Путь на Олимпиаду длиною в 8 лет: Фигуристка Туктамышева стоит в шаге от Пекина

Фигуриста блестяще выступила на Гран При в Сочи. Фото: www.instagram.com/liza_tuktik

«Настоящая императрица, королева льда!» - восторгались фанаты после очередного этапа Гран-при России по фигурному катанию. Эмоции вызвало выступление Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка произвела фурор в сочинском ледовом дворце «Айсберг» 27 ноября и заняла второе место.

Воспитанница тренера Алексея Мишина выполнила каскад с тройным акселем, а потом прыгнула аксель в три оборота. Помимо блестящей техники, Лиза воспользовалась главным козырем и растопила лед страстными танцами. Ярким выступлением «императрица» гарантировала себе поездку в Японию, где представит страну в финале Гран-при 9 декабря.

Фото: www.instagram.com/liza_tuktik

Но выступить можно было лучше: фигуристка все же допустила небольшую ошибку. Взять пальму первенства не позволила физическая форма - Туктамышева признается, что перед турниром заболела и не успела восстановиться.

- Откатала не на сто процентов, но главная задача выполнена, и я очень этому рада, - заявила она после программы.

Теперь петербургская спортсменка на пути к заветной мечте - попасть на Олимпийские игры. Олимпийский комитет России включил Туктамышеву в число претенденток на участие в зимней Олимпиаде в 2022 году, которая пройдет в Пекине. Но окончательный состав утвердят только после чемпионата России 26 декабря. Да и Пекин не за горами: Игры стартуют уже 4 февраля.

Лизу называют Императрицей. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В высоких кабинетах говорят, что на Олимпиаду-2022 в Пекин поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Решение принято и согласовано, - поделился спортивный менеджер Андрей Митьков. - Изменить решение могут только травмы спортсменок или неожиданная победа на ЧМ России какой-нибудь другой фигуристки. На чемпионате России будет отбор 2+1: одна спортсменка запасная, две - в основном составе. Все может решить один прыжок.

Сейчас страстной фигуристке 24 года, но она на пике формы. Об этом можно судить по ее последним выступлениям. «Императрица» получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева - молодые звезды российского фигурного катания. Так, в новый сезон Елизавета ворвалась, взяв серебро на двух международных турнирах - Finlandia Trophy и на этапе Гран-при в Канаде, уступив лишь россиянке Камиле Валиевой.

СПРАВКА «КП»

У Елизаветы Туктамышевой с Олимпиадой особая, грустная история. На Игры-2010 звезда юношеского фигурного катания не прошла по возрасту: на тот момент ей было всего 14 лет. Спортсменке пророчили участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, но на отборочном этапе чемпионата России она не смогла войти в тройку. В тот год на льду блистала Юлия Липницкая. Затем в 2018 году был Пхенчхан, куда Лиза тоже не попала, зато поехали Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.