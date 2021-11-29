«Дрессировал и манипулировал»: Помощник Курпатова в откровенном письме из СИЗО раскрыл темные стороны доктора

Алексей Иевский написал трогательное письмо из СИЗО ФОТО: соцсети

Вот уже почти два месяца 25-летний Алексей Иевский находится в СИЗО Кресты в Санкт-Петербурге. Парень обвиняется в мошенничестве, а заявление на него написал бывший начальник - известный психолог Андрей Курпатов, у которого тот работал помощником. Как уверяет сам доктор, Алексей втерся к нему в доверие и бессовестно ограбил. Иевский с этим категорически не согласен, и если до этого позицию молодого человека отстаивали его родные, то сейчас слово взял сам герой. Свой крик души и обращение к Курпатову Иевский изложил на бумаге. Родные Алексея показали письмо из СИЗО и журналистам «Комсомолки».

В письме Алексей вспоминает историю знакомства с известным психологом

«ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА»

В этой драматичной истории долгое время оставалась загадкой история знакомства обычного бортпроводника Иевского и знаменитого на всю страну Курпатова. Родные и друзья предполагали, что первая встреча мужчин произошла в самолете.

- Сразу скажу, Андрей всегда выбирал молодых мальчиков со сложными отношениями в семье. В моем случае им руководил не здравый смысл, а жажда молодого, красивого парня, которого он заприметил в самолете. Я тогда работал бортпроводником. Согласитесь, неплохой вариант для 45-летнего на тот момент одинокого мужчины? - пишет Алексей Иевский.

По словам парня, должность личного помощника в компании Курпатова была создана специально для привлечения молодых и амбициозных мужчин.

Иевский утверждает, что Курпатов умело им манипулировал

- Необходимость в личном помощнике - это способ избавиться от одиночества, - уверен Иевский. - Отмечу, что моим трудовым договором не было закреплено вступать с ним в интимную близость, получать подарки и летать в совместное путешествие на Мальдивы.

Как рабочие отношения переросли в личные, Иевский не расписывает, но сообщает, что психолог пытался его «дрессировать».

- Андрей всячески пытался меня убедить, что единственный близкий и родной для меня человек - это он, - признается Иевский. - Когда он начал понимать, что не все поддаются дрессировке, то в ход пошел его коллега-врач, который определил у меня расстройство личности и выписал рецепты на препараты. Оба сказали: «Принимать!».

В письме Алексей вспоминает историю знакомства с известным психологом

Препараты, о которых идет речь, еще тогда вызывали у родителей Алексея сильные сомнения. По их словам, молодой и здоровый парень серьезно подсел на какие-то таблетки и стал менее активным.

- Передо мной сидели два взрослых человека. При этом, одного из них я еще в детстве видел по телевизору, а второй главврач этой самой клиники. Сложно было не поверить в правильность их решения, - объясняет Иевский.

«ТЫ БЫЛ СКОЛЬЗКИМ СЛИЗНЕМ»

Так Алексей подсел на антидепрессанты. Вскоре пару ждал серьезный скандал: в гости к Курпатову из Америки приехала дочь от традиционного брака, которой доктор рассказал о своих близких отношениях с Иевским и их совместной жизни.

- Я был, мягко говоря, в шоке. Это был наш первый большой скандал. Я всячески избегал взаимодействия с Софьей, а когда все же приходилось встречаться, я руководствовался нашим правилом, что для всех я просто помощник.

По версии Иевского, никто не заслуживает такого друга и врача, как Курпатов

Еще одним поводом для ссоры, со слов Алексея, стала перепланировка. Якобы Курпатов пытался незаконно отобрать у соседей часть чердака и таким образом расширить свою квартиру.

- Тогда соседи начали жаловаться. Я сначала не понимал, почему, ведь видел документы, подтверждающие, что эта часть дома находится в его собственности, - удивляется Иевский. - Только потом я понял, что это было никак не согласовано с остальными жильцами, то есть сделано незаконно. В эту авантюру он вплел и меня, настоял на том, чтобы я сам решил все проблемы с соседями и сделал ремонт в той части дома.

Сейчас Иевский находится в СИЗО

В заключительной части своего откровенного письма Иевский уже обращается напрямую к Курпатову, предъявляя ему многочисленные измены.

- В отношениях, Андрей, ты был слизнем. Помню, как приглашал любовников к себе домой под видом коллег, устраивал водителем мужчину, оказывающего услуги сексуального характера за деньги, - вспоминает Иевский. - Все те люди, к которым ты втерся в доверие, не заслуживают такого отношения. Как и твои пациенты.

Трогательное письмо заканчивается цитатой знаменитого писателя

Свое письмо Алексей заканчивает не менее трогательной цитатой Эрика-Эмманюэля Шмитта: “Физическое страдание - испытание, моральное страдание - это выбор”.

Какими бы не были сейчас страдания молодого человека, все они проходят в СИЗО, там он пробудет до следующего судебного заседание, которое состоится 28 декабря.