обычные бигуди.

- Достаточно тяжело с такими волосами. Много времени уходит на них. Поэтому, скорее всего, придется скоро отрезать, - говорит девочка.

Распускает волосы она не часто, в основном, только для фотосессий. Обычно ходит с заплетенными косами, которые получаются чуть ниже колена. Но даже так на нее обращают внимание: прохожие на улице подходят, чтобы сделать комплимент. Кто-то сначала даже не верит, что такая шевелюра – настоящая.

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